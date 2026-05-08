El Consell declara Bien de Interés Cultural Inmaterial la tradición musical de las Orquestas y Rondallas de Pulso y Púa

El Consell ha aprobado el decreto de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter Inmaterial la tradición de la música popular valenciana representada por las Orquestas y Rondallas de Pulso y Púa de la Comunitat Valenciana.

El objetivo de este reconocimiento es proteger y preservar estas agrupaciones musicales, profundamente arraigadas en la cultura del pueblo valenciano y presentes en prácticamente todo el territorio autonómico.

La declaración como BIC se materializará a través de distintas acciones de protección, promoción y estudio, entre las que destacan las labores de identificación, descripción, investigación, estudio y documentación, realizadas con criterios científicos, de esta manifestación cultural.

Asimismo, se incorporarán los testimonios disponibles a soportes materiales que garanticen su conservación y permitan la transmisión de sus valores a las generaciones futuras.

Esta tradición musical se integra en el conjunto de actividades, conocimientos, prácticas y usos que constituyen una de las expresiones más valiosas de la cultura tradicional valenciana, conforme al artículo 45 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.

La Comunitat Valenciana cuenta con el mayor número de orquestas y rondallas de España, con presencia en celebraciones culturales de todo tipo a lo largo del año y una gran actividad formativa en escuelas musicales. Estas agrupaciones están implantadas en gran parte del territorio y constituyen un ejemplo destacado de continuidad y arraigo cultural.

Origen

Su origen se sitúa en la costumbre de ‘rondar’ y amenizar de forma popular las fiestas a lo largo del año, lo que dio lugar a las denominadas ‘rondallas’. A partir de 1995, tras la creación de la Federación de la Comunitat Valenciana, parte de estos conjuntos adoptaron la denominación de Orquestas de Pulso y Púa -en aquellos casos en los que su mayor número de integrantes y su sonoridad alcanzaban carácter orquestal- mientras que las formaciones de menor tamaño, por su parte, mantuvieron la denominación tradicional de ‘rondalla’, en muchos casos vinculadas al acompañamiento de coros y grupos de baile.

Las orquestas de pulso y púa utilizan instrumentos de cuerda pulsada como bandurria, el laúd, la mandolina, la guitarra o el contrabajo, mientras que las rondallas incorporan también el guitarrón y otros instrumentos como la flauta, el violín o el trombón. Esta diversidad instrumental refleja la riqueza y evolución de una tradición musical que continúa viva y en constante adaptación.

En la Federación de Orquestas y Rondallas de Pulso y Púa se integran 74 agrupaciones de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, a las que se suman grupos acompañados por rondallas que forman parte de la Federación de Folklore y de la Federación de Coros de la Comunitat Valenciana.

Estas formaciones desempeñan una función esencial como elemento de cohesión social y dinamización cultural en sus respectivos municipios ya que generan vínculos entre sus integrantes y la población, prestan un servicio cultural y educativo, y refuerzan el sentimiento de pertenencia colectiva. Este papel favorece el relevo generacional y asegura la transmisión, promoción y continuidad de esta tradición musical.

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Además, desde las propias entidades se impulsan proyectos de investigación y documentación sobre la tradición musical popular valenciana en ámbitos como la archivística, la historia o la evolución de estas agrupaciones, trabajos que se coordinan con el Instituto Valenciano de Cultura y refuerzan las medidas de salvaguarda de este patrimonio inmaterial.