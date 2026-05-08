Firmas y presentaciones en la Fira del Llibre de València este fin de semana: De Sonsoles Ónega a Helena Resano

La Fira del Llibre de València despliega este fin de semana un programa de firmas especialmente intenso, con presencia de autores de primer nivel en géneros que van de la novela histórica al thriller, pasando por la divulgación, la novela contemporánea o la literatura juvenil. Durante los tres días, las casetas de la feria se convierten en un punto de encuentro entre lectores y escritores, con una agenda que combina nombres mediáticos, autores de trayectoria consolidada y firmas muy seguidas en el ámbito local.

El viernes 8 de mayo abre el calendario con una fuerte presencia de narrativa histórica y ensayo, además de perfiles vinculados al periodismo y la divulgación. A lo largo de la jornada, se reparten firmas en distintos espacios de la ciudad, con especial actividad tanto en horario de mañana como de tarde y con autores que repiten en diferentes puntos, lo que facilita el encuentro con el público.

El sábado 9 concentra el mayor volumen de firmas y algunos de los nombres más reconocibles del programa, convirtiéndose en el día de mayor atractivo para el gran público. La jornada combina best sellers recientes, autores premiados y figuras con una sólida base de lectores, en una programación continua que se extiende desde la mañana hasta el cierre de la tarde.

El domingo 10 baja ligeramente la intensidad, pero mantiene una oferta equilibrada y diversa, con especial presencia de poesía, narrativa de memoria y literatura juvenil. Es una jornada más repartida y pausada, en la que destacan tanto autores consolidados como voces muy reconocidas dentro del panorama literario valenciano y estatal.

Viernes 8 de mayo

Fernando Rueda: de 11:00 a 14:00, en El Corte Inglés, casetas 99-100; y de 17:00 a 18:30, en FNAC, casetas 91-92.

José María Zavala: de 11:00 a 14:00, en Libro Ideas, casetas 89-90.

Juan Francisco Ferrándiz: de 17:00 a 20:00, en El Corte Inglés, casetas 99-100.

Begoña Valero: de 17:00 a 20:30, en Librería Soriano, casetas 35-36.

Tozeo: de 17:00 a 20:00, en Libo Ideas, casetas 89-90.

'Inmaculada, la muerte que precipitó el final del patronato', 18:15 horas en Espai Caixa Popular, con Marta García Carbonell, Esther López Barceló, María Palau y Cristina Fallarás.

Lorena Gascón, @lapsicologajaputa: de 18:00 a 20:00, en Libro Ideas, casetas 89-90.

Marina Sanmartín: de 18:00 a 20:00, en Librería Gaia, casetas 42-43.

Sábado 9 de mayo

Jesús Bastante: de 10:00 a 14:00, en Libro Ideas, casetas 89-90; y de 19:00 a 21:00, en Librería Paulinas, caseta 95.

Juan Miguel Aguilera: de 11:00 a 14:00, en Bibliocafé Libros y Encuentros, casetas 82-83.

Begoña Valero: de 11:00 a 14:00, en El Corte Inglés, casetas 99-100.

Juan Francisco Ferrándiz: de 11:00 a 14:30, en Librería Galeradas, casetas 73-74.

'Libro de Maravillas' de Vicent Andrés Estellés, a las 12:00, con Paco Cerdà y Voro Contreras en Espai Vicent Andrés Estellés.

Beatriz Serrano: de 12:30 a 14:00, en Librería El Imperio, casetas 69-70.

Sonsoles Ónega: de 13:00 a 14:15, en Casa del Libro, casetas 87-88.

Entrega Premis Fira del Llibre 2026 a Martí Dominguez y Carme Riera, a las 13:00 horas en Espai Palau de la Música

'¡Adelante, cronófobos!' a las 13:00, con el autor Diego Garrido en Espai Fuente de Primavera.

Raquel Riba Rossy: de 17:00 a 18:00, en Librería Shalakabula, casetas 58-59.

José Ángel Mañas: de 17:00 a 19:00, en FNAC.

Helena Resano: 18:30 presentación de 'Las rutas del silencio' en Espai Caixa Popular

Zülfü Livaneli: 18:30 presentación 'La casa de Leyla' en Espai Caixa Popular

Elena Montagud: de 19:00 a 20:30, en La Madriguera, caseta 129.

Domingo 10 de mayo

Antonio Praena: de 11:00 a 13:00, en Vuelo de Palabras, casetas 25-26.

Elena Montagud: de 11:00 a 14:00, en Librería Galeradas, casetas 73-74.

Begoña Valero: de 11:00 a 14:00, en Librería Seguí, casetas 56-57.

Lucía Solla Sobral: 12:00 presentación 'Comerás flores' en Espai Palau de la Música

Marina Sanmartín: de 12:30 a 14:00, en Somnis de paper, casetas 5-6.

Marina Sanmartín: 17:45 presentación de 'La doble desaparición de Abril del Pino' en Espai Fuente Primavera

Miguel Ángel Villena: de 18:00 a 20:00, en Librería El Puerto, casetas 3-4.

Gonzalo Sánchez: 18:15 presentación 'Hogar, dulce negocio' en el Espai Fuente Brines

Gemma Pasqual: de 20:00 a 21:00, en Editorial Bromera, caseta 130.