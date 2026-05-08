Ximo Puig y Pilar Bernabé reivindican el libro como 'vacuna contra la agresividad' en la Fira de València
Ximo Puig compara las librerías con las farmacias, defendiendo su protección como un servicio que aporta salud mental y espíritu crítico.
Ximo Puig, expresidente de la Generalitat, y Pilar Bernabé, delegada del Gobierno español, han visitado este viernes por la mañana la Fira del Llibre de València. “He aprovechado que en París están celebrando la victoria contra el fascismo para venir aquí y visitar esta estupenda Fira”, ha dicho Puig, “todo está en los libros, y es un gran momento para reivindicar el papel del libro, por la paz, y contra la violencia. Es una vacuna contra la agresividad, la violencia y los nuevos populismos”.
En un sentido parecido se ha manifestado Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, “la lectura nos hace libres, críticos, personas, nos permite discernir entre engaños, las fake news, la realidad y la necesidad”, ha explicado, “necesitamos más que nunca el espíritu crítico y la intelectualidad para llevar adelante este país”.
Puig ha llegado a comparar las librerías con las farmacias: “deberían ser protegidas como un hecho de vida, como hablamos de farmacia y servicio público, las librerías son las que aportan salud mental”
Ambos han hecho abundantes compras. El expresidente se ha decidido por libros para sus nietos, “Memoria e Historia”, de Pedro Ruiz Torres, y “El paracaidista”, de Ana Campoy. Bernabé por su parte también se ha llevado un par de libros firmados, tras charlar con sus autores. Por un lado un libro ilustrado para su sobrino nieto, “Ungles llargues”, de Diana Bon Sayas, “conocí a su familia porque le afectó la dana y me la he encontrado aquí”. También se ha llevado, firmado por el autor, José Pastor, “Los daños del silencio”, sobre las dificultades del movimiento LGTBI. Ha sonreído ampliamente al mostrar “Las jefas”, de Esther García Llovet “que narra muy bien la situación de la costa del País Valencià”, y “A la mierda la autoestima, dame lucha de clases”, de Jean-Philippe Kindler.
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