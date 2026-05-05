El Talia da voz a Mileva Marić, una figura silenciada de la ciencia

Albert Einstein compartió sus años más creativos con su primera esposa, Mileva Marić, matemática serbia a quien se atribuye parte del desarrollo de la Teoría de la Relatividad. Sin embargo, su figura sigue siendo poco conocida. Su historia, atravesada por el talento, el amor y la renuncia, es el punto de partida de este montaje.

Teatro Defondo propone sobre las tablas del Teatre Talia un espectáculo que combina emoción, juego escénico y una mirada crítica hacia la invisibilización histórica de las mujeres científicas. La función se acerca a la figura de Marić con el objetivo de poner en valor su legado y abrir una reflexión sobre el papel de la mujer en la ciencia y en la sociedad.

La dirección escénica es de Vanessa Martínez. El reparto está encabezado por Esperanza García-Maroto en el papel de Mileva Marić y Gustavo Galindo como Albert Einstein, junto a Guillermo Berasategui, David Díaz, Pedro Santos y Rocío Vidal.

El equipo artístico cuenta con Vanessa Actif (escenografía), Paloma de Alba (vestuario), Adrián Foulkes (música), Paco Ariza (iluminación), Alejandro Ruiz (audiovisuales), Pablo Huetos (producción y distribución) y Javier Naval (diseño y fotografía), entre otros.

La obra cuenta con el apoyo del INAEM, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Cultura de Serbia, la Embajada de Serbia en España, el Ayuntamiento de Coslada y el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid.

La compañía Teatro Defondo, fundada en 2002, celebra en 2026 su 24º aniversario y se ha consolidado como una de las compañías de repertorio más longevas del panorama teatral español.

Señora Enstein llega a Valencia del 6 al 10 de mayo / Levante-EMV

El espectáculo, que ha representado más de 60 funciones por toda España, ha sido reconocido en distintos premios a nivel estatal. Entre sus galardones destacan cuatro premios en el 26º Certamen Garnacha de La Rioja (Haro, 2023): Segundo Premio al Mejor Espectáculo, Premio del Público, Mejor Actriz (Esperanza García-Maroto) y Mejor Actriz de Reparto (Rocío Vidal). También obtuvo cuatro premios en el 42º Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas (2023): Mejor Montaje Teatral, Mejor Dirección (Vanessa Martínez), Mejor Actriz (Esperanza García-Maroto) y Premio Especial del Público, además del Segundo Premio en el 26º Certamen Nacional para Directoras de Escena Ciudad de Torrejón de Ardoz (2023). Asimismo, esta obra teatral ha sido candidata a dos Premios Max en el año 2024.