La Sala L'Horta dona vida a la història de l'activista africana Wangari Maathai amb titelles i llenguatge plàstic
La Sala L'Horta presenta diumenge que ve, 10 de maig, un espectacle que acosta al públic de primera infància la història de l'activista africana Wangari Maathai (1940-2011), figura essencial en la història de la lluita ecologista que va ser reconeguda en 2004 amb el Premi Nobel de la Pau.
'La mama dels arbres' és una peça escènica creada per la companyia catalana Fes-t'ho com vulguis inspirant-se al seu torn en el llibre il·lustrat Wangari i els arbres de la pau, en el qual la seua autora, Jeanette Winter, conta com Wangari Maathai va mobilitzar a multitud de comunitats de dones per a reforestar el seu país amb la plantació de 30 milions d'arbres. L'organització ambiental i social que va crear Wangari, el Moviment Cinturó Verd, es va expandir per tota Àfrica i continua activa en l'actualitat.
Es tracta d'un espectacle de titelles de gran format, creats artesanalment amb una estètica inspirada en els joguets de fusta i les nines de drap. Els titellaires tenen un doble paper: són manipuladors, però també interactuen amb el públic en diferents moments, expressant sentiments o cantant.
La peça prescindix de les paraules i construïx la història a través del llenguatge plàstic: coneixem a una Wangari xiqueta com a personatge central, envoltada de naturalesa, animals, aigua i vegetació. Un gran arbre, magnífic i ple de vida i color, presidix l'escenari com l'element escenogràfic més important: és la casa dels ocells, les papallones i un lleopard. Al peu de l'arbre brolla l'aigua, font de vida. Un xicotet paradís que es posa en perill quan arriba la cobdícia dels qui arrasen la terra per al seu benefici.
"Conèixer és el primer pas per a poder estimar --comenten des de la companyia, fundada en 2008 per Xavi Basté i Nona Umbert--. L'objectiu és que el públic estime la naturalesa i desitge cuidar-la. L'obra transita per emocions a vegades contradictòries com la incertesa, la tristesa i la impotència, però que desemboquen en un missatge d'esperança".
