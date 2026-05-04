València acoge la exposición itinerante “250 años. Españoles en el nacimiento de una nación”

València será una de las sedes de la exposición itinerante “250 años. Españoles en el nacimiento de una nación”, una muestra impulsada por el Instituto de Historia y Cultura Militar que busca poner en valor la contribución española a la independencia de Estados Unidos, un episodio histórico todavía poco conocido por el gran público.

La exposición llegará a la ciudad el 6 de mayo de 2026 y permanecerá abierta hasta el día 20 del mismo mes en la Sala de Exposiciones de la Delegación de Defensa en la Comunitat Valenciana, ubicada en el paseo de la Alameda número 27. El acceso será gratuito y el horario de visita será de 11:00 a 20:00 horas, de forma ininterrumpida.

La muestra coincide con la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de 1776 y propone una relectura de aquel proceso histórico desde una perspectiva menos habitual: la participación de la Monarquía Hispánica en el triunfo de las trece colonias frente al Imperio británico. Según plantea la exposición, la ayuda española fue decisiva en distintos ámbitos, desde el apoyo militar y diplomático hasta la financiación, el suministro de armamento y el control de rutas estratégicas.

El recorrido expositivo presta especial atención a las campañas desarrolladas en Florida y Luisiana, dos territorios clave en la estrategia española durante la guerra. También recupera nombres propios vinculados a esa intervención, como Bernardo de Gálvez, Luis de Unzaga, Fernando de Leyba y el alicantino Juan de Miralles, figuras que contribuyeron de distintas formas al desarrollo del conflicto y al respaldo de las aspiraciones independentistas norteamericanas.

Con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, la exposición combina rigor histórico y vocación divulgativa. Para ello, reúne paneles gráficos de gran formato, vitrinas con reproducciones históricas, uniformes, mapas, audiovisuales y recursos didácticos, con el objetivo de acercar al visitante un capítulo esencial de la historia compartida entre España y Estados Unidos.

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Más allá de la efeméride, “Españoles en el nacimiento de una nación” busca abrir una reflexión sobre la dimensión internacional de la independencia estadounidense y sobre el peso que tuvo España en la configuración geopolítica del siglo XVIII. La muestra pretende devolver al espacio público un legado que, pese a su importancia, ha quedado con frecuencia relegado a un segundo plano dentro del relato histórico tradicional.