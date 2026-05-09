Cristina de Middel: una mirada y 252 fotografías que explotan dentro del IVAM

La sala 6 del IVAM acogerá a partir del 21 de mayo la mirada caótica, estimulante y vibrante de Cristina de Middel. La consagrada fotógrafa, presidenta de la agencia Magnum, ha creado un proyecto específico para la pinacoteca valenciana bajo el título 'Apoteosis now', donde recopila en 252 fotografías su particular forma de ver el mundo; el mundo que nos rodea hoy y que presenta en su tierra natal.

La galería acogerá estas fotografías de forma desordenada, sin un hilo narrativo ni una coherencia estética o visual, únicamente la que se destila de la propia De Middel, con ese estilo tan característico. Es una de las propuestas más ambiciosas de la temporada del museo contemporáneo que se presenta como una experiencia inmersiva y abrumadora, con la sucesión de fotografías en diferentes tamaños que repercuten en el visitante como una explosión. Ese era el objetivo de la fotógrafa valenciana, representar con esta instalación la sobreabundancia de imágenes que caracterizan a esta era digital.

En el universo de De Middel, esa circunstancia se representa como una "catarata" donde todas las fotografías se acumulan y discurren por nuestro cerebro generando una sucesión de estímulos visuales, enfrentándonos a la dificultad actual de ver con claridad en medio de la saturación generalizada con la que lidiamos.

Una de las imágenes que se podrán ver en la exposición 'Apoteosis now' de Cristina de Middel en el IVAM. / CRISTINA.DE.MIDDEL

Es, precisamente, una crítica a la forma de consumir imágenes, casi como un 'fast food'. De ahí que la artista proponga un recorrido que invita a abrir ventanas de comprensión en mitad del exceso, destellos que iluminan, pero no deslumbran, en un contexto donde las redes sociales, los medios digitales y la inteligencia artificial configuran han promovido que la imagen no solo se consuma, sino que tenga unas consecuencias e impactos en el receptor.

La forma que ha adquirido la exposición simula un gran collage de todo el imaginario de De Middel. Lo real y lo ficticio se confunden, apelando al 'Aleph' de Jorge Luis Borges, donde todo tiene cabida a la vez, casi como un metaverso donde todas las perspectivas y realidades son posibles.

La distorsión digital de la realidad

En 'Apoteosis Now', esa investigación se intensifica hasta convertir la sala del IVAM en una instalación total, donde la imágenes dejan de ser elementos individuales para formar un todo que se expande a lo largo y ancho de la galería. El resultado es una reflexión sobre el mundo que nos rodea, donde las tendencias ya no se persiguen sino que ellas nos persiquen a nosotros. Todo ello con un trasfondo: la percepción de la realidad se basa en un algorimo que termina por distorsionar nuestro entorno.

'Blanco' de Cristina de Middle que se podrá ver en la exposición 'Apoteosis now' del IVAM. / CRISTINA.DE.MIDDEL

Lejos de una lectura apocalíptica, la propuesta introduce también una dimensión de posibilidad. Entre la saturación y el desorden, la exposición plantea la imagen como herramienta crítica, capaz no solo de someter, sino también de abrir espacios de resistencia y pensamiento. En ese equilibrio inestable entre apoteosis y apocalipsis se sitúa el proyecto: una invitación a repensar cómo miramos, qué creemos ver y qué decisiones tomamos a partir de ello.

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La trayectoria de la artista, reconocida por su paso al frente de la agencia Magnum y por haber desarrollado una obra que cuestiona los límites entre fotoperiodismo y creación artística, se refleja aquí en toda su amplitud. Desde trabajos como 'Los Afronautas' hasta proyectos como 'Pop Totem' o 'Party', De Middel ha explorado siempre la tensión entre documentación y ficción, entre lo que la fotografía muestra y lo que sugiere. Todo su trabajo le valió el Premio Nacional de Fotografía, el Premio Princesa de Asturias a la Concordia a la Agencia Magnum que ella misma recogió y haber sido comisaria de Photo España.