De Pedro Cavadas a Quique Dacosta, los celebrities que alaban la Feria de Abril: "Sevilla siempre merece la pena"

La Feria de Abril siempre tiene argumentos valencianos a pesar de que solo uno de los toreros nacidos en València hiciera el paseíllo, como fue el caso de Román, quien se enfrentó con brillantez a la corrida de toros de Miura que cerraba el ciclo.

No ha sido el año que más valencianos se han desplazado hasta el Real de la Feria, el recinto ferial donde se celebra la Feria de Abril, situado en el barrio de Los Remedios. Pero algunos, claro, sí ha habido para empaparse de esa 'sevillanía', el inabarcable catecismo que regula la relatividad de los sueños y lo tangible dentro del Real. Los que nunca fallaron un año más fueron el naviero Vicente Boluda y su pareja, Esther Pastor.

Pero, a decir verdad, poco se han dejado ver los valencianos por las casetas, donde los sevillanos te invitan a comer, beber, cantar y bailar tanto de noche como de día. Allí dentro parece que la jornada no se acabe nunca.

La afición de Cavadas

Pero donde sí se dejaron ver fue tanto dentro de la plaza de toros de Sevilla como en sus aledaños. La afición taurina de Pedro Cavadas es conocida. El prestigioso cirujano, que tampoco se perdió los toros en la pasada Feria de Fallas, acudió a la Real Maestranza invitado por el torero Julián López ‘El Juli’, con quien compartió barrera en el tendido de sombra.

Ataviado con traje, corbata y un clavel en la solapa, el foco captó a Cavadas cuando Andrés Roca Rey brindó su toro al maestro de Velilla de San Antonio, retirado de los ruedos al finalizar la temporada 2023 en la misma plaza de Sevilla.

Andrés Roca Rey brindó su toro a El Juli, sentado al lado de Pedro Cavadas / Levante-EMV

Ese toro hirió muy grave en el muslo derecho con una cornada de 35 centímetros al joven torero peruano de 29 años tras una de las faenas más importantes del año en la que a buen seguro el cirujano plástico de Valencia vibró con la emoción más pura del toreo.

El regreso de Ponce

Precisamente, Andrés Roca Rey invitó esa misma tarde a Quique Dacosta, con quien comparte una gran amistad junto al también torero José María Manzanares, quien también toreó ese jueves 23 de abril. El chef tres estrellas Michelin presenció la corrida de toros desde el callejón de la plaza de toros junto a otros amigos de Roca Rey como el influencer Tomás Páramo. Junto a ellos también estaba José Antonio Navarrete, director y sumiller jefe de Quique Dacosta Restaurante de Dénia. A pesar de estar menos de un día por motivos de trabajos, Dacosta aseguró a Levante-EMV antes de entrar a la plaza que "Sevilla siempre merece la pena".

El maestro Enrique Ponce también estuvo en Sevilla, pero esta vez haciendo las labores de apoderado. El torero de Chiva estuvo presente en la corrida de toros del miércoles 22 junto a David de Miranda, joven torero que volvió a conquistar la Puerta del Príncipe. Tan deseada y tan difícil.

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Todos ellos han comprobado que Sevilla es una plaza prendida de apasionamiento y conmovedora hermosura para sentir y vivir el toreo.