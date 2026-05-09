Alberto Donaire, la búsqueda de un toreo "con alma" y el reconocimiento de Pablo Aguado

Alberto Donaire tiene un excelente corte de torero y la cabeza bien amueblada. Así que lo mejor que se puede ver a un torero como él son sus entrañas, sus sentimientos de profesional que, en el fondo y en la forma, como se embelesa hablando del toreo, de sus vivencias y de su crecimiento personal, son también sentimientos de un artista.

El novillero riojano de 21 años que se ha criado en la Escuela Taurina de València desde los 12 años regresa este sábado a la plaza de toros de València en la novillada con motivo de la Virgen de los Desamparados junto a Félix San Román e Ignacio Garibay frente a una novillada de Chamaco.

Su evolución

Tras una jornada de preparación en el campo con "sensaciones muy positivas" para que cada temporada se vea una versión mejorada de sí mismo, en declaraciones a Levante-EMV, el joven explica que se encuentra en un momento de evolución personal y taurina, centrado en depurar su concepto del toreo: "Mi objetivo es torear cada vez más despacio, con mayor profundidad en el muletazo, dando siempre el pecho al toro y buscando expresarme con verdad y alma".

En esa preparación ha sido clave su estancia durante este invierno en Sanlúcar de Barrameda, donde permaneció más de un mes entrenando en su plaza de toros y conviviendo con los toreros que allí se concentran, con el apoyo de la asociación francesa Ayuda a Jóvenes Toreros, de la que ahora forma parte. Allí coincidió con Pablo Aguado, a quien considera un referente del toreo clásico y se fijaba en él: "Le estoy muy agradecido porque estaba pendiente de mi mientras entrenaba de salón y me transmitió que le gustaba mi forma de interpretar el toreo, lo que significa un orgullo y un estímulo para seguir trabajando".

Alberto Donaire en un extraordinario natural a un novillo de Dolores Aguierre en Calasparra. / Salvador Belda

Donaire, curtido en mil peleas, en mil desazones tras su gravísima cornada en el esfínter, ya no tiene la colostomía preventiva con la que tuvo que torear toda la temporada pasada: "Tengo una mayor normalidad en mi preparación, me siento más liberado".

Tras el percance sufrido y las posteriores operaciones, reconoce que decidió seguir adelante "a pesar de la dureza que implicaba" por la ilusión por el toreo y por no perder fechas, como una auténtica prueba de superación. A pesar de las dificultades, logró actuaciones destacadas en plazas como Calasparra, Moralzarzal, Peralta, Valencia y Arnedo, con triunfos relevantes, enfrentandose a diversas ganaderías como Los Maños y Dolores Aguirre y obtiendo reconocimientos como el premio al toreo de capote Diego Urdiales en Arnedo.

"Responsabilidad y privilegio"

Así que para Alberto Donaire, la plaza de toros de Valencia aparece como una cita especialmente señalada en su calendario. No solo por la categoría del ruedo de la calle Xàtiva, sino por el vínculo personal que mantiene con él: "Me formé como torero en su escuela taurina y ya ha realizado allí varios paseíllos, siempre es especial, aunque también supone una responsabilidad y un privilegio". Y tiene un deseo, más allá de triunfos y orejas, ya que espera que la afición pueda apreciar una evolución dentro del concepto que siempre ha perseguido: el toreo clásico.

Ana de los Ángeles Martí

Los compromisos

Por delante también tiene compromisos anunciados, como Lodosa, y espera que puedan cerrarse nuevas fechas. Además, también ha presentado su inscripción para el Circuito de Novilladas de la Comunitat Valenciana, una oportunidad que considera "muy importante para seguir toreando en la que considero mi tierra" y en el que el año pasado no estuvo presente.

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No es fácil acompasar la embestida, llevar al animal cosido al engaño y hacer que parezca que todo ocurre con naturalidad, en contra del instinto humano. Donaire lo logra. Por es uno de los novilleros a tener en cuenta.