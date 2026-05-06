Joan F. Mira, Camacuc y la Academia Valenciana de la Lengua reciben los Premios Fundación Bromera

La gala de entrega de los Premios Fundación Bromera para el Fomento de la Lectura, celebrada en el Centro Cultural La Beneficència, reunió a representantes del ámbito cultural, literario y educativo valenciano.

En esta edición, los galardones reconocieron la trayectoria literaria de Joan F. Mira, una de las figuras más relevantes de la cultura valenciana contemporánea; el compromiso con la lectura y la normalización lingüística de la revista infantil Camacuc; y el proyecto «El Escritor/a del Año» de la Academia Valenciana de la Lengua, una iniciativa destinada a difundir y reivindicar la literatura valenciana mediante programas anuales dedicados a autores y autoras destacados.

En el acto en el que actuaron de anfitriones Josep Gregori y Rosa Mengual, asistieron entre otros, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, la secretaria autonómica de Cultura Marta Alonso, el nuevo director general de Cultura Isidro Prieto, el presidente del Consell Valencià de Cultura J.M. Lozano, contó con la actuación de Béty Dumitru, concursante de La Voz Kids, que ha compuesto una canción en valenciano.

Los premiados

En la modalidad individual, el premio recayó en Joan F. Mira, escritor, antropólogo, helenista y traductor, cuya obra literaria y ensayística se ha convertido en una referencia fundamental. A lo largo de su carrera, Mira ha publicado títulos como Los trabajos perdidos, Purgatorio o El tranvía amarillo, además de ensayos esenciales sobre identidad, cultura y sociedad valenciana. También destacó su labor como traductor de obras universales como La Divina Comedia, los Evangelios o La Odisea, que han contribuido de manera decisiva a acercar los clásicos a los lectores en nuestra lengua.

En la modalidad colectiva, el galardón fue concedido a la revista Camacuc, publicación infantil en valenciano fundada en 1984. Durante más de cuatro décadas, la revista ha formado parte de la memoria lectora de varias generaciones y ha desempeñado un papel clave en el fomento de la lectura y en la normalización del valenciano entre los más pequeños. Con un formato basado principalmente en el cómic y con la participación de numerosos autores e ilustradores valencianos, Camacuc se consolidó como una herramienta cultural y pedagógica presente en escuelas, bibliotecas y hogares.

Por último, en la modalidad de instituciones públicas y centros educativos, fue premiado el proyecto «El Escritor/a del Año» de la Academia Valenciana de la Lengua. Esta iniciativa se ha consolidado como una herramienta esencial para difundir y prestigiar la literatura valenciana a través de actividades, publicaciones, recursos didácticos, exposiciones y acciones divulgativas dedicadas cada año a un autor o autora destacado. Gracias a la colaboración de bibliotecas, centros educativos, universidades, ayuntamientos y entidades culturales, el proyecto ha contribuido a ampliar la presencia social de la literatura valenciana y a generar nuevas oportunidades de lectura, reflexión y participación, especialmente entre el público escolar.