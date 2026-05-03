'Romantasy', nuevas masculinidades, vivienda y voces de mujeres: qué eligen los lectores en la Fira del Llibre

Hay cierto placer en saludar a libreros y libreras por su nombre. Arantxa, Sento o Mamen, profesionales que habitualmente tratas en las librerías de confianza y de pronto comparten espacio y tiempo en la Fira del Llibre. Caseta tras caseta, saludan a cientos de personas que se acercan a ver, a comprobar, a preguntar o a que un autor o autora les firme un ejemplar. La feria, imparable en su crecimiento año tras año, no pierde su esencia: conocer libros, compararlos, dejarse recomendar o charlar con autores sigue siendo el plan ineludible para los valencianos durante diez días.

Así está siendo el primer fin de semana de la 61 edición de la Fira del Llibre, con la meteorología desafiando los pronósticos y la asistencia de público, cumpliéndolos. El primer sábado se ha desarrollado según lo previsto. Miles y miles de personas se han paseado por los diferentes pasillos de la Fira, llenos hasta la bandera de opciones literarias de todos los géneros y para todos los gustos. A eso se suma una extensa agenda de encuentros, coloquios y firmas que superan las 1.800 citas en diferentes casetas.

En ese contexto de afluencia constante, hay nombres que concentran buena parte de la atención. El viernes fue Emma Gil, de 17 años, uno de los reclamos con su novela 'Si fuéramos eternos', un 'clean romance' (romance limpio) con el que está vendiendo miles de copias. Ayer sábado, fue la autora María Martínez la que creó una cola de cientos de personas para firmar cualquiera de sus libros, aunque especialmente el último, 'Lo que la nieve susurra al caer'. Por la tarde, fue Blue Jeans el que se llevó toda la atención.

Ambos han contribuido a que la nueva novela romántica sea el best seller por antonomasia entre adolescentes y no tan adolescentes. El director de la Fira del Llibre, Pau Pertegaz, junto al exdirector Manolo Gil, aseguran que en estos momentos es lo que más tirón tiene. Ese género se bifurca en muchos más, cada uno con su propio público, pero apuntan al 'romantasy' como el subgénero que más adeptos está consiguiendo.

Es el término que acuñó el New York Times a la novela que mezcla romance y fantasía, con más o menos ficción. Con ella existe también el 'New Adult', que María Martínez precisamente explora en la decena de novelas que ha publicado. Los expertos ubican estas historias en personajes que van desde los 18 a los 25 años y que pasan por un periodo de reconfiguración vital, empezando a asumir responsabilidades. Después de esa etapa llegan las historias del 'new romantic', donde autoras como Elísabet Benavent o Alice Kellen han hecho grandes aportaciones para esa generación que ya es adulta pero le cuesta horrores mantener el tipo, como le sucedía a 'Valeria'.

Precisamente en ese punto es donde se encuentra el grueso del público en estos momentos. Manolo Gil afirma que se está produciendo un cambio generacional donde los lectores de entre 25 y 40 años están tirando del mercado. "Los bestseller siguen funcionando, claro, pero hay un cambio de mirada hacia lo independiente, tanto en las historias como en las editoriales que apuestan por publicar voces propias con historias personales", asegura.

A todo esto, lo que más se está vendiendo son las voces propias, historias reales o autoficcionadas, pero contadas por autoras y autores reales con los que empatizar y vernos reflejados. Historias sencillas a priori pero que calan, que obligan a subrayar, pero no es un fenómeno nuevo, como recuerda Gil, "pero sí es nuevo que estén las mujeres escribiendo esas historias; Lolita o Tristana pueden recordar a 'Comerás flores', pero esta novela la escribe Lucía Solla Sobral, con los ojos y la voz de una mujer", explica.

"Son una generación de escritores y escritoras muy preparados, son los más formados de la historia; todos han hecho talleres de escritura, másters, carreras... nunca antes se había visto a personas escribir tan bien", asegura Gil.

Muestra de esta tendencia son las dos horas de cola que generó Pol Guasch, una de las revelaciones literarias de este año con 'Reliquia', o Marta Jiménez, con cientos de personas esperando para que les dedicara su última novela, 'Oxígeno'. "Los géneros juveniles continúan vendiendo como siempre, pero ahora mismo el lector de 35 años es el que más se está interesando por todas estas obras nuevas", asegura.

En este punto, tal como avanzaron libreros y libreras hace unos días a este diario, las temáticas que más interesan son las nuevas masculinidades, con el máximo exponente este año de 'Marcelino', de Bibiana Collado, y la crisis de la vivienda en todos sus formatos, bien a través de ensayos o de novelas, como la de Jiménez precisamente.

Coloquios y firmas

Pero más allá de las colas y las tendencias de mercado, la Fira mantiene uno de sus principales atractivos en la conversación directa entre autores y lectores. Si María Martínez aglutinó a cientos de personas desde primera hora de la mañana para firmar uno de sus libros, la cola se fusionó con uno de los actos previstos que más se esperaba: el club de lectura con el periodista José Luis Sastre. Las entradas se agotaron hace semanas para sentarse a escuchar la charla sobre su libro, 'Plomo', y compartir las reflexiones con el autor, pero tal es el interés que suscita que había tanta gente de pie como sentada.

Es uno de los atractivos de la feria, compartir un rato con el autor o autora que te ha hecho pensar o que te ha removido con su libro. A Sastre le hicieron preguntas de todo tipo -hasta le propusieron que encabezara la candidatura unitaria de izquierdas en vez de Gabriel Rufián-, mientras que a Manuel Vilas, que presentó su libro 'Islandia', le sucedió lo mismo pero en un tono más personal y en torno al divorcio (y el amor), tema central sobre el que gira la novela cargada de "optimismo patológico", como se la definió ayer.

El club de lectura de José Luis Sastre en la Fira del Llibre de València. / L-EMV

En el caso de la charla entre Enric Juliana y Esteban Hernández, moderada por el subdirector de Levante-EMV Alfons García, giró en torno a las claves que se dan en su obra ‘Viaje a un nuevo mundo’ y cómo el orden internacional ha cambiado de unos años a esta parte.

Presentaciones donde llama la atención la alta afluencia de público y, en concreto, la elevada presencia de mujeres respecto a hombres, sin importar los temas o libros de los que se trata. Las estadísticas las ofreció el último barómetro del Ministerio de Cultura sobre hábitos de lectura y se confirma en cualquier evento literario: las mujeres son considerablemente más lectoras que los hombres, un 72,3% frente a un 59,8%.

El fenómeno 'booktok'

El viernes también se confirmó otro fenómeno de nueva creación: el 'booktok', estrechamente ligado a los autores y autoras de nueva generación y emergentes. El término hace referencia a la comunidad de redes sociales (TikTok principalmente) que comparten reseñas, críticas y recomendaciones literarias y que ha hecho fuerte a una generación que no siempre ha dominado los hábitos lectores pero que ahora, según el mismo barómetro, sí lo hace: el 76,9 % de la franja de edad de 14 a 24 años consume libros.

Una muestra de ello fueron las colas del viernes para que Iker Unzu firmara ejemplares. Es una estrella de las redes sociales: 15 millones de seguidores en TikTok, 3 millones en Instagram y 10 millones en Youtube. El joven zaragozano, nacido en 2005, se hizo un hueco en la creación de contenidos durante la pandemia y dio el salto a la literatura en 2024, con obras destinadas a un público infantil y juvenil.

Así, su última novela, 'El misterio de la aldea fantasma', ha sido un éxito de ventas y su personaje es un gran reclamo. El viernes, desde las 8 de la mañana, una familia de Murcia había viajado hasta los Jardines de Viveros para que el 'influencer' firmara sus libros a las 17 horas.

En esas largas filas conviven todos los públicos, pero siempre con el denominador común de nutrir este encuentro literario en una gran cita de celebración de los libros. Entre autores, libreros y público, la Fira del Llibre sigue funcionando como un punto de encuentro donde todo el mundo encuentra su lugar.