Algemesí "invisibiliza" a Enric Lluch en el premio de narrativa que lleva su nombre

La escritora Fina Girbés ha hecho pública una carta en Levante-EMV en la que denuncia la “invisibilización” de su pareja, el también escritor Enric Lluch, durante la última edición de los Premis Literaris Ciutat d’Algemesí. En concreto, señala que el consistorio ha omitido su figura en el premio de narrativa infantil que históricamente ha llevado su nombre, un reconocimiento que rinde homenaje al autor local, con más de un centenar de obras publicadas, una referencia en la literatura infantil y juvenil y exmiembro del Consell Valencià de Cultura.

Lluch ha estado tradicionalmente vinculado a estos galardones, tanto por dar nombre a una de sus categorías como por formar parte del jurado junto a la propia Girbés. Sin embargo, según asegura la escritora, en esta última edición, celebrada el pasado mes de marzo, su presencia fue ignorada en distintos momentos clave, tanto durante la ceremonia como en la comunicación institucional posterior.

El Ayuntamiento de Algemesí, gobernado por PP y Vox, difundió tras la entrega de los premios una crónica para la ciudadanía y los medios de comunicación donde no aparece mencionado Lluch, ni tampoco se le incluyó en la fotografía oficial distribuida. Sí aparece, aunque de forma secundaria, en redes sociales municipales, donde se publicó una imagen en la que posa junto al ganador de esta edición, Francesc Gisbert, autor de Alba i el fénix, pero no en los canales oficiales de mayor relevancia informativa.

Como explica Girbés, el "desaire" ha causado decepción y malestar en la pareja, ambos bien conocidos en la narrativa en valenciano. La autora detalla una serie de actuaciones que considera impropias en comparación con las nueve ediciones anteriores del premio. Entre ellas, destaca que no recibieron una invitación oficial para asistir al acto, sino únicamente la comunicación genérica que el consistorio difunde a través de redes sociales. La concejala de Cultura, Carmina Gómez, contactó con ellos por teléfono cuatro días antes para confirmar su asistencia, pero no se envió ningún correo formal, como había sido habitual hasta ahora.

Durante la gala, celebrada el 20 de marzo, Girbés denuncia que Lluch tampoco fue invitado a participar en la fotografía grupal que ilustra la entrega de premios. “La persona de la cual lleva el nombre el premio de narrativa pasó a ser invisible. Ni le saludaron, excepto la concejala, que le pidió hacerse una foto con él, ni se le requirió en la foto de grupo”, señala en su carta.

La escritora añade que esta situación no afectó únicamente a Lluch. Tampoco aparecieron en la imagen oficial otros miembros del jurado, como la secretaria de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Inmaculada Cerdà, ni el editor de Andana, Ricard Peris. "Todos invisibles", resume Girbés.

En declaraciones a este diario, la autora apunta a que este trato podría estar relacionado con su negativa, junto a Lluch, a participar en un acto institucional celebrado el año pasado, en el que intervino el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, para entregarle un premio a la biblioteca municipal de Algemesí. Ambos habían sido invitados a la entrega de un premio en un contexto marcado por la polémica en torno al uso y la normalización del valenciano, una posición con la que no se sentían identificados.

Publicación de Fina Girbés en Facebook.

"Me quejé en redes sociales y anuncié que no asistiría por las polémicas generadas en torno a la lengua, y creo que el alcalde se molestó, lo que explicaría lo ocurrido este año", sostiene Girbés, que plantea así una posible relación entre aquel episodio y la situación vivida en la última edición de los premios.

Ante este escenario, la pareja valora ahora solicitar que se retire el nombre de Lluch del Premio de Narrativa Infantil tras el desplante que consideran haber sufrido, a pesar de haber participado, como en ediciones anteriores, en el jurado encargado de evaluar las obras presentadas. "No queremos contribuir al blanqueamiento que se hace de nuestra lengua, a la que nosotros queremos y respetamos", concluye Girbés.