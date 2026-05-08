El Festival de les Arts se blinda ante un posible cambio de ubicación

El Festival de les Arts ha modificado sus condiciones generales de acceso y venta de entradas en plena incertidumbre sobre su ubicación en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Por una parte, los cambios introducidos por Trencadis Music, promotora del festival, a menos de un mes de su celebración acotan el concepto de “modificación sustancial” del evento para que quienes hayan adquirido las entradas no puedan exigir su devolución si este se lleva a cabo en otro espacio diferente al previsto siempre que sea dentro del mismo municipio. Por la otra, abren la puerta a reubicar al público en un recinto con gradas, un elemento del que la Ciutat de les Arts i les Ciències, donde está programado el festival, no dispone.

Pese a estas modificaciones en el contrato entre el festival y su público, fuentes autorizadas de la promotora aseguraron ayer a Levante-EMV que "el Festival de les Arts no contempla en ningún caso el cambio de ubicación".

Cambios también en Love the 90s

Las nuevas cláusulas llegan después del traslado de Love the 90s y del I Love Reggaeton al Estadio Ciutat de València, una mudanza precipitada por la sentencia sobre los ruidos en el entorno de la Ciutat de les Arts. A la espera de una respuesta judicial definitiva al incidente de ejecución planteado por la Generalitat, tanto el Festival de les Arts como el BigSound siguen anunciándose oficialmente en su espacio habitual, aunque sus promotores esperan que el gobierno autonómico les comunique formalmente si no pueden celebrar allí los eventos.

El cambio del Love the 90s al Ciutat de València ya ha generado quejas entre compradores de entradas. Varias personas que adquirieron localidades para este evento se han quejado de que, pese al cambio de recinto, no han podido devolver sus abonos al haber sido ubicadas en pista ya que la devolución se estaría limitando a quienes han sido reubicados en grada. En la web se especifica ahora que las devoluciones se tramitarán “si tu entrada ha sido reubicada en zona de grada”, una precisión que no figuraba de ese modo cuando se anunció hace unos días el cambio de recinto desde la Ciutat de les Arts al Ciutat de València.

Les Arts cierra una edición de récord /

Modificaciones sustanciales

En cuanto a las condiciones generales de acceso y venta de entradas del Festival de les Arts, el cambio más llamativo afecta precisamente a la posibilidad de cambiar la ubicación del público. El nuevo texto contempla que las localidades de pista puedan ser reubicadas en localidades de grada y añade que estas reubicaciones “no tendrán la consideración de modificación sustancial del evento ni generarán, por sí mismas, un derecho automático a la devolución del importe de la entrada”.

La referencia resulta significativa porque la Ciutat de les Arts no dispone de gradas -es decir, todas las localidades son de pista-, mientras que el Estadio Ciutat de València sí obliga a organizar al público entre pista y grada. También podrían instalarse gradas en la Marina Nord o la Marina Sur, dos espacios de conciertos que, en principio, no dispondrían de suficiente espacio para todo el público que acudiría al Festival de les Arts (alrededor de 20.000 personas).

"Dentro del municipio"

El segundo cambio relevante afecta al lugar de celebración. Hasta ahora, las condiciones consideraban modificación sustancial un “cambio de lugar”. Sin embargo, la nueva redacción define ese supuesto como “cancelación total antes de su inicio, incluyendo cambio de artistas principales, de lugar fuera del municipio o de la fecha de celebración”. Es decir, el cambio de recinto del Festival de les Arts dentro de València podría quedar fuera, en principio, de ese derecho automático a devolución.

Ese matiz alimenta la hipótesis de que la promotora estaría blindándose ante un eventual traslado del Festival de les Arts a otro espacio dentro del término municipal de València, con el Estadio Ciutat de València como opción más evidente. El estadio ya acogerá Love the 90s e I Love Reggaeton y tendría instalada parte de la infraestructura necesaria. Sin embargo, el salto logístico sería mucho mayor en el caso de Les Arts, un festival de dos jornadas, con más volumen de público, más artistas y una estructura concebida habitualmente con dos escenarios.

El precedente inmediato no es menor. Love the 90s ha pasado de un formato con varios espacios a concentrarse en un único escenario principal tras su traslado al campo del Levante UD. Ese ajuste ha supuesto la anulación de varias sesiones de DJ, pero no afecta al grueso del cartel principal. En el Festival de les Arts, en cambio, la imposibilidad de reproducir los dos escenarios habituales podría tener consecuencias de mayor alcance y obligaría a aclarar si se mantendría toda la programación o si habría cancelaciones de actuaciones.

'La Bachata' de Manuel Turizo triunfa en el BigSound / F. Calabuig

La sentencia

El origen de la crisis está en la sentencia que estimó la demanda de 46 vecinos afectados por el ruido de los festivales en el entorno de la Ciutat de les Arts. El fallo declaró vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad familiar y a la integridad moral, condenó al Ayuntamiento de València a indemnizar a cada uno de ellos con 3.000 euros y ordenó adoptar medidas para evitar nuevas vulneraciones, incluida la revocación de autorizaciones o la reubicación de eventos.

En teoría, todavía cabría la posibilidad de que el Festival de les Arts y el BigSound se celebrasen en la Ciutat de les Arts si respetaran los límites acústicos: no superar los 90 decibelios durante el evento ni alcanzar los 45 decibelios en el interior de las viviendas próximas. Pero esa opción aparece prácticamente descartada por la propia documentación acústica de la Generalitat. Un informe considera imposible cumplir ese segundo límite porque el ruido ambiental de la zona, incluso sin música de los festivales, ya supera los 45 decibelios dentro de las viviendas vecinas.

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Mientras tanto, los promotores se mueven entre la prudencia pública y la búsqueda de alternativas. El BigSound, previsto para los días 26 y 27 de junio, mantiene todavía como sede oficial la Ciutat de les Arts, pero ya tiene avanzado un plan B: trasladarse al Parc Central de Torrent, una opción que se ha negociado con el Ayuntamiento de la capital de l’Horta Sud. El Festival de les Arts, previsto para los días 5 y 6 de junio, no ha dado hasta ahora señales de una alternativa a Cacsa.