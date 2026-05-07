La "memoria" del genio del teatro Enrique Rambal se reivindica en la UV y en La Filmoteca de València

Innovador, talentoso, genio o renovador. Cualquiera de esos adjetivos servirían para definir la trayectoria de Enrique Rambal, una figura de gran relevancia para el teatro valenciano, nacional e internacional en el siglo XX. Pese a contar con un éxito que le llevó a llenar autobuses para ver sus obras en los años 20 y 30, hoy su talento ha quedado sepultado por el paso del tiempo. Una realidad, la del olvido y la consecuente lucha por sacarlo de él, que entre este jueves y el próximo mes de junio coge un nuevo impulso a través de la Universitat de València (UV) y La Filmoteca de València.

Seminario por su figura

Porque dentro de una serie de homenajes con motivo de los 70 años de su muerte, hoy la Facultat de Geografia i Història está acogiendo el seminario 'Actor Rambal. Ese genio olvidado'. Un acto con el que, según explica a este diario Francisca Ferrer Gimeno -autora de una tesis doctoral en torno a su figura dentro del teatro valenciano de la primera mitad del siglo XX-, se busca "recuperar la memoria a través de una figura que fue tan importante en el teatro nacional e internacional". "A pesar de que es tan cercana como la del siglo pasado, hoy esa memoria está anulada por todo lo que ha pasado desde ese momento y por las tecnologías", reivindica la experta en la vida del artista y participante también hoy en el certamen universitario con la charla 'El teatro de Enrique Rambal entre 1910 y 1956'.

Un momento del seminario de esta mañana sobre Enrique Rambal. / Levante-EMV

No es, no obstante, la única intervención que se ha podido escuchar alrededor del artista originario de Utiel y su contexto. No en vano, en el seminario -al que han asistido diversos estudiosos del teatro- han participado los profesores de la UV, Jesús Peris y Ramon X. Rosselló, quiénes han sido los encargados de llevar a cabo dos exposiciones, una ligada al 'teatro valenciano de los años 30 del siglo XX' -con especial ahínco en figuras como la del dramaturgo Fausto Hernández Casajuana- y otra centrada en el teatro valenciano en los años 40 y 50 del siglo XX y como las obras en valenciano fueron reprimidas durante la dictadura. Además, el certamen ha contado con una intervención titulada 'Rambal, en la memoria' realizada por otra figura como Rodolf Sirera y un debate sobre Rambal en la actualidad.

Proyecciones en La Filmoteca

Sin embargo, el recuerdo de Enrique Rambal y su "teatro muy popular" también se mantendrá vía exposición en la propia Facultat de Geografia i Història durante este mes o llegará en junio a La Filmoteca de València. Sobre esto último, Ferrer avanza que el día 9 se hará un "pase especial de la única película de Rambal que se conserva y que está restaurada", un metraje que se producirá tras una breve introducción sobre el por qué de su proyección y la relevancia de la película.

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Una jornada después, el 10, la película que se proyectará en el enclave de la plaza del Ayuntamiento será 'Los restos del naufragio' (1978) de Ricardo Franco, un largometraje protagonizado por Fernando Fernán Gómez en el que el personaje de este, el Maestro, se inspira en el propio Rambal.