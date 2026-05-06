Netflix elige València para el esperado desenlace de ‘Respira’ con nuevos fichajes en el reparto

El Hospital Joaquín Sorolla volverá a abrir sus puertas, esta vez para cerrarlas de forma permanente al final de la tercera temporada de popular serie de Netflix 'Respira'. La productora ha anunciado que comienza la grabación de la temporada final de la serie, que volverá a tener València como uno de los lugares de grabación más importantes para el centro sanitario que coge el nombre del famoso pintor valenciano.

El reparto, vuelve a contar con actores de talla internacional como Najwa Nimri (La virgen roja, La casa de papel), Blanca Suárez (La huella del mal, Las chicas del cable), Aitana Sánchez-Gijón (Amarga Navidad, Madres paralelas), Manu Ríos (Élite, Mi querida señorita), Borja Luna (Cristo y Rey, Sin huellas), Xoán Fórneas (Antes de nós). Para completar la grabación, se unen a los ya mencionados actores de la talla de Belén Cuesta (Paquita Salas, La Casa de Papel), Asia Ortega (Hasta el Cielo, El Internado), Carlos González (La Vida Breve), Albert Salazar (El Internado: Las Cumbres) o Nacho Fresneda (El Ministerio del Tiempo, Bosé). También volverá a formar parte del elenco principal el cantante Pablo Alborán, que volverá a dar vida a Jon en la serie.

A Caballo entre València y Madrid

La serie vuelve a València como lleva haciendo desde la primera temporada. La serie, creada por Carlos Montero, ha sido grabada en zonas reconocibles de la ciudad. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Mercado de Ruzafa, la playa de la Malvarrosa, el cauce del río Túria o el puerto de València son algunos de los lugares que aparecen durante la serie. Además, el campus de la Universitat Politècnica de València fue elegido como el lugar principal de rodaje, donde se encontraba el Hospital Joaquín Sorolla.

Por otra parte, los interiores de la producción de 'El Desorden Crea' fueron realizados directamente en el estudio de Netflix, en Madrid, donde también se han grabado series de la talla de 'La Casa de Papel', 'Berlín' o 'Élite'. Para la nueva temporada, la productora volverá a usar los estudios para las grabaciones dentro del hospital, mientras que volverá a València para su grabación exterior.

Vuelve Pablo Alborán

El propio cantante -y ahora actor- ha sido quien ha confirmado que seguirá formando parte de la serie en esta tercera, y última, temporada. En Respira, Pablo protagoniza a Jon Balanzetegui, un cirujano plástico de urgencias, un papel que le ha obligado a explorar nuevos registros emocionales y a enfrentarse a la exigencia de los rodajes. La relación de Jon (Pablo Alborán) con Quique (Xoan Forneas) ha terminado y deberán aprender a convivir después del incidente con la hija de Jon en la segunda temporada. "Quique descubrirá verdades muy duras sobre sí mismo después de que Jon evite todo contacto con él", reza la propia sinopsis de la serie.

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Blanca Suárez y Manu Ríos en 'respira' / Netflix

También formará parte del nuevo elenco Belén Cuesta, que se estrena en la serie con un personaje podcaster que aterriza como nueva gestora del hospital. Asia Ortega, Carlos González, Albert Salazar o Nacho Fresneda también entrarán a formar parte del reparto de actores que pondrán el punto y final a la serie después de los 8 capítulos que compondrán la nueva temporada. Pese a que todavía no hay fecha oficial de salida, se espera que el estreno llegue para inicios de 2027.