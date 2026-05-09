La lluvia obliga a cerrar la Fira del Llibre durante la mañana

Los partes meteorológicos del fin de semana pasado y de este avisaban de las posibles lluvias que podrían modificar sustancialmente la programación de la Fira del Llibre de València, que se inauguró el jueves 30 de abril. Si el sábado y el domingo pasado el tiempo respetó la cita, no ha sido así este: la organización ha tenido que cerrar las casetas y expositores de la feria ante la lluvia que ha comenzado esta mañana en la ciudad y que a mediodía seguía sin parar.

Así lo han comunicado en redes sociales, donde han anunciado que la Fira del Llibre de València estará cerrada hasta las cinco de la tarde de este sábado 9 de mayo. "Debido a las lluvias, la Fira del Llibre de València cancela toda actividad de la mañana y permanecerá cerrada hasta las 5 de la tarde". "Cualquier cambio durant la tarde, lo comunicaremos", han señalado en un post.

Así, hay medio centenar de actividades que tendrán que ser reprogramadas o canceladas definitivamente. Entre ellos, uno de los actos centrales de la feria: la entrega de los premios de este año a Martí Domínguez y Carme Riera previsto para la 1 de la tarde. Otros eventos centrales, como la firma de Sonsoles Ónega que se espera con gran afluencia de gente, quedan en suspenso porque está convocada a las 5 de la tarde, por lo que según avancen las lluvias de la jornada, la organización decidirá si se mantiene o si se atrasa.

También está programada la presentación y firma de "La casa de Leyla", del escritor turco súper ventas Zülfu Livaneli, de "El accidente" de Blanca Lacasa, "Lawfare, la guerra bruta judicial contra Mónica Oltra", de Mari Carmen González Vidal y de "Una apacible turbulencia" de Antonio Ayuso.