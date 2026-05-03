La Unió Musical de Benaguasil gana el 49º Certamen de Bandas de la Diputación

La Unió Musical de Benaguasil gana el 49º Certamen de Bandas de la Diputació de València con su primer premio en sección Primera y mención de honor. La banda dirigida por Juan Carlos Civera obtuvo 369 puntos del jurado presidido por la directora de orquesta y compositora Mercedes Padilla, y se lleva también el premio Musical Campos a la mejor interpretación de la obra obligada, las ‘Reminiscencias’ de Josep Vicent Egea.

La competición en sección Primera tuvo lugar en la tarde del sábado en el Palau de la Música. La banda del Camp de Túria, que se impuso a la Lira i Casino Cascaixentí Societat Musical i Recreativa y la Unió Musical de Bocairent, interpretó ‘Second Symphony’ de Alfred Reed como pieza libre. Tanto Carcaixent como Bocairent recibieron igualmente primeros premios con 350,5 y 321 puntos respectivamente en la primera categoría del Certamen, para bandas de entre 70 y 90 músicos. El diputado de Bandas de Música, Ricardo Gabaldón, destacó el “altísimo nivel” de las participantes, “reflejo del potencial bandístico de la provincia que debemos trasladar a todo el mundo”.

El Certamen de Bandas de la Diputación arrancó en la matinal del sábado con la sección Cuarta, para sociedades de hasta 40 músicos. La triunfadora fue la Agrupació Musical Sant Isidre con 349 puntos, que le valieron el primer premio y mención de honor. La banda dirigida por Rafael Lasso, que interpretó el ‘Kraken’ de Hugo Chinesta como obra libre, se impuso a la Associació Música Jove de Benimaclet, con 273,5 puntos, y la Unión Musical San Roque de Villargordo del Cabriel, con 261,5 puntos, ambas galardonadas con el segundo premio por parte del jurado. Sant Isidre se llevó también el premio Musical Campos a la mejor interpretación de obra obligada, ‘Xerebulta’ de Gaspar Genovés Pitarch

Segunda jornada

Para la matinal del domingo (10.00 horas) queda la sección Tercera, para bandas de más de 40 músicos y hasta 50. Concursará en primer lugar la Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador, seguida de la Unió Musical de Moncada y la Unió Artística Musical de Vilamarxant. Y por último, por la tarde (17.00 horas), tendrá lugar el concurso en sección Segunda, con asociaciones musicales de más de 50 músicos y hasta 70 integrantes. La Societat Unió Musical de Quartell será la primera en intervenir. A continuación, lo harán la Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola Musical de Benimàmet y la Associació Cultural ‘Tot per la Música’ d'Ontinyent. La jornada puede seguirse en streaming a través del canal Youtube de la Diputación.

Banda de Benaguasil. / L-EMV

El jurado está presidido por Mercedes Padilla, directora de orquesta y compositora, y lo forman el musicólogo y director de orquesta Francisco Zacarés; el director y compositor italiano Maurizio Colasanti; el carismático Cristóbal Soler, uno de los directores de orquesta más importantes de su generación; y Salvador Vázquez, actual director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba.

En cuanto a los premios, la banda con la máxima puntuación en Primera recibe 5.500 euros, la de Segunda 4.500, la de Tercera 3.500 y la de Cuarta 2.500 euros, a los que hay que sumar mil euros si se consigue mención de honor. A su vez, las agrupaciones inscritas reciben una ayuda a la participación de 7.000 euros en la Sección Primera, y de 6.000, 5.000 y 4.000 euros respectivamente para el resto de secciones, con independencia de la decisión final del jurado integrado por profesionales de la música.

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Gabaldón ha insistido en el éxito de la convocatoria, que deja “todas las categorías al completo y bandas en reserva, lo que supone un gran preámbulo para la edición de 2027, en la que cumpliremos medio siglo de certamen”. El diputado de Bandas ha puesto en valor “el sacrificio que hay detrás de cada actuación, con un sinfín de ensayos y mucho trabajo que desde la Diputación queremos recompensar ofreciéndoles este escaparate en el gran templo de la música valenciana que es el Palau”.