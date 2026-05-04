Los escolares toman la Fira del Llibre con cuentos, talleres y un proyecto solidario contra el olvido

Las mañanas son para los escolares en la Fira del Llibre. Las actividades de narración oral, como Històries Contades, Contes Desbaratats y A lo Bestia: rimas, versos y trabalenguas, han superado las expectativas y concentrado la atención de alumnado de colegios e institutos.

También Rebombori Cultural ha logrado una gran acogida con su propuesta en torno a El Petit Príncep, mientras que los talleres de Creació de Vilans y El Mocador dels Hàbits han permitido a los más pequeños participar de forma activa en la programación de la feria.

Escolares y la Asociación de Familiares de Alzheimer, en la Fira del Llibre / Levante-EMV

Entre las iniciativas dirigidas al público infantil y juvenil ha destacado la presentación y venta solidaria de Mientras haya quien te escuche, un proyecto impulsado por el IES Benicalap en colaboración con la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia, AFAV, y apadrinado por el dibujante Paco Roca.

La iniciativa nació en el aula tras la lectura del cómic Arrugas, obra del propio Roca. “Todo empezó cuando leímos en clase el cómic Arrugas, de Paco Roca”, explica la profesora Zaida López. A partir de ahí, el instituto contactó con AFAV y cada alumno entrevistó a usuarios en primeras fases de Alzheimer. “Ellos se convirtieron en guardianes de la memoria y recogieron sus recuerdos más importantes de vida para dejarlos proyectados en formato cómic”, añade la docente.

El resultado es un libro pensado para trabajarse en clase con alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato. La publicación combina una explicación y aplicación didáctica elaborada por Zaida López con los cómics dibujados por los estudiantes. Paco Roca, que se interesó por el proyecto tras ofrecer una charla en el instituto, ha colaborado además con el dibujo de la portada.

“El lema del proyecto es que mientras haya quien te escuche, la memoria no desaparece”, señala López. La profesora subraya que los estudiantes han actuado como “guardianes de la memoria” para que, aunque el Alzheimer avance, las historias de vida de las personas entrevistadas permanezcan como legado.

Durante la Fira del Llibre, el libro se está vendiendo de forma íntegramente solidaria y toda la recaudación se destinará a AFAV. Son los propios autores, chicos y chicas del instituto, muchos de ellos de origen extranjero y procedentes de la clase de Castellano donde nació el proyecto, quienes atienden a los compradores interesados.

Una experiencia intensa

La jornada ha contado también con la presencia de algunas de las personas mayores cuyas historias aparecen en el libro. Aunque muchas de ellas no recordaban ya las entrevistas, se emocionaron al ver sus vivencias reflejadas en las páginas.

Para los jóvenes autores, la experiencia ha sido intensa y transformadora. “Fue muy interesante y muy emotivo. Me daba un poco de lástima, porque a veces yo le preguntaba cosas y luego él me lo volvía a preguntar porque se le olvidaba”, cuenta Sebastián, de 14 años.

Valeria, también de 14 años, entrevistó a Isabel, una mujer de 88 años. “Me contó que había perdido a dos hermanos de cuatro. Me encantó mucho, me trajo nostalgia, porque hace tiempo que no veo a mis abuelitos y me emocionó mucho”, relata.

Abril, de 14 años, reconoce que le impone ver cómo la gente compra un libro con sus dibujos y su trabajo. Pero, sobre todo, recuerda a la mujer con la que habló: “Me contó cómo fue su adolescencia. Trabajó en la época de Franco vendiendo ropa de caballero y su padre murió cuando ella tenía 15 años, algo que la marcó mucho”. La alumna, que tiene a su familia en otro país, asegura que aquella conversación le hizo pensar en sus propios abuelos.

Amaia, de 13 años, admite que la experiencia le permitió acercarse a una realidad que no imaginaba. “Es muy duro ver cómo poco a poco te vas olvidando de las cosas y no puedes acordarte de cuando eras pequeña, por ejemplo”, afirma.

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Mientras haya quien te escuche estará a la venta durante toda la Fira del Llibre. La recaudación íntegra del proyecto se destinará a la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia.