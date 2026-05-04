Love the 90s y I Love Reggaeton se mudan al Ciutat de València con formato reducido y redistribución del público

El traslado de Love the 90s y I Love Reggaeton al Estadio Ciutat de València no será solo un cambio de ubicación. La mudanza, confirmada por la organización tras admitir que “por motivos completamente ajenos al festival” no será posible celebrar los eventos en el recinto inicialmente previsto, obligará también a reformular el formato de al menos una de las citas.

Así, el Love the 90s pasará de una programación concebida con varios espacios a desarrollarse en un único escenario principal, con el consiguiente recorte de sesiones de DJ. Además, la entrada se asignará en zona de pista o zona de grada según el orden de compra. Ante estos cambios, la promotora de los eventos ofrece la posibilidad a las personas que han comprado entradas de devolverlas.

La decisión llega en plena onda expansiva de la sentencia que ha puesto en cuestión la celebración de festivales en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències, después de que un juzgado estimara la demanda de 46 vecinos afectados por el ruido. El fallo declaró vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad familiar y a la integridad moral, condenó al Ayuntamiento de València a indemnizar a cada uno de ellos con 3.000 euros y ordenó al consistorio adoptar las medidas necesarias, incluida la revocación de autorizaciones o la reubicación de eventos, para evitar nuevas vulneraciones.

Un solo escenario

El periódico Levante-EMV ya informó el pasado jueves de que el cambio de recinto era una posibilidad real para Love the 90s e I Love Reggaeton, dos citas de una sola jornada y de menor complejidad logística que otros grandes festivales. La alternativa elegida ha sido el estadio del Levante UD, un espacio que la organización presenta como preparado para grandes eventos, con buena visibilidad, acústica y servicios suficientes para acoger al público.

Sin embargo, la nueva sede no permite replicar exactamente el modelo previsto. En el comunicado enviado a los asistentes de Love the 90s, la organización explica que, “debido a las características del nuevo recinto”, la programación se concentrará en un solo escenario principal. Ese ajuste implica que el festival abandonará la convivencia de escenarios diferenciados y ordenará el evento como una sesión continua, primero con los himnos pop y después con la música dance. La propia organización admite, además, que algunos DJs previstos en el escenario Pop no podrán participar en esta edición por razones de programación.

Los 90 toman València: las mejores fotos de 'Love the 90's' / Eduardo Ripoll

Devolución de entradas

La adaptación afecta también a la ubicación del público. Las entradas Front Stage, Standing VIP y Mesa VIP mantendrán zona y condiciones, mientras que las entradas generales se reasignarán entre pista y grada según la configuración del estadio y el orden de compra. Para los grupos de amigos que hayan quedado separados, el festival habilita una solicitud de reubicación, siempre sujeta a disponibilidad. En el caso de I Love Reggaeton, su web oficial ya anuncia el Estadio Ciutat de València como recinto y abre un periodo de devolución de entradas del 6 al 20 de mayo para quienes prefieran no asistir tras el cambio.

El movimiento se produce en un contexto de máxima presión sobre los promotores y las administraciones. El conflicto por las molestias a los vecinos de la Ciutat de les Arts ha dejado en el aire el calendario musical previsto en Cacsa y ha obligado a buscar soluciones de urgencia. Valencia Plaza también apuntó que I Love Reggaeton y Love the 90s, previstos para el 29 y 30 de mayo, respectivamente, se trasladaban al Ciutat de València y que la mudanza permitiría salvar sus ediciones, aunque adaptando la oferta a un estadio que no admite dos escenarios diferenciados.

¿Qué pasa con el Festival de les Arts?

La incógnita mayor se sitúa ahora en el Festival de les Arts, previsto para el fin de semana siguiente, los días 5 y 6 de junio, y que a día de hoy sigue anunciándose oficialmente en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Su propia web mantiene esa ubicación y un cartel con nombres como Two Door Cinema Club, Siloé, La La Love You, Pignoise, Dorian, Carlos Sadness, Belén Aguilera o Íñigo Quintero.

El caso es especialmente relevante porque The Music Republic, que participa en la gestión de Love the 90s junto a ShareMusic, figura también entre los grandes responsables del Festival de les Arts. La compañía incluye en su cartera de festivales tanto Festival de les Arts como Love the 90’s Valencia.

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Mover el Festival de les Arts sería, en cualquier caso, una operación mucho más compleja que trasladar dos eventos de una jornada. Su volumen de público, su duración de dos días, la estructura de producción y el número de artistas participantes complican encontrar una alternativa equivalente con tan poco margen. Aun así, el precedente de Love the 90s abre una vía que no puede descartarse: mantener el festival, pero con una reformulación del formato, reducción de escenarios o ajustes en la programación artística para adaptarse a otro recinto o a las limitaciones acústicas exigidas.