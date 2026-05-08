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Concierto

Cristina Gómez Godoy debuta en el Palau de la Música con la Festival Strings Lucerne

El programa reúne obras maestras del barroco y romanticismo italiano y ruso de compositores como Albinoni, Vivaldi o Bellini y Chaikovski, entre otros

Cristina Gómez Godoy

Cristina Gómez Godoy / Zuzanna Specjal

María Bas

València

Cristina Gómez Godoy, oboe principal de la Staatskapelle Berlin y profesora adjunta de la Universität der Künste de Berlin, debuta en el Palau de la Música este domingo, 10 de mayo, a las 19 horas, junto con la prestigiosa formación suiza Festival Strings Lucerne. Bajo la dirección de Daniel Dodds, interpretarán en el ciclo “Cambra al Palau” un programa que abarca del barroco virtuoso a la serenata romántica, con obras maestras de Albinoni, Vivaldi, Bellini y Chaikovski, entre otros.

Cristina Gómez Godoy actúa el domingo en el Palau de la Música

Cristina Gómez Godoy actúa el domingo en el Palau de la Música / Levante-EMV

Eel público podrá escuchar una primera mitad barroca y romántica italiana con la Ciaccona para dos violines y bajo continuo de Andrea Falconieri, el Concierto para cuerda y bajo continuo «Alla Rustica» de Antonio Vivaldi, el Concierto para oboe de Albinoni, el Concerto grosso in Re menor de Francesco O. Manfredini y el Concierto para oboe de Vincenzo Bellini. En la segunda parte, romántica eslava, interpretarán la Serenata para orquesta de cuerda de Piotr Ilich Chaikovski.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha querido destacar “la enorme calidad artística de Cristina Gómez Godoy, una de las intérpretes españolas con mayor proyección internacional, así como la excelencia y personalidad sonora de la Festival Strings Lucerne, una formación histórica que mantiene viva la mejor tradición camerística europea”. Asimismo, Llimerá ha añadido que “este concierto representa perfectamente la apuesta del Palau de la Música, por acercar al público valenciano grandes intérpretes y programas de gran sensibilidad y riqueza estilística, dentro de una programación de cámara cada vez más consolidada y atractiva”.

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Festival Strings Lucerne fue fundado por Wolfgang Schneiderhan y Rudolf Baumgartner como conjunto de cuerda de solistas con clave, y desde su fundación en 1956 ha realizado numerosas giras. Daniel Dodds es su director artístico desde 2012 y, junto a él, la orquesta ha incrementado su repertorio sinfónico en formación ampliada sin director. Su colaboración con músicos destacados siempre ha sido formativa; entre ellos, Maria J. Pires, H. Grimaud, K. Buniatishvili, D. Trifonov y P. Férrandez. La orquesta también colabora especialmente con R. Buchbinder y Midori. Recientemente han publicado obras para orquesta de cuerda de R. Schumann, A. Dvořák y F. Schreker con Sony Classical.

Un curriculum espectacular

Cristina Gómez Godoy desarrolla una intensa actividad como solista y músico de cámara. En 2019 debutó en el Carnegie Hall y en la Pierre Boulez Saal con el pianista M. Lifits. Fue seleccionada por la European Concert Hall Organisation (ECHO) como Rising Stars (2020/21) y fue artista residente Junge Wilde en el Konzerthaus de Dortmund (2021/2024). Ha actuado con las orquestas Tonhalle de Zürich, BBC Scottish Symphony, West-Eastern Divan, Kölner Kammerorchester, Filarmónica de Helsinki y Münchener Kammerorchester, entre otras. Colabora con artistas como D. Barenboim, M. Häring, G. Braunstein, P. Ferrández, R. Baborak, S. Dervaux o S. Ferrández.

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