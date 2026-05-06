Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nou MestallaFord AlmussafesHuelga EducaciónSanta ClaraHantavirusAsesinato peluquero
instagramlinkedin

Critica musical

Cuarteto de quilates

El debut del Cuarteto Van Kuijk en la SFV destacó por su brillante interpretación de compositores como Korngold y Kabalevsky, mostrando gran solvencia

Cuarteto Kuijk

Cuarteto Kuijk / JD

José Doménech Part

José Doménech Part

València

Impecable debut del Cuarteto Kuijk en la SFV, un joven conjunto de gran prestigio internacional creado en Paris en 2012 y que, desde entonces, no han parado en dejarse escuchar a lo largo y ancho de Europa y Norteamérica. Para abrir la sesión escogieron el Cuarteto nº 2, Op. 26 del compositor checo Korngold, quien emigrado a Estados Unidos en los años del nazismo, encontró en las bandas sonoras una vertiente que lo llevaría a ser nominado en tres ocasiones al Oscar, galardón que ganaría en 1938 por "Las aventuras de Robin Hood". Pero también fue un creador que cultivó la ópera y la música de cámara con gran solvencia. Su Cuarteto Op. 26 ser revaloriza con versiones como las de los Kuijk y deja escuchar los ecos de aquellas operetas de Viena de entreguerras. El autor juega con no pocos cambios de compas (3/4, 4/4, 3/2, 5/4) que él acomoda al carácter de cada movimiento y siempre proyectando una sonoridad incisiva con la que atrapó la atención del público como hicieron en el Allegretto con moto, o en el Largo e incluso en el Valse final, todo insinuación.

Cuarteto Kuijk

Cuarteto Kuijk / JD

Los del Van Kuijk son músicos de muchos quilates: siempre brillantes y precisos, de afinación perfecta, valientes y seguros, incluso en velocidades de vértigo. Así se lanzaron con el Cuarteto en sol menor, op 44, del ruso Kabalevsky. Obra de fuerza y energía que requiere unos interpretes de total solvencia: como los Van Kuijk siempre escuchándose para mantener el equilibrio y no salirse del pentagrama. Porque en definitiva, tocar en un cuarteto exige un ejercicio de humildad lo cual no siempre sucede. Compositor prolífico en varios géneros, Kavalevsky fue fiel a las ideas políticas y culturales del realismo socialista.

Noticias relacionadas y más

En su variado catalogo, se incluyen cuatro conciertos para piano y orquesta, el primero de ellos estrenado por Amparo Iturbi en el teatro Real de Madrid, con su hermano José y la Orquesta Nacional de España. Es curioso que en el Allegro Molto final del cuarteto, el autor incluya un motivo que recuerda a la famosa Campanella de Liszt ¿Homenaje quizás? Finalmente, con el Cuarteto nº 6 Op. 80, de Mendelssohn-Bartholdy dieron una lección ejemplar tanto en los momentos de vigor y nervio como en el Adagio, cuya delicadeza y sutilidad no tuvieron limites. Una lastima que la sala no se llenara en el que, posiblemente, haya sido el mejor concierto de la temporada 25/26. Seguro que vuelven.

Sociedad Filarmónica de Valencia Palau de la Música. Sala Rodrigo. Cuarteto Van Kuijk. Obras de Eric Wolfgang Korngold, Dimitri Kavalevsky y Félix Mendelssohn-Bartholdy

TEMAS

  1. Mark Fenwick, arquitecto del Nou Mestalla: 'Será un estadio capaz de asustar; mejor que el Metropolitano
  2. El peluquero que mató a su compañero en València, entre lágrimas: '¡No quería herirle, por favor, ayúdenle!
  3. Geely ultima la compra de una parte de la factoría de Ford Almussafes
  4. Vuelan los alquileres turísticos en Valencia por el eclipse: este es impacto del turismo en la mejor zona para verlo
  5. Así se arruina la Procesión de la Virgen de los Desamparados
  6. Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València
  7. Educación rebaja la propuesta de servicios mínimos a que el profesorado de Segundo de Bachiller vaya a poner notas en la huelga
  8. Científica, jurado de los Jaume I y participante de la America's Cup: la valenciana en el barco con un brote de hantavirus

Cuarteto de quilates

Cuarteto de quilates

El Ayuntamiento de Gandia establece las bases para adjudicar cinco viviendas de alquiler social desde 501 euros al mes

El Ayuntamiento de Gandia establece las bases para adjudicar cinco viviendas de alquiler social desde 501 euros al mes

Denuncian ante la Guardia Civil la invasión de milpiés en la zona Horts de Canals por la insalubridad de los solares

Denuncian ante la Guardia Civil la invasión de milpiés en la zona Horts de Canals por la insalubridad de los solares

Directo Hantavirus: nuevos casos de contagio, llegada del barco a Tenerife y última hora de la reunión de urgencia de Pedro Sánchez

Directo Hantavirus: nuevos casos de contagio, llegada del barco a Tenerife y última hora de la reunión de urgencia de Pedro Sánchez

Así fue el rescate del senderista de 90 años que se accidentó en la cima del Penyal d'Ifac de Calp

Sot de Chera avanza en su recuperación con el cierre de puntos de acopio de escombros de la dana

Sot de Chera avanza en su recuperación con el cierre de puntos de acopio de escombros de la dana

Luis García Montero, de protagonista en La Revuelta de RTVE al Gandia Pensa y al Poefesta de Oliva

Luis García Montero, de protagonista en La Revuelta de RTVE al Gandia Pensa y al Poefesta de Oliva
Tracking Pixel Contents