La exposición imprescindible ahora en València con grandes artistas del último siglo: Picasso, Kandinsky, De Chirico, Miró, Barceló, Valdés…

¿Qué tienen en común Picasso, Miró, Kandinsky, Barceló o Chillida? Que ahora, junto a otros grandes artistas del último siglo, puedes disfrutarlos juntos en València en la exposición Compromiso con el arte. De Miró a Barceló, una muestra organizada por la Fundación Bancaja y ABANCA que reúne en la sede de la Fundación Bancaja una selección de los fondos de arte contemporáneo de ambas instituciones, ofreciendo una mirada retrospectiva a la evolución del arte durante los siglos XX y XXI.

La exposición, que puede visitarse hasta el próximo 6 de septiembre, ofrece una oportunidad única para recorrer el camino del arte contemporáneo a través de algunas de sus figuras más influyentes. Un viaje visual y emocional que aúna dos cuestiones esenciales: una clara declaración de intenciones sobre el papel que debe desempeñar el arte dentro de la sociedad actual y la apuesta firme de la Fundación Bancaja por situar a València, una vez más, en el centro del panorama cultural.

La muestra, comisariada por el crítico y ensayista Fernando Castro Flórez, propone un recorrido excepcional por más de cien años de creación artística a través de un relato visual que conecta las vanguardias históricas y algunas de las expresiones artísticas contemporáneas más relevantes, con obras datadas entre 1913 y 2023.

Esta crónica estética reúne un total de 86 piezas firmadas por 59 artistas nacionales e internacionales entre los que se encuentran nombres imprescindibles de la historia del arte como Picasso, Kandinsky, De Chirico, Miró, Barceló, Valdés, Marc Chagall, Juan Gris, Paul Klee, Jean Metzinger, Equipo Crónica, Günther Förg, Luis Gordillo, Cristina Iglesias, Imi Knoebel, Miquel Navarro, Julian Opie, Antonio Saura, Sean Scully, Soledad Sevilla, Antoni Tàpies, Carmen Calvo, Eduardo Úrculo, Darío Villalba… y así hasta casi 59 creadores fundamentales para comprender la evolución del arte y la relación entre diferentes sensibilidades, corrientes y lenguajes artísticos, desde el cubismo y el surrealismo hasta la abstracción, el informalismo o las nuevas figuraciones.

Visitante ante obras de J. Metzinger, Picasso, Georges Braque y Juan Gris. / Fundación Bancaja.

Esta gran apuesta cultural que impulsan la Fundación Bancaja y ABANCA establece un interesante diálogo que, lejos de plantearse como una sucesión cronológica de obras, busca generar conexiones estéticas y emocionales entre autores, épocas y maneras de entender la creación artística. El visitante se encuentra en su recorrido cara a cara con momentos clave de las vanguardias europeas que revolucionaron la manera de mirar y representar el mundo.

De las vanguardias históricas a la contemporaneidad

Las obras del periodo vanguardista seleccionadas en la exposición Compromiso con el arte. De Miró a Barceló plantean un sentido contemporáneo de la belleza que va desde una revisión de las dinámicas creativas vanguardistas -con obras de Picasso, Miró, Kandinsky, Georges Braque, Juan Gris, Paul Klee, Torres García, Marc Chagall, Giorgio de Chirico, André Lhote o Metzinger- hasta distintos modos de entender la pintura contemporánea, como en las magistrales obras de Manolo Valdés o Soledad Sevilla.

Soledad Sevilla es una de las artistas representada con obras de ABANCA y Fundación Bancaja. / Fundación Bancaja.

En esta exposición se presentan las modulaciones de la pintura desde creadores fundamentales del informalismo como Antonio Saura, Rafael Canogar, Manolo Millares o Antoni Tàpies, cuyas obras reflejan la intensidad expresiva y la experimentación material, hasta artistas que parten de un cierto rigor geométrico como Eusebio Sempere o José María Yturralde, referentes de una investigación plástica basada en el orden, la luz y las estructuras visuales.

Frente a ellos, los cuadros abstractos de Sean Scully, José Manuel Broto, Antón Lamazares, José María Sicilia, Miguel Ángel Campano o Günther Forg exploran la pintura desde planteamientos más libres y emocionales.

La muestra incorpora también propuestas vinculadas al pop, la figuración crítica y los nuevos imaginarios visuales como los de Equipo Crónica, Luis Gordillo, Darío Villalba, Anzo, Juan Barjola, Juan Navarro Baldeweg o Miquel Barceló, cuya obra aporta una visión contemporánea cargada de energía, simbolismo y reflexión estética.

También se incluye un conjunto de piezas vinculadas a la evocación de la naturaleza, el contexto urbano y la relación entre el ser humano y su entorno, con obras como las de Miquel Navarro, Cristina Iglesias, Urbano Lugrís o Julian Opie, que amplían la riqueza temática de la exposición.

Visitante en la instalación 'Jardín de Behulifruren', creada por Cristina Iglesias en 2001. / Fundación Bancaja.

Dos colecciones, una misma visión

La calidad y relevancia de los fondos artísticos de la Fundación Bancaja y ABANCA encuentran en esta exposición un punto de confluencia: la visión compartida de entender la cultura como una llave de acceso al conocimiento y de progreso de la sociedad.

La exposición se enmarca en la colaboración entre las dos instituciones, que llevó a mostrar un diálogo entre ambas colecciones artísticas en la sede de Afundación en A Coruña en octubre de 2025 y que se presenta ahora en la sede de la Fundación Bancaja en València con un renovado conjunto de obras seleccionadas.

Mientras el año pasado fueron obras de la Fundación Bancaja las que viajaron hasta Galicia, en la nueva propuesta han viajado hasta Valencia una selección de 48 obras de la Colección ABANCA, que en su mayoría se exponen por primera vez en la ciudad.