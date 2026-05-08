Manuel Barreiro se lleva el Bienal Internacional de Cerámica de Manises

El Bienal Internacional de Cerámica de Manises (BICM) ya tiene vencedores para su XVII edición. Durante el acto de inauguración celebrado esta tarde en el municipio, la organización ha anunciado la elección del ceramista español Manuel Barreiro como primer premio ‘Ciudad de Manises’ en la modalidad artística en este 2026 por su obra 'Soma reflejado', una pieza centrada en representar "la compleja arquitectura del cuerpo humano" que ha sido reconocida -destacan desde la organización- por su "proyección del material cerámico hacia los valores escultóricos a través del juego de estructura lineal conformadora de espacios".

Dentro de su elección para un premio que cuenta con una dotación de 8.000 euros, el jurado de un certamen -que reconoce el valor del arte de la cerámica y ponen en relación esta tradición centenaria con las infinitas posibilidades de la vanguardia en esta disciplina- valora del trabajo de Barreiro su "interés por la esencialidad y el minimalismo potenciando los fundamentos del modelado y la plasticidad del propio material cerámico", así como "la aplicación del cromatismo reducido a colores complementarios lo que hace particularmente llamativa esta pieza" materalizándose en una obra de carácter "abierto y perceptivamente original".

'La nube', de Rafaela Pareja, segundo premio. / Bienal Internacional de Cerámica de Manises

Otros premios

Por su parte la pieza 'La nube', de Rafaela Pareja, se ha llevado el segundo premio; 'Wood' de Wang Zhaojing (China) el ‘Ciudad de Vénissieux’ para menores de 35 años y el premio ‘Fundación Museo de Montelupo’ -que se traduce en una residencia artística en esta ciudad hermanada con Manises-se lo ha llevado la mexicana Alejandra Hermida con su 'Anima'. Como novedad, en esta edición se ha otorgado también el premio ‘Residencia artística en Lladró S.L.’, que ha recaído en la pieza 'Beyond boundaries' de Marta Armada.

Por otro lado, en lo que se refiere a la especialidad de diseño de producto cerámico, el primer premio -dotado con 4.000 euros- ha sido para 'Donut' de Anette Leegaard and Alexandru Murar del estudio danés Skuret por su "expresividad formal dentro de una tipología clásica, representando armonía formal y composición equilibrada de los volúmenes", además de por el "contraste cromático y equilibrado generado por la relación entre la madera y cerámica y por su presencia contundente". Estas obras, junto con el resto de piezas seleccionadas, conformarán una exposición que podrá visitarse desde hoy 8 de mayo al próximo 31 de julio en la sala de exposiciones Els Filtres.

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'Donut' de Anette Leegaard y Alexandru Murar, premio en la modalidad de diseño de producto cerámico. / Bienal Internacional de Cerámica de Manises

Tradición ceramista

Además, sobre este certamen de referencia mundial dedicado a la cerámica contemporánea y va ligado a los más de siete siglos de tradición ceramista de un municipio reconocido por la Unesco como 'Ciudad Creativa' en la modalidad de Artesanía y Artes Populares, la directora del Museo de Cerámica de Manises y de la Bienal, Teresa Segura, ha destacado el carácter internacional con el que ha contado esta edición al tener una participación formada por 489 piezas de 49 países diferentes. Por su parte, el concejal de Cultura y Promoción de la Cerámica de Manises, Xavier Morant, ha enfatizado que “esta edición ha reforzado el compromiso de la ciudad con la cerámica artística y con la promoción de nuevas miradas creativas que aportan valor, innovación y proyección cultural a esta disciplina”.