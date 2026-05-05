El Festival 'Fronteras' apuesta por unir música, cine y literatura

El festival 'Fronteras' vuelve a abrir sus puertas. El “lugar de encuentro entre la música y la literatura”, como ellos mismos se definen, continúa en València con la que ya es su cuarta edición, que tendrá lugar del 22 al 31 de mayo. El festival apuesta por convertir la ciudad en el epicentro de la unión entre la música, el cine y la literatura a través del diálogo y actividades gratuitas que conecten a los artistas con su público.

Artistas "de talla internacional" como Víctor Manuel, María Rodés, Raül Refree, Paco Cerdà, Elena Molina o Mark Elder serán protagonistas de la nueva edición que se realizará en algunos de los lugares más emblemáticos a nivel cultural de la ciudad. El ayuntamiento de València, junto con Les Arts y La Fábrica, entidades organizadoras del evento, buscarán mezclar diferentes disciplinas artísticas que variarán desde el rock musical a los clásicos literarios, pasando por la experimentación cinematográfica o las historias más populares .

Nuevos Lugares

Un año más, a Les Arts se le suman varias bibliotecas municipales (San Marcelino-Camí Real, Cabanyal-Canyamelar, Arrancapins y Benimaclet), el Palau de la música y una serie de librerías de L’Horta Sud, zona afectada por la DANA del 29 de octubre de 2024, en colaboración del Gremi de Llibrers. Este año, la libreria Librolandia de Benetússer y la libreria Bufanúvols de Catarroja, contarán con encuentros con Manuel Vilas y Paco Cerdà, respectivamente.

Además, por primera vez y como una de las novedades, el Centro de Arte Hortensia Herrero se suma a la expansión de la cultura que busca fomentar el evento. El centro contará con una conversación entre Benjamin Prado, poeta, comunicador y letrista, y Ricardo Moya, músico valenciano y comunicador tras el podcast 'El Sentido de la Birra'. Jesus Ruiz Mantilla, director artístico de Fronteras, ha declarado: "Es un plan a largo plazo, para nosotros es una alegría que se hayan incorporado" sobre la nueva incorporación a la "familia" que forma el festival.

Experiencia en Vivo

El certamen contará con actuaciones en directo y talleres. La apuesta por la experiencia en vivo, que implica tanto música como poesía, tendrá lugar en Els Arts en su completo. El recinto albergará a Albertina Barceló y David Trashumante, en una mezcla de poesía y música de la generación del 27, el concierto de música del futuro de la universidad Berklee, y un "concierto contado" a manos de Elvira Mínguez, Mario Marzo y Nacho Castellanos. También se realizará la emisión en directo del podcast 'Punzadas Sonoras'.

El evento también contará con talleres en las bibliotecas de La Rambleta y de Arrancapins a manos de Amparo Llanos, guitarrista del grupo 'Dover', y María Rodés, compositora y cantante. A esto se suman las conferencias y las conversaciones que llevará a cabo el festival en las diferentes ubicaciones que ha seleccionado para la realización del evento, como el Palau de la Música, que acogerá a Raül Refree y a Elena Molina en un diálogo sobre la unión de la música y el cine.

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El futuro del festival, que pretende "abrir sus fronteras" a más estilos de arte en los próximos años, seguirá ligado a la ciudad de València, bajo el contexto de seguir desarrollando el proyecto de 'València Music City', una idea que pretenden seguir desarrollando y dando forma los organizadores del certamen. La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha resaltado la importancia de festivales como 'Fronteras' y la necesidad de "ir de la mano y estar unidos" para reforzar el desarrollo de la cultura. "El festival refleja una cultura de futuro basada en la ambición compartida y en la colaboración entre distintas administraciones; la voluntad común de impulsar la vida cultural de la Comunitat Valenciana desde una apuesta conjunta y cohesionada", ha afirmado la ministra.