Javier Perianes: "El respeto que merece un señor de València es el mismo que merece un señor de Sidney"

Un piano al frente, un escenario lleno de músicos de orquesta y un pianista que hace de director mientras toca el piano. El espectáculo de Javier Perianes, Artista del Año 2019 de los International Classical Music Awards, se podrá ver los días 14 y 15 de mayo en el Palau de les Arts. El pianista estará en València del 7 al 17 de mayo para grabar los cinco conciertos para piano de Ludwig Van Beethoven junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana. El proyecto verá la luz en 2027 para conmemorar el 200º aniversario del fallecimiento del célebre músico.

Javier Perianes / Marco Borggreve

Beethoven es un artista con mucho reconocimiento y relevancia, ¿qué supone enfrentarse a grabar sus cinco conciertos para piano?

Javier Perianes: Para cualquier músico, la figura de Beethoven es esencial y fundamental. Es un verdadero privilegio y honor afrontar un proyecto tan bonito, especial y particular como este. Para desarrollar un proyecto así se necesita de una colaboración y de un nivel máximo, y en ese sentido con la Orquestra de la Comunitat Valenciana tengo máxima tranquilidad.

¿Qué ha hecho que se decante por la Orquestra para acompañarle en este proyecto?

J.P: No considero que me estén acompañando. Es un trabajo de música de cámara donde el protagonismo del piano es evidente, pero la labor de la orquesta es fundamental. Yo tampoco escojo a nadie, creo que el proyecto se ha ido cuajando durante los últimos años de manera muy natural. Más que yo escoger, nos hemos escogido mutuamente.

Da dos conciertos en el Palau de les Arts, otros dos en el Auditori de Castelló. ¿Qué diferencia uno de otro?

J.P: No hay ninguna diferencia significativa. Lo importante es el concepto del ciclo, el espectador puede tener una imagen muy clara del primer hasta el último Beethoven en dos días. No hay diferencia entre tocar en València o en Castelló, nuestro nivel de entrega es el mismo.

Para estos conciertos ha decidido concertar desde el piano. ¿Qué es exactamente esto?

J.P: Concertar es poner de acuerdo. No hay una labor de dirección explícita constante, sino una labor de poner de acuerdo en cuestiones de articulación y ayudar desde el piano a los compañeros de la orquesta a entender lo que quiero con Beethoven. Estoy tocando y a la vez intento dirigir, el concepto se acerca más a concertar.

En el primer concierto toca los números 2, 3 y 4, y en el segundo el 1 y 5, ¿puede esto complicar el entendimiento en conjunto de la música de Beethoven?

J.P: La música de Beethoven tiene más de 200 años, ha sido más que escuchada y es muy conocida. El gran público reconoce los conciertos de Beethoven como obras del repertorio habitual. Para nosotros, los músicos, hay mucho que descifrar, pero para el público no. Para casi todo el aficionado medio de música clásica, son conciertos familiares, pero separados entre sí.

El concierto número 5, el único con nombre propio, es conocido como "Emperador", ¿qué lo hace diferente respecto a los demás?

J.P: El nombre del 'Emperador' no se lo pone el propio Beethoven. Supongo que lo pone el editor para facilitar la venta del material. No está muy claro y tampoco hay un consenso de dónde viene. Puede ser que la primera vez que se interpretara un oficial francés presente dijera: «C'est l'Empereur, es el emperador de los conciertos». Probablemente fue una idea del editor o incluso puede ser que sea verdad la historia del oficial francés, pero es ajeno a la voluntad del autor.

Antes de los conciertos va a llevar a cabo la grabación de la obra. ¿Cómo cambia la energía de una obra como la de Beethoven en concierto a producida en el estudio?

J.P: Nunca pienso en cómo se va a escuchar una obra en el estudio. Cuando hacemos música pensamos en que alguien nos está escuchando. Una grabación es una instantánea de un momento determinado, en otro momento influirían otro tipo de aspectos o variaría por el estado de ánimo. No hay dos conciertos iguales. Lo que lo hace especial el concierto en vivo es que hay mil factores que son incontrolables, por eso es tan interesante. Es una sensación irrepetible.

Javier Perianes en Les Arts / Mikel Ponce

Es tener la energía del público acompañando durante el recital ¿no?

J.P: Sí. La energía del público también se percibe en el escenario. Eso en un estudio de grabación no. Tener la posibilidad de grabar en estudio y en los conciertos nos da opciones de tener un material mucho más amplio.

Interpretó los cinco conciertos en el mismo día ¿Cuál es la diferencia más grande entre interpretarlos juntos y por separado?

J.P: Fue una experiencia preciosa. Lo pasamos muy bien, pero no es algo que piense en hacer de nuevo. Fue un acto único enmarcado en el Día Internacional de la Música, pero no quisiera hacerlo todos los días. En dos días se reparten tanto los esfuerzos como la energía de la orquesta y del público.

Esta temporada visita la ópera de Sidney, ¿cómo se prepara para actuar en lugares tan distintos en cuanto a prestigio?

J.P: Cuando hacemos música no miramos el sitio en el que estamos, miramos la música que interpretamos. El respeto que merece un señor de València es el mismo que merece un señor de Sidney. El prestigio no lo tiene la sala, lo tiene la música. Es lo que nos mueve, ser honesto con la música que hacemos, interpretarla y entregarla al público.

"No toco mejor o peor en función de la orquesta"

¿Pasa lo mismo con las orquestas que con las salas?

J.P: Hay orquestas muy importantes a nivel de prestigio. Cuando toco con una de estas hay un extra de responsabilidad porque son formaciones e instituciones de mucha leyenda. Mientras mejor sea más te exiges a ti mismo y tú también quieres estar a la altura, pero no toco mejor o peor en función de la orquesta.

¿Qué te gustaría que el público se llevara del concierto?

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J.P: Nuestro objetivo es que el público disfrute de cada concierto, de la experiencia y que luego salga comentando cual le ha gustado más. Que se produzca ese tipo de reacción de apreciar el trabajo que estamos haciendo.