Morante y Roca Rey, el sello de figura del toreo

Cuentan que un día, mientras Rafael Guerra 'Guerrita' esperaba para hacer el paseíllo en el patio de cuadrillas de la vieja plaza de Los Tejares, en Córdoba, un aficionado le increpó: "¿Qué va a pasar esta tarde?". Y dicen que el Califa del toreo, con esa soberbia tan suya y tan natural, respondió: "Lo que a mí me dé la gana".

Algo muy parecido sucedió en la pasada Feria de Abril de Sevilla con Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey. Pasó, sencillamente, lo que a ellos les dio la gana.

Lo más llamativo de sus actuaciones fue el cuajo con el que pisaron el ruedo: esa forma serena de saberse dueños de la situación, ese valor hondo que permite torear muy despacio, sin ventajas y con un dominio técnico prodigioso. Morante y Roca Rey salieron a la plaza con el sello de figuras y demostraron estar por encima de la suerte, instalados en ese territorio reservado a quienes mandan de verdad.

Cruzar el abismo

Precisamente por eso dejaron su sangre sobre el albero. Sus tardes, ya inolvidables por la entrega y el carácter de ambos, obligan a preguntarse si, para alcanzar determinados triunfos, es necesario despojarse de todo instinto de conservación y cruzar la frontera de la temeridad, tirarse al abismo. Lo cierto es que los dos toreros más mediáticos del momento traspasaron esa barrera de la condición humana y acabaron heridos de gravedad.

Así que si tuvieron algún pleito que ventilar, alguna incógnita que aclarar o jerarquías que definir en la cumbre del escalafón, entre Morante y Roca Rey, tras esta Feria de Abril, no parece haber pleito. Sus carreras se basan en filosofías distintas y retos muy distantes. Pueden encontrarse en el camino, picarse y competir en determinadas citas, pero en el fondo no se hacen daño, triunfe quien triunfe. Uno quiere la primacía, el silencio y el ole. Otro, el liderazgo, el clamor popular. Ambos comparten la cumbre, pero son complementarios una vez retirado Enrique Ponce y Julián López ‘El Juli’, dos toreros de tauromaquia y conceptos equidistantes, pero de una entrega y un rango estético que daban a sus actuaciones el pálpito de lo irrepetible.

Extraordinario natural de Morante de la Puebla en una nueva lección de su genialidad / Lances Maestranza

Lo de Morante, en el último estadio de la soberana lección de su genialidad, reaparecido y curado, marcan el culmen de su revolución con tres tardes consecutivas en Sevilla a su máximo nivel una vez reaparecido tras despojarse de la castañeta el pasado 12 de octubre en Madrid. Y con la extraordinaria singularidad artística de su tauromaquia.

La faena de Andrés Roca Rey a 'Soleares', altito de agujas, cornidelantero, astifino y con tendencia a mirar por encima de los engaños. Frente a él se hizo presente un torero limeño firme y muy seguro, que poco a poco y en una labor de mucho aplomo supo primero corregir los defectos tan exigentes del animal para a continuación aprovechar las cualidades más positivas del toro, que, todo hay que decirlo, también las tuvo. Pero no fue nada fácil.

La faena de Roca Rey

Siempre lo enganchó con la muleta muy adelantada, pues cuando el animal perdía el engaño, se orientaba. Fueron varias series en redondo y dos, las mejores, a derechas, tras la cual recetó una estocada de mucha entrega, de la que salió herido de gravedad.

A esa cumbre solo se llega con valor, maestría y orgullo torero. Morante y Roca Rey volvieron a demostrar que esas cualidades, cuando se ponen al servicio del toreo, no necesitan demasiadas explicaciones. Y en Sevilla, con su reencuentro con el rango de plaza cenital que siempre tuvo, imprimen un carácter regenerador a una fiesta de toros que parecía abocada al mercantilismo y la mediocridad. El respeto del toreo a sí mismo, un paradigma que está cambiando el espíritu de la fiesta de nuestro tiempo.