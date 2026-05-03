Colas, lluvia ligera y presentaciones simultáneas: la Fira del Llibre mantiene el tirón del domingo

Por todos es conocido que el sábado por la tarde y el domingo por la mañana de cualquier fin de semana son las horas clave de cualquier feria del libro. No ha sido una excepción en València, con un lleno total en la Fira del Llibre en un tradicional domingo donde familias y amigos han optado por este plan cultural para cerrar el fin de semana.

Las colas de esta mañana las ha protagonizado Santiago Díaz, que presentaba ‘El amo (Jotadé2)’ al público en una charla que ha cerrado con un aplauso cerrado y ha continuado con una firma de libros posterior. Allí se han congregado un centenar de personas que esperaban pacientes bajo una fina lluvia, casi anecdótica, que por momentos hacía temer que fuera a ir a más.

Con él, Carmen Amoraga y Maxi Roldán formaban ‘Lágrimas de barro’ sobre la dana, e Isabel Donet hacía lo propio en la caseta de La Muixeranga con su libro ‘Ganxudes i Forasteres’.

Amplia concurrencia pese al mal tiempo en la Fira del Llibre / Eduardo Ripoll

Las charlas se solapaban esta mañana con una agenda cultural que no da respiro. Mientras Díaz terminaba, dos premiados comenzaban su conversación: Luis Mateo Díez (Preio Cervantes) y Juan Cruz (Premio nacional de Periodismo Cultural) presentaban sus libros, ‘El vigía de las esquinas’ e ‘Inolvidables’, respectivamente, moderados por Manolo Gil.

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En el espacio Francisco Brines, Carles Fenollosa presentaba ‘Guerra, victòria, demà’ en conversación con Rafa Lahuerta, mientras que La Fúmiga y Tres voltes Rebel firmaban ejemplares ante más de cincuenta personas que formaban fila.