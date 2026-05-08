Vicente Ortí, Laura Moret y Vanesa Valero trazan las 'huellas existenciales' de la materia en el CEU

Una astilla que se desprende de un mueble, un metal que se oxida afectado por las condiciones meteorológicas o una hoja que se amarillea. El espacio y, sobre todo, el trascurso del tiempo son dos elementos que dejan siempre su rastro, como un camino de huellas marcadas en la materia. Un contexto, el de esos senderos generados por el tránsito del ser humano y del paso de la vida, que ha desembarcado en València a través de la exposición 'Senderos de materia: entre la forma esculpida y el territorio representado' inaugurada esta misma semana y que dará forma al Palacio Colomina CEU hasta el 15 de junio.

La muestra, según explica su comisaria Rosa Ulpicano, aborda "la materia como un campo donde se registran memoria, resistencia y transformación". Y es que materiales, desde la madera al hierro pasando por el papel o la piedra, sirven como esos guardianes del tiempo y de la acción humana. Para constatarlo, la exhibición reúne las piezas de tres artistas reconocidos como Vicente Ortí, Laura Moret y Vanesa Valero, articulando un espacio de reflexión común y un diálogo entre el dibujo, la obra gráfica y la escultura. "Entre lo orgánico y lo industrial, entre la marca y el territorio, las obras configuran un ámbito en el que la forma se entiende como proceso y la mirada como experiencia. Todas coinciden en un cruce donde la materia se convierte en testigo de nuestra existencia, el territorio en forma habitada y la mirada en experiencia compartida", añade Ulpicano.

De la escultura de Ortí al alabastro de Moret

Entre estas piezas expuestas se ubican 'Tránsito 1' y 'Tránsito 2', dos obras realizadas en hierro forjado y soldadura de un referente de la escultura valenciana como el torrentí Ortí, quién también aporta otra escultura en madera de pino -'Brisa'- colocada horizontalmente sobre la pared. Todas ellas comparten esa esencia de las formas, combinando los cortes y ritmos como forma de conservar la acción humana y en el que las sombras también tienen su papel protagonista al ser esa "prolongación de la escultura en el espacio".

'Brisa', una de las obras de Vicente Ortí. / Levante-EMV

Junto a las obras de Ortí se encuentran también las instalaciones en porcelana y alabastro de la valenciana Laura Moret. Con la mirada -ciertamente mística- como eje central, nace 'Noesis y Noema', una pieza caracterizada por óculos tallados en piedra traslúcida que una vez son golpeados por la luz ofrecen una vista que observa el interior y el exterior al mismo tiempo. "La tradición filosófica sostenía que los ojos son el espejo del alma, la parte más profunda del ser que se asoma al mundo a través de ellos. Bajo esta tradición y la referencia a John Berger en 'Maneras de ver', su trabajo convierte la mirada en materia", destaca Ulpiano sobre una obra en la que huella, territorio y mirada se erigen como una vivencia común y compartida.

Por último, la obra gráfica y el vaciado son las que ejemplifican las aportaciones de Vanesa Valero a esta muestra. Esos reflejos se pueden ver en 'Línea verde 1' y 'Línea verde 2', formadas por una mirada desde las alturas a esos espacios en los que la naturaleza ha ido abriéndose paso, ocultando aquellos trazados previos. "La línea reconstruye lo que parecía desaparecido y devuelve presencia a lo que ya no está, estableciendo una dialéctica del borrado", destaca la comisaria sobre unas piezas en las que también está 'La piel habitada', donde se combina la copia ultracrome y la tipografía con moldes de exaduro para trazar cartografías con las que recuperar caminos borrados por el tiempo.

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Las vistas desde el aire de Vanesa Valero. / Levante-EMV

La materia, testigo de existencia

La muestra -fruto de la colaboración entre la UPV, la UCHCEU y el grupo de investigación Arte y Entorno- se erige así como una oportunidad para entender cómo la materia se convierte en testigo de nuestra existencia y el territorio en una forma habitada.