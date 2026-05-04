La Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola Musical de Benimàmet gana el 49º Certamen de Bandas de la Diputación

El 49º Certamen de Bandas de la Diputación, celebrado en el Palau de la Música, ha finalizado el domingo 3 de mayo con la victoria de la Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola Musical de Benimàmet. La orquesta, bajo la dirección de Edgar López y con la interpretación del ‘Poema Sanférmico’ de Josep Vicent Egea como obra de libre interpretación, se llevó a su vez el galardón de la mención de honor en la sección Segunda, que incluye bandas de hasta 70 músicos. El cuadro de honor del domingo lo completaron la Unió Musical de Moncada, que conquistó el primer premio y mención de honor en sección Tercera con su interpretación de ‘Images’ de Suñer Oriola como pieza libre bajo la dirección de Juan José Vicente Monzó. La Unió también recibió el premio a la mejor interpretación solista, con el oboe de Vicent Benedicto.

En la jornada del sábado, las triunfadoras fueron la Unió Musical de Benaguasil y la Agrupació Musical Sant Isidre de Valencia, ganadoras en Primera y Cuarta respectivamente. La banda del Camp de Túria se impuso a la Lira i Casino Cascaixentí Societat Musical i Recreativa y la Unió Musical de Bocairent, con ‘Second Symphony’ de Alfred Reed como pieza libre. Tanto Carcaixent como Bocairent recibieron igualmente primeros premios con 350,5 y 321 puntos en la primera categoría del Certamen, para bandas de entre 70 y 90 músicos. El diputado de Bandas de Música, Ricardo Gabaldón, destacó el “altísimo nivel” de las participantes, “reflejo del potencial bandístico de la provincia que debemos trasladar a todo el mundo”.

Entrega de premios a la Unió Musical de Moncada en el Palau de la Música / Diputació de València

La triunfadora en sección Cuarta fue la Agrupació Musical Sant Isidre con 349 puntos, que le valieron el primer premio y mención de honor. La banda dirigida por Rafael Lasso, que interpretó el ‘Kraken’ de Hugo Chinesta como obra libre, se impuso a la Associació Música Jove de Benimaclet, con 273,5 puntos, y la Unión Musical San Roque de Villargordo del Cabriel, con 261,5 puntos, ambas galardonadas con el segundo premio por parte del jurado. Sant Isidre se llevó también el premio Musical Campos a la mejor interpretación de obra obligada, ‘Xerebulta’ de Gaspar Genovés Pitarch.

Medio siglo de Certamen

El diputado de bandas, Ricardo Gabaldón, felicitó a todas las sociedades participantes, sin tener en cuenta su puntuación: “todas ellas son ganadoras y nos demuestran en cada pieza que interpretan el esfuerzo que hay detrás de la puesta en escena, en cada clase de música, en cada ensayo, en cada concierto… un sacrificio que desde la Diputación queremos recompensar en este escaparate que es el Certamen y en el programa de conciertos con el que proyectamos el potencial de la música de banda dentro y fuera de nuestro territorio”.

Gabaldón mostró su satisfacción por un certamen que ha sido “un gran preámbulo del 50 aniversario, en el que ya estamos pensando para poder ofrecer algo realmente exclusivo, y al que llegamos con una respuesta masiva de las sociedades musicales, que han cubierto todas las categorías, con agrupaciones en reserva”. El diputado de Bandas fue el encargado de entregar los premios tras la competición en las distintas categorías, acompañado por el diputado de Cultura, Paco Teruel, que se mostró orgulloso del “tesoro que es nuestra música de banda”.

La Unió Musical de Moncada durante el certamen en el Palau de la Música / Diputació de València

Jurado y premios

El jurado ha estado presidido por Mercedes Padilla, directora de orquesta y compositora. Junto a Padilla, han formado parte del mismo el musicólogo y director de orquesta Francisco Zacarés; el director y compositor italiano Maurizio Colasanti; el carismático Cristóbal Soler, uno de los directores de orquesta más importantes de su generación; y Salvador Vázquez, actual director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba.

En cuanto a los premios, la banda con la máxima puntuación en Primera recibe 5.500 euros, la de Segunda 4.500, la de Tercera 3.500 y la de Cuarta 2.500 euros, a los que hay que sumar mil euros en el caso de las bandas que han conseguido mención de honor. A su vez, las agrupaciones inscritas reciben una ayuda a la participación de 7.000 euros en la sección Primera, y de 6.000, 5.000 y 4.000 euros respectivamente para el resto de secciones, con independencia de la decisión final del jurado integrado por profesionales de la música.

Al término de cada sección, en espera de las deliberaciones del jurado, la organización ofreció un interesante menú musical a cargo de Camerata la Stravaganza, Walti Brass Quinteto y el cuarteto Elle Sax, que ya demostró su destreza con la interpretación de bandas sonoras cinematográficas durante la presentación del Certamen. Los acordes de ‘La vida es bella’, ‘Skyfall’, ‘Un americano en París’ y ‘La Pantera Rosa’ se sumaron a la fiesta de la música valenciana en la catedral del Palau.