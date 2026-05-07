Una fotografía de Laura Soler, protagonista en las actividades que celebran la adhesión de España a la UE
Una exposición sobre el desarrollo de España en la Unión Europea durante estos 40 años en la capital incluye una imagen de la diputada socialista autonómica durante su Erasmus en Metz (Francia)
Juan Fernández
Madrid acogió el pasado miércoles 6 de mayo un acto conmemorativo por el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea bajo el título 40 años de España en la Unión Europea: una historia de progreso. La iniciativa se enmarca dentro de las actividades del Día de Europa y está organizada por EsadeGeo y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
El encuentro sirve como espacio de reflexión sobre la evolución del proyecto europeo y el papel de España en estas cuatro décadas. Durante la jornada se presentó también la infografía 40 indicadores y una historia de progreso, que recoge los principales avances del país desde su incorporación a la UE.
El acto contó con la participación de representantes institucionales, académicos y de la sociedad civil, que abordaron tanto las contribuciones mutuas entre España y la Unión Europea como los desafíos compartidos de cara al futuro. Además, también hubo un aporte cultural con una muestra compuesta por 40 imágenes que recorren el desarrollo de España en las últimas cuatro décadas del proyecto europeo.
Bajo el título Ahora somos más, esta muestra fotográfica cuenta con una imagen donde la protagonista es Laura Soler Azorín, diputada autonómica por Alicante del PSPV-PSOE, durante su Erasmus hace más de veinte años en Metz (Francia). Fue de las primeras personas con discapacidad en lanzarse a la aventura y eso ha quedado registrado en esta muestra que repasa cuatro décadas de vínculo de España con la Unión Europea en todos sus ámbitos.
La fecha data del 16 de septiembre de 2005, momento en el que Laura Soler fue una de las primeras españolas con discapacidad en obtener una beca Erasmus para viajar a Francia. Compartió esa experiencia con más de un millón de estudiantes españoles que cursaron estudios europeos desde 1987 y esa instantánea, en la que sale junto a una compañera, es parte de la exposición que pone en valor los vínculos de España con la Unión Europea.
La inauguración del acto contó con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y del exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, con quienes tuvo un encuentro para hablar de las anécdotas que surgieron en ese viaje que fue de los pioneros y que sirvió para que muchas otras personas con discapacidad viajaran con la beca Erasmus a otros países del continente. El propio Javier Solana, actual presidente de EsadeGeo, clausuró el evento.
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