El Estadi Ciutat de València se consolida como recinto para grandes eventos musicales con el Latin Fest

El Latin Fest celebrará su próxima edición los días 17 y 18 de julio en el Estadi Ciutat de València, con una programación ampliada a dos jornadas y un cartel centrado en algunos de los nombres más destacados del reggaeton, el trap latino y los sonidos caribeños actuales. La cita, ya consolidada dentro de la agenda musical estival, reunirá en el recinto levantinista a artistas con millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

Los colombianos Beéle -principal reclamo de la nueva tanda de confirmaciones- y Pirlo, junto al puertorriqueño Roa, se incorporan al cartel del 17 de julio. Al día siguiente, 18 de julio, actuarán los ya anunciados Omar Courtz y Mora, ambos de Puerto Rico, el colombiano Kapo y el colombo-estadounidense Kris R.

Según la promotora, el festival prevé reunir a cerca de "25.000 personas diarias" y ofrecer más de seis horas de música cada jornada. Las entradas están disponibles desde 49 euros en la web oficial del festival y también a través de El Corte Inglés.

Alternativa a la Ciutat de les Arts

La celebración del Latin Fest en el Ciutat de València llega en un momento en el que el estadio ha ganado protagonismo como alternativa para grandes eventos musicales en la ciudad. El recinto -que también acogerá este verano los conciertos de El Último de la Fila y Alejandro Sanz- se ha convertido en una de las opciones sobre la mesa tras la sentencia por los ruidos en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que ha obligado a replantear la ubicación de algunos festivales.

De hecho, I Love Reggaeton y Love the 90’s, así como la fiesta de clausura de los Gay Games, ya han trasladado sus próximas ediciones al Estadi Ciutat de València después de la resolución judicial relacionada con las molestias acústicas denunciadas por vecinos de la zona. Ese movimiento sitúa al estadio levantinista como uno de los espacios llamados a absorber parte de la programación musical afectada por la sentencia.

Sin fecha para Les Arts

Sin embargo, esa alternativa no está exenta de dificultades de calendario. En el caso del Festival de les Arts, cuya celebración estaba prevista para el 5 y 6 de junio, el traslado al Ciutat de València no sería posible, al menos en la primera de esas fechas, ya que el 5 de junio el estadio tiene programada la actuación del DJ Alvama Ice con su espectáculo Kream.

A un mes de su celebración, el Festival de les Arts sigue anunciándose oficialmente en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Su propia web y sus redes sociales mantienen esa ubicación y un cartel con nombres como Two Door Cinema Club, Siloé, La La Love You, Pignoise, Dorian, Carlos Sadness, Belén Aguilera o Íñigo Quintero.

El caso es especialmente relevante porque The Music Republic, que participa en la gestión de Love the 90s junto a ShareMusic, es la empresa responsable del Festival de les Arts.

Mover el Festival de les Arts sería, en cualquier caso, una operación mucho más compleja que trasladar dos eventos de una jornada. Su volumen de público, su duración de dos días, la estructura de producción y el número de artistas participantes complican encontrar una alternativa equivalente con tan poco margen.

Así pues, para Les Arts se abren tres posibilidades. La primera, mantenerse en Cacsa cumpliendo la normativa que obliga a que la música no supere los 90 decibelios (unas condiciones inadacuadas para la celebración de un concierto, según denuncia el sector), siempre que el nuevo juez que se está encargando del caso no prohiba cualquier evento en este espacio tal como han pedido los vecinos. La segunda, buscar otra ubicación fuera de València como Torrent o Cheste (Mislata se ha autodescartado) para lo que cada vez queda menos tiempo. Y la tercera, cancelar la edición de este año.

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Habría incluso una cuarta posibilidad -mucho más arriesgadas por las consecuencia legales, económicas e incluso políticas que podría tener- que sería celebrar el Festival de les Arts en el espacio y las condiciones de siempre (es decir, incumpliendo la actual normativa acústica) y forzar a que sea la administración pública la que cancele el evento en marcha y ante miles de espectadores.