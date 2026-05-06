ValenciaPhoto tiende un puente con Marruecos en una nueva edición del festival con más de 22 exposiciones

Frente a la creencia establecida de que el mar separa, el festival ValenciaPhoto celebra la quinta edición para demostrar que justo al revés, el Mediterráneo une y sus aguas fluyen entre orillas llevando y compartiendo culturas y sabidurías ancestrales. El Festival Internacional de Fotografía y debate se consolida como un espacio de encuentro entre creadores, comisarios, teóricos de la imagen y agentes culturales que encuentran en la fotografía una herramienta para interpretar el mundo en transformación constante.

En esta ocasión, la fotografía es ese agua compartida entre tres continentes. No en vano este año todo gira en torno a los 'Països mediterranis' en un año especial, ya que se celebra en el bicentenario de la fotografía. El certamen despliega un programa con 22 actividades por toda València que invita a reflexionar sobre las fronteras geográficas, las culturales y las simbólicas de un territorio que es compartido, tal como lo han planteado su director, Nicolás Llorens, y su directora artística, Vilma Dobilaité. El Mediterráneo no se plantea como tal, sino que es un espacio de intercambio pero también de tensiones contemporáneas.

Durante la presentación oficial del miércoles, celebrada en el Palau de Cervelló -que será también uno de los enclaves que acoja una exposición-, el presidente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, subrayó que las instituciones deben funcionar como un soporte "imprescindible" de este tipo de iniciativas. Defendió un modelo de colaboración público-privada que permita "democratizar la cultura y que llegue a la ciudadanía", al tiempo que reivindicó a ValenciaPhoto como una "cita inevitable" dentro del calendario cultural.

Este año, el país invitado ha sido Marruecos. En representación asistió el cónsul general de Marruecos en València, Said Drissi El Bouzaidi, quien agradeció el reconocimiento al peso cultural y artístico del país en el contexto mediterráneo. "El mar no solo nos separa, sino que también nos une, como da cuenta la Historia donde se han intercambiado culturas, relatos y desafíos comunes", aseguró. Además, felicitó a los 28 fotógrafos marroquís que participarán en el festival -nueve de ellos estarán en València- y que representan "una escena contemporánea, dinámica y con una voz propia cada vez más definida".

Said Drissi El Bouzaid durante la presentación de ValenciaPhoto. / Celeste Martínez.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran exposiciones como 'Ville(s)s Fatamorgana', una colectiva que explora la ciudad como espacio de reflexión; 'Méditerranée, miroir des ailes', instalada en la plaza de la Reina y comisariada por Les Rancontres de la photographie de Marrakech, que propone una mirada al Mediterráneo como frente compartido; o 'Moroccan Graffiti', de Thami Benkirane, que explora las identidades de los pueblos a través de los mensajes escritos en sus calles. A ellas se suma 'Rostros, el mar de culturas', una muestra de gran envergadura que podrá verse en dos sedes -la Biblioteca del Hospital y el Octubre Centre de Cultura Contemporània- tras su paso por Francia.

El director del festival, Nico Llorens, incidió en la voluntad de abrir el concepto de Mediterráneo a múltiples interpretaciones. Desde miradas críticas sobre la migración o la masificación turística hasta aproximaciones más cotidianas a las costumbres de los países ribereños, el programa ofrece un abanico de perspectivas que dialogan entre sí, y ese era el propósito: "Queríamos que el tema no fuera cerrado sino que permitiera a los artistas abordar la realidad desde distintos ángulos", señaló Llorens.

La ciudad como sala de exposiciones

Así, para desplegar todas las propuestas, València se convierte en un gran circuito expositivo desde el 6 de mayo hasta el 31 de julio. Sedes como el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), el Museo de Paleontología, el Centre Octubre o la Biblioteca Municipal de l'Hospital acogerán exposiciones y, entre ellas, destaca la primera que se ha inaugurado: 'I serà la veu del teu poble', nombre que proviene de un verso de Vicent Andrés Estellés y que recupera imágenes de la València de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

El recorrido se completa con propuestas como 'Noire Méditerranée', del fotógrafo francés Théo Combes, impulsada por Le Château d’Eau de Toulouse; 'Sud', de Didier Ben Loulou, en el propio Palau de Cervelló; o 'Oxímoron', en el Museo Paleontológico del Jardín de Viveros. También habrá espacio para nombres históricos como el italiano Italo Zannier, pionero en la introducción de la historia de la fotografía en su país.

Más allá de las exposiciones, ValenciaPhoto articula un programa paralelo que incluye conferencias, presentaciones de libros, visitas guiadas, proyecciones y actividades escénicas. Desde esta tarde con la inauguración oficial en el Centre del Carme y hasta finales de julio, el festival desplegará una agenda que incorpora voces internacionales y locales, reforzando su vocación de diálogo internacional.

Algunos de los colaboradores en el ValenciaPhoto. / Celeste Martínez

En este contexto, una decena de instituciones colaboradoras en ValenciaPhoto tomaron la palabra. La directora del Institut Français de Valencia, Nathalie Hirschsprung, han subrayado su compromiso con el festival, integrándolo en su temporada cultural dedicada a las "escenas francesas" y promoviendo el intercambio con socios mediterráneos. Del mismo modo, entidades como el Oceanogràfic, a través del director de contenidos, René Esteve, se suman a la programación con propuestas vinculadas a la conservación y la mirada medioambiental, ampliando así el alcance temático del certamen. De hecho, la Fundación Oceanogràfic colabora aportando el trabajo de Sergio Rodríguez, fotógrafo especializado en océanos que ha documentado el deshielo de los polos.

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ValenciaPhoto no es solo una suma de exposiciones, sino que es un caleidoscopio desde donde ver las diferentes realidades del Mediterráneo. Un intento de entender, a través de la imagen, cómo se construyen las identidades en un territorio atravesado por la historia, los desplazamientos y las transformaciones sociales. En esa mirada múltiple y compartida reside la clave de un festival que aspira a convertir València en capital de la fotografía.