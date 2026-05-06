Vicent Flor se presenta a la dirección del MuVIM y del Magnànim tras ser apartado por el equipo de gobierno

Nuevos movimientos en el área de Cultura de la Diputación de València. El exdirector del Institut Alfons el Magnànim Vicent Flor ha presentado su candidatura a la dirección de dos de las instituciones culturales de referencia de la corporación provincial y cuyas direcciones han salido a provisión por comisión de servicios.

Según ha sabido este diario, Flor ya ha presentado la documentación para la dirección tanto de la editorial pública de la diputación, que ya dirigió entre 2015 y 2024, como del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), el museo del que es funcionario desde 1998 y donde tiene plaza de conservador. Tiene un amplio currículum en materia de gestión cultural. S espera que en pocos días haya resolución para ambas plazas.

Se trata de puestos de libre designación, abiertos a otras administraciones y en cuya decisión los responsables tienen un gran margen de decisión, pero el movimiento del gestor cultural despierta un gran interés. En primer lugar, porque se produce después de que se haya visto apartado, con denuncias públicas del propio Flor, por el actual equipo de gobierno de PP y Ens Uneix.

Choque político

En la reciente reestructuración del área de Cultura, el exdirector del Magnànim, con plaza de conservador en el MuVIM, ha sido reubicado a otro departamento, aunque según ha sabido este diario todavía se encuentra físicamente en el museo de la calle Guillem de Castro.

Según ha denunciado él mismo en sus redes sociales, es el único conservador al que se ha reenviado a un departamento que no tiene que ver con la gestión museística, algo que ha vinculado a una purga política al haber sido director-gerente de la editorial durante los años del anterior gobierno progresista, entre diciembre de 2015 y febrero de 2024. Flor ha dejado entrever que va a dar la batalla judicial contra esa reubicación de su puesto de trabajo.

El segundo motivo de interés es que, según ha podido confirmar este diario, a estas dos plazas también se han presentado otros cargos que parecen contar con el visto bueno del equipo de gobierno. En concreto, el exdirector general de Cultura de la Generalitat Miquel Nadal ha presentado su currículum, y esta misma semana ha sido cesado en su puesto de alto cargo con el Magnànim como previsible nuevo destino.

La Institució Alfons el Magnànim es la editorial pública que mayor volumen de libros y revistas saca al mercado en la Comunitat Valenciana, aunque lleva cerca de un año descabezada, después de que en julio pasado presentara su renuncia su máximo responsable, Josep Enric Estrela, alegando razones “estrictamente personales”. Miquel Nadal Tárrega (València, 1962), al margen de su faceta de gestión (y otros cargos en las administraciones del PP), fue Premi Lletraferit en 2021 con ‘Càndid’, una historia sobre la ciudad de València a través de diferentes generaciones. Y ha teorizado sobre el valencianismo con su publicación ‘Document 88’.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el catedrático de Historia del Arte de la Universitat de València, Rafael Gil Salinas, también se perfila como posible nuevo director del MuVIM-Museu d’Art de la Diputació, en sustitución de Rafa Company, que salió el pasado 23 de febrero. Gil Salinas (Requena, 23-09-1961) ha comisariado más de una veintena de exposiciones, entre las que destacan 'El món de Goya i López' en el Museo de Bellas Artes, 'Cartografías de la creatividad. 100% valencianos' en el Centro del Carmen, 'Gigante por la propia naturaleza' en el IVAM, 'Memoria de la modernidad'. La colección patrimonial de la Diputación de Valencia, 'Joaquín Agrasot, un pintor internacional' en el MACA, o 'Sorolla en Roma. El artista y la pensión de la Diputación de Valencia' en el Palau del Marqués de la Scala.