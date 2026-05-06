El Teatre Rialto acull ‘Emigradas’, la nova proposta de dansa contemporània de CienfuegosDanza
La producció valenciana, dirigida per Yoshua Cienfuegos, explora la migració, la identitat i la memòria del cos els dies 9 i 10 de maig a València.
El Institut Valencià de Cultura programa en el Teatre Rialto de València l’espectacle de dansa contemporània ‘Emigradas’, una producció de la companyia valenciana CienfuegosDanza, que tindrà lloc els dies 9 i 10 de maig, a les 19.00 hores.
‘Emigradas’ investiga l’experiència de la migració des del cos, entenent el moviment com a arxiu viu, testimoni i ferramenta de supervivència identitària. L’obra aborda els processos invisibles que travessa el cos migrant: la transformació constant, la tensió entre pertànyer i romandre i la reinvenció com a única via per a habitar el present. No es tracta només de representar una temàtica, sinó d’habitar-la escènicament i emocionalment.
El projecte presenta un programa doble: ‘Loca’ i ‘La Lunares’. En ‘Loca’, tres intèrprets —Ariadna Llussà, Deivid Barrera i Úrsula Mercado— s’enfronten a les pors, estereotips i mandats heretats que condicionen la seua identitat evolutiva. El llenguatge gestual, coreogràfic i textual articula este recorregut d’empoderament tensionat, en què l’herència pesa tant com la necessitat de trencar-la.
‘La Lunares’ és un monòleg interpretat per Deivid Barrera, un viatge íntim en què el cos es presenta com a memòria mutable. El personatge transita des de l’opressió cap a l’afirmació de si mateix, trobant un lloc propi des del qual existir, escoltar-se i comprometre’s amb el seu entorn.
La companyia valenciana CienfuegosDanza s’ha consolidat com un dels referents de la dansa contemporània de la Comunitat Valenciana, sota la direcció artística de Yoshua Cienfuegos.
Amb quasi tres dècades de trajectòria, ha desenvolupat un llenguatge escènic propi que combina precisió tècnica, sensibilitat dramatúrgica i una profunda investigació del moviment, situant-se en un lloc destacat dins del panorama nacional i impulsant la projecció de la dansa valenciana en circuits i festivals de prestigi.
‘Emigradas’ compta amb direcció, coreografia i textos de Yoshua Cienfuegos, música original de Giuliano Parisi i espai escènic de Germán Gundín. Cienfuegos és coreògraf i director escènic, fundador i director artístic de CienfuegosDanza. Amb una trajectòria consolidada en l’escena contemporània, és membre fundador de l’Academia de las Artes Escénicas de España. El seu treball es caracteritza per una investigació constant del cos com a territori polític, emocional i poètic.
Compromís amb la dansa
La direcció adjunta d’Arts Escèniques de l’Institut Valencià de Cultura impulsa la difusió de la dansa al llarg de cada temporada a través de la programació regular dels seus teatres i, especialment, gràcies a la celebració del Festival Dansa València, que cada any reunix al voltant de 40 propostes. Però també dona suport i promou la creació a través d’Espai LaGranja i el Festival Dansa València.
Espai LaGranja convoca cada any laboratoris d’investigació al voltant de la dansa contemporània i les arts del moviment, per a impulsar la creació professional a la Comunitat Valenciana. Durant els primers mesos de l’any s’han desenvolupat dos laboratoris i en l’últim trimestre de l’any se’n realitzaran tres més, un en cada província. A més, Espai LaGranja, junt amb el festival Dansa València i el centre d’arts vives La Mutant, de l’Ajuntament de València, promouen de manera conjunta el projecte ‘Turbines’, de suport a la creació.
Així mateix, este 2026 l’IVC se suma a la convocatòria que llança Graners de Creació per a realitzar dos residències de dansa i moviment i de teatre.
Per la seua banda, el Festival Dansa València ha coproduït en esta última edició l’espectacle ‘Las hijas de Bernarda’, de Taiat Dansa, amb Les Arts i Mercat de les Flors. El festival compta també amb set convocatòries de residències nacionals i internacionals dirigides a potenciar el talent autonòmic. A això se suma el projecte Impuls a la Dansa, que aposta per promoure processos d’investigació, creació, mediació i exhibició de dansa contemporània i que compta amb huit municipis adherits en els quals es realitzen huit residències artístiques.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mark Fenwick, arquitecto del Nou Mestalla: 'Será un estadio capaz de asustar; mejor que el Metropolitano
- El peluquero que mató a su compañero en València, entre lágrimas: '¡No quería herirle, por favor, ayúdenle!
- Geely ultima la compra de una parte de la factoría de Ford Almussafes
- Vuelan los alquileres turísticos en Valencia por el eclipse: este es impacto del turismo en la mejor zona para verlo
- Así se arruina la Procesión de la Virgen de los Desamparados
- Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València
- Un amigo del peluquero asesinado en València: 'No es justo, Cristian solo quería tener una vida mejor
- Educación rebaja la propuesta de servicios mínimos a que el profesorado de Segundo de Bachiller vaya a poner notas en la huelga