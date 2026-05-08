Dani Martín celebra sus 25 años de carrera sobre el escenario de Roig Arena

Dani Martín se ha subido esta noche al escenario del Roig Arena para ofrecer un intenso y emotivo recorrido por las canciones que han marcado los cinco lustros de su trayectoria artística y que se enmarcan en la gira “25 p*t*s años”. El madrileño ha congregado a más de 16.000 personas en el primero de los dos conciertos con entradas agotadas que ofrecerá este mes en el recinto valenciano, firmando una velada memorable en la que pasado y presente de su carrera se han dado la mano.

El listón se ha situado muy alto desde el inicio con una sucesión de grandes himnos de El Canto del Loco —“Zapatillas”, “Volverá” y “Canciones”— que han desatado la euforia desde los primeros compases. Tras este arranque arrollador, Dani Martín se ha adentrado en su etapa en solitario, evocando la dualidad emocional de “Desaparece” y “Vuelve”, para regresar acto seguido a la artillería pesada de la banda que lo dio a conocer, con temas como “Besos”, “Tal como eres”, “Son sueños” o “Puede ser”.

Ese constante ir y venir entre épocas ha definido un concierto que confirma el encaje perfecto de Dani Martín con distintas generaciones: conecta con nuevos públicos sin dejar de seducir a quienes han crecido con su música como banda sonora de sus vidas.

Durante un tramo del recital, el artista ha reducido la intensidad rítmica para dar paso a la parte más íntima y emocional de su repertorio. Canciones como “Cero”, “Emocional” o “Qué bonita la vida” han protagonizado uno de los momentos más conmovedores de la noche, con un público completamente entregado acompañando cada estrofa.

El viaje musical ha continuado con un salto a su etapa más reciente, representada por una selección de temas de su último álbum, El último día de nuestras vidas, con interpretaciones de “Me vuelves puto loco”, “Carpe Diem”, “Novedades viernes” o “Burning Man”. A partir de ahí, Dani Martín ha regresado de nuevo a los grandes himnos de El Canto del Loco con “La madre de José”, “Volver a disfrutar”, “Una foto en blanco y negro” y “Ya nada volverá a ser como antes”. El cierre ha llegado como una celebración conjunta de todas sus etapas, intercalando canciones de su carrera en solitario, como “La suerte de mi vida” y “El último día de nuestras vidas”, con clásicos imprescindibles de El Canto del Loco como “Peter Pan” e “Insoportable”.

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Mañana, el artista volverá a subirse al escenario del Roig Arena para ofrecer el segundo de los conciertos programados este mes. Un viaje musical que tendrá continuidad los próximos 10 y 11 de octubre, fechas con las que Dani Martín se convertirá en el artista que más veces ha actuado en el recinto valenciano.