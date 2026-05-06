Cuarteto de quilates

Impecable debut del Cuarteto Kuijk en la SFV, un joven conjunto de gran prestigio internacional creado en Paris en 2012 y que, desde entonces, no han parado en dejarse escuchar a lo largo y ancho de Europa y Norteamérica. Para abrir la sesión escogieron el Cuarteto nº 2, Op. 26 del compositor checo Korngold, quien emigrado a Estados Unidos en los años del nazismo, encontró en las bandas sonoras una vertiente que lo llevaría a ser nominado en tres ocasiones al Oscar, galardón que ganaría en 1938 por "Las aventuras de Robin Hood". Pero también fue un creador que cultivó la ópera y la música de cámara con gran solvencia. Su Cuarteto Op. 26 ser revaloriza con versiones como las de los Kuijk y deja escuchar los ecos de aquellas operetas de Viena de entreguerras. El autor juega con no pocos cambios de compas (3/4, 4/4, 3/2, 5/4) que él acomoda al carácter de cada movimiento y siempre proyectando una sonoridad incisiva con la que atrapó la atención del público como hicieron en el Allegretto con moto, o en el Largo e incluso en el Valse final, todo insinuación.

Cuarteto Kuijk / JD

Los del Van Kuijk son músicos de muchos quilates: siempre brillantes y precisos, de afinación perfecta, valientes y seguros, incluso en velocidades de vértigo. Así se lanzaron con el Cuarteto en sol menor, op 44, del ruso Kabalevsky. Obra de fuerza y energía que requiere unos interpretes de total solvencia: como los Van Kuijk siempre escuchándose para mantener el equilibrio y no salirse del pentagrama. Porque en definitiva, tocar en un cuarteto exige un ejercicio de humildad lo cual no siempre sucede. Compositor prolífico en varios géneros, Kavalevsky fue fiel a las ideas políticas y culturales del realismo socialista.

En su variado catalogo, se incluyen cuatro conciertos para piano y orquesta, el primero de ellos estrenado por Amparo Iturbi en el teatro Real de Madrid, con su hermano José y la Orquesta Nacional de España. Es curioso que en el Allegro Molto final del cuarteto, el autor incluya un motivo que recuerda a la famosa Campanella de Liszt ¿Homenaje quizás? Finalmente, con el Cuarteto nº 6 Op. 80, de Mendelssohn-Bartholdy dieron una lección ejemplar tanto en los momentos de vigor y nervio como en el Adagio, cuya delicadeza y sutilidad no tuvieron limites. Una lastima que la sala no se llenara en el que, posiblemente, haya sido el mejor concierto de la temporada 25/26. Seguro que vuelven.