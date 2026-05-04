Sin libro favorito en la Fira del Llibre: De Dueñas a Solla Sobral, estos son los libros más vendidos del fin de semana

En el sector del libro siempre se da por hecho que el sábado por la tarde y el domingo por la mañana son las jornadas fuertes de la Fira del Llibre. En el caso de València, la previsión se ha cumplido, con un lleno total ayer por la mañana donde familias y grupos amigos han llenado los diversos paseos por donde se extienden los 142 expositores. Las compras han sido una dinámica constante y los libreros y libreras aseguran que cada año van a más: crece el público, crece la oferta pero también la demanda.

Lo que este año no ha pasado respecto a los anteriores es que exista un claro ganador en ventas. El año pasado fue Javier Cercas con ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, pero en esta edición no existe un favorito. Las ventas se han atomizado y las búsquedas de obras y autores son dispersas. Al margen de la literatura juvenil o de romance, que mantiene siempre el interés generación tras generación, en esta ocasión todo apunta a que las voces emergentes con historias reales son las triunfadoras del fin de semana, pese a que no haya un quórum total.

Miriam Alonso, propietaria de la librería Durindaina, subraya que es la novela contemporánea lo que más se ha comprado este fin de semana. «Novelas ligeras, como ‘Comerás flores’ de Lucía Solla Sobral, se ha vendido muchísimo, pero también María Dueñas con ‘Por si un día volvemos’», señala, y añade otro fenómeno curioso: el ‘boom’ que está viviendo la autora francesa Delphine de Vigan, que no deja de vender ‘Las gratitudes’ o ‘Las lealtades’, ambos de 2019 y 2018, respectivamente.

Mendoza y Aramburu

Destaca, sin embargo, el actual Premio Princesa de Asturias de las Letras, Eduardo Mendoza, con su última novela ‘La intriga del funeral inconveniente’, mientras que una de las apuestas de la feria, ‘Maite’ de Fernando Aramburu, no se ha vendido todo lo esperado.

Por su lado, Arantxa, gerente de La Muixeranga, señala ‘Plomo’ de José Luis Sastre como una de las obras más buscadas y compradas. Apunta también a ‘Matriz’, de Sofía Brotóns, ‘La ciudad de las luces muertas’ de David Uclés, ‘Majareta’ de Juan Manuel Gil y ‘Coloquio de invierno’ de Luis Landero, además de la otra autora francesa que más está arrasando en ventas: Violaine Bérot, cuya obra ‘Como bestias’ y ‘Caída de las nubes’ está disponible en casi todas las casetas.

Arantxa también destaca que los libros en valenciano también han suscitado el interés de gran parte del público. De hecho, al tiempo que este diario le hacía las preguntas, un comprador se llevaba el último libro de Miquel Alberola sobre Raimon, ‘Aquest jo que jo soc’. Como ese, la librera señala el último de Silvia Soler, ‘Erem tan joves’, así como ‘La promessa dels divendres’ de Rafa Lahuerta, además de ‘Psicopompo’, de Amélie Nothomb.

Mientras, para Eva Aguilar, de la librería Galeradas, asegura que lo que más han vendido es fantasía y romance, con autoras que han pasado por allí para firmar libros como Lydia A. Benavent o Myriam M. Lejardi. También ha sido superventas Emma Gil, que reunió a más de 200 personas de cola para su firma. Las tres han vendido casi un centenar de ejemplares en esta caseta, según señala Aguilar.

En novela contemporánea, la librera también ratifica la tendencia: ‘Comerás flores’ se lleva el podio, pero lo comparte con ‘Plomo’, con ‘La lonja de la seda’ de Juan Francisco Ferrándiz y con ‘Llevaré tu nombre’ de Sonsoles Ónega. También se ha vendido bien el último Premio Primavera de Novela 2026, la actriz Elvira Mínguez, con ‘La educación del monstruo’.

En la Librería Imperio, Mamen señala algunas novelas más independientes como las más vendidas en su librería. Así, enumera ‘Delta de venus’ de Anaïs Nin, el cómic ‘Mantequilla’ de Aisha Franz, ‘ Dorayaki’ de Durian Sukegawa y ‘Sopa de miso’ de Ryu Murakami. Aún así, confirma que ‘La lonja de la seda’ ha suscitado mucho interés, además de ‘Esmortzaret’ de Marta Hortelano que estuvo ayer firmando en la caseta.

Miriam Alonso (Librería Dundaina), Eva Aguilar (Galeradas) y Mamen y Mauro (Librería Imperio) / L-EMV

«Las sensaciones son muy buenas porque parece que cada año va a mejor; por ahora, en esos casi cuatro días, las ventas van muy bien, pero es verdad que el público cada vez más se va a lo independiente y no tanto a la compra del best seller», ratifica Mamen.

Esto se debe precisamente a ese cambio en el público, con gente adulta y preadulta comprando nuevas historias donde verse reflejado. «La gente de 30 años está tirando muchísimo, hace diez años el público que más compraba era más mayor, pero ahora está cambiando», añade.

Del cine a la estantería

Otra tendencia que es habitual pero que se ha confirmado en esta edición es el motor que supone el cine. Historias como ‘Proyecto salvación’ que se estrenaron recientemente en la gran pantalla ha incrementado sustancialmente el interés por leer el libro, y ha sido común durante todo el fin de semana verlo en el mostrador de la caseta. Lo mismo ha sucedido con ‘Hamnet’, de Maggie O’Farrell, o ‘Cumbres borrascosas’, de Emily Bronte, ambos vendidos ampliamente en estos cuatro días.

De hecho, Miriam Alonso explica que los clásicos tienen siempre unas ventas fijas y este tipo de circunstancias, como estrenar una película, permiten que las ventas tengan un repunte. Ese interés lleva a las editoriales a crear nuevas ediciones más cuidadas que los coleccionistas o enamorados de estas ficciones buscan encarecidamente para nutrir su librería.

A todo ello se suman los proyectos que están por salir pero que ya cuentan con cartel y trailer, como es el caso de ‘El mapa de los anhelos’ y ‘Deja que ocurra’ de Alice Kellen, serie de Netflix y película en cines que se estrenarán próximamente y que ha levantado tanto interés que el público se anticipa y prefiere leerlo antes.

Lluvia, colas y charlas

Las compras se sucedían ayer mientras la agenda cultural de la Fira del Llibre no paraba. A las 11 de la mañana, nada más abrir, ya había público por los pasillos. A medio día, el público se arremolinaba en una de las presentaciones, la de Santiago Díaz con ‘El amo (Jotadé2)’.

Colas, lluvia ligera y presentaciones simultáneas: la Fira del Llibre mantiene el tirón del domingo / Eduardo Ripoll

Tras la charla, que se ha cerrado con un aplauso cerrado del público, ha comenzado la firma de ejemplares con más de cien personas bajo la lluvia. Junto a él, Carmen Amoraga y Maxi Roldán para firmar ‘Lágrimas de barro’.

Mientras tanto, en el Espai Caixa Popular, el Premio Cervantes Luis Mateo Díez y el Premio Nacional de Periodismo Cultural, Juan Cruz, charlaban en torno a sus libros, ‘El vigía de las esquinas’ e ‘Inolvidables’, respectivamente. A pocos metros, Carles Fenollosa presentaba ‘Guerra, victòria, demà’ en conversación con Rafa Lahuerta, mientras que La Fúmiga y Tres voltes Rebel firmaban ejemplares ante más de cincuenta personas que formaban fila.