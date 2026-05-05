OceanFest une arte, conservación y debates sobre los Polos

El Oceanogràfic ha presentado la programación de OceanFest 2026, la cuarta edición de su festival de divulgación y sensibilización ambiental, que este año estará dedicada a los ecosistemas polares. La cita se celebrará del 18 al 24 de mayo en distintos espacios de la ciudad y del propio Oceanogràfic, gestionado por CACSA-GVA, con una propuesta multidisciplinar dirigida a todos los públicos.

El festival tiene como objetivo acercar a la ciudadanía la importancia del Ártico y la Antártida, territorios clave para el equilibrio climático del planeta y especialmente vulnerables ante los efectos del cambio climático. Para ello, OceanFest combinará intervenciones artísticas, exposiciones, talleres, encuentros divulgativos, música y actividades participativas que conectan el conocimiento científico con la experiencia del público.

Aunque la programación principal comenzará el 18 de mayo, el festival tendrá un primer acto el 12 de mayo en el barrio de Patraix, donde el colectivo artístico Cachetejack presentará un mural en la Hemeroteca de València en el marco del Festival 10 Sentidos. La intervención trasladará al espacio urbano un mensaje inspirado en la conservación marina y en los ecosistemas polares.

Cachetejack, formado por las ilustradoras Nuria Bellver y Raquel Fanjul, es conocido por su estilo colorista y directo, así como por su participación en proyectos culturales y sociales. Su intervención busca integrar arte, reflexión ambiental y vida cotidiana en el entorno urbano.

La fotografía y la ilustración tendrán también un papel destacado en esta edición. El 14 de mayo, el fotógrafo Sergio Izquierdo inaugurará en las Torres de Serranos una exposición al aire libre en colaboración con ValenciaPhoto, con la que el festival ampliará su presencia en la ciudad.

El 18 de mayo, ya en el Oceanogràfic, Izquierdo —embajador 2026 de la Fundación Oceanogràfic— impartirá un taller sobre la fotografía como herramienta para contar historias del océano y sensibilizar sobre su conservación. Ese mismo día, el ilustrador Víctor Soler, también embajador de la Fundación, dirigirá un taller centrado en la ilustración como lenguaje para observar, interpretar y comunicar el entorno marino.

Momento de la rueda de prensa de la presentación del OceanFest / Levante-EMV

Durante toda la semana, el público podrá visitar en el Edificio de Accesos del Oceanogràfic una exposición de ilustraciones de Soler centrada en el Ártico, con especies como la beluga. La muestra es fruto de un proceso creativo desarrollado junto al equipo de profesionales del acuario y tras una expedición al norte.

Además, el 19 de mayo, Sergio Izquierdo inaugurará una segunda exposición en los exteriores del Museu de les Ciències, dedicada a los ecosistemas polares. A través de imágenes de gran impacto visual, la muestra permitirá conocer la biodiversidad del Ártico y la Antártida y comprender su papel en el equilibrio climático global.

La programación científica tendrá uno de sus momentos principales el 20 de mayo con la conferencia “Guardianes de los Polos”, un encuentro que reunirá a divulgadores científicos y creadores de contenido para abordar los retos de estos territorios en el actual contexto climático. En la sesión participarán Ana Morales, de Because Size Matters; José Luis Crespo, de QuantumFracture; Francesc Gascó, conocido como Pakozoic; e Ignacio Crespo, de Sdestendhal.

El 21 de mayo concentrará una de las jornadas más completas del festival. A las 19:00 horas se celebrará una nueva edición de “Marea del Cambio”, el ciclo impulsado por la Fundación Oceanogràfic sobre los grandes retos ambientales actuales. De forma simultánea, tendrá lugar la grabación en directo del podcast WATIF, impulsado por Nanísimo, que abordará la geopolítica del Ártico y el papel estratégico de los océanos con la participación del divulgador Borja Fernández, de Memorias de Pez, y personal experto de la Fundación.

La jornada concluirá en la Terraza de Flamencos del Oceanogràfic con música en directo de The Shag Sharks, en un espacio pensado para prolongar la experiencia del festival en un ambiente distendido.

Del 22 al 24 de mayo, OceanFest ofrecerá un programa continuo de talleres de educación ambiental para el público visitante. Entre las propuestas figuran un taller de cerámica de Pedro Mecinas centrado en animales polares, actividades creativas como Mochilas Planeta Tierra, manualidades inspiradas en Cachetejack y el espacio interactivo OceanLab, donde se abordarán cuestiones como el deshielo, la acidificación de los océanos y la pérdida de biodiversidad.

El festival se cerrará el 24 de mayo con la entrega de premios del IV Concurso de Fotografía, una iniciativa que invita a capturar la biodiversidad marina y las historias vinculadas a su conservación. El certamen incluye varias categorías relacionadas con el medio marino mediterráneo y, como novedad, una categoría especial asociada a la campaña “Desde cuándo no me ves”, centrada en la pérdida de biodiversidad.

La imagen ganadora será reproducida en una lona de gran formato que se instalará en el Parador de Xàbia, como parte de una acción de sensibilización ambiental.