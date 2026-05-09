El público resiste en la Fira del Llibre tras la 'pausa' meteorológica

A pesar del paréntesis forzado por el chaparrón que obligó a cerrar esta mañana las casetas y expositores y a tener que reubicar algunas de las medio centenar de actividades que se habían suspendido, el público no ha querido abandonar la Fira del Llibre. Tanto es así que en la tarde de este sábado, el certamen ha reabierto sus puertas con más fuerza si cabe y los visitantes han respondido con una buena afluencia. Una jornada vespertina que, además, ha tenido a figuras como Zülfü Levaneli, Sonsoles Ónega o Helena Resano -entre otros- como protagonistas y a la que también se ha acercado Mónica Oltra para asistir a la presentación de 'Lawfare, la guerra bruta judicial contra Mónica Oltra'.

En este escenario, el Jardín de Viveros ha acogido la presentación y firma de 'La casa de Leyla' del escritor turco Zülfü Levaneli, la cuál narra la historia de una anciana de una antigua familia otomana que al perder su casa tiene que convivir con la familia del que fue su jardinero. “Mis ficciones siempre están relacionadas con la realidad”, ha explicado el autor turco, “con la clase, la sociedad, las jóvenes generaciones o la gentrificación. Todo lo que es un problema de identidad en Turquía, lo cuento a través de mi protagonista”. Sobre el alma mediterránea de la Fira, Levaneli confía en que “la cultura mediterránea siempre exisitirá y continuará existiendo, porque en el Mediterráneo físico hay todo un conjunto de sagas, historias, creencias, tan ricas... una de las más ricas del mundo,que nos une y nos sobrevivirá”.

De Ónega a Resano

Varias personalidades televisivas de primer nivel también han visitado la Fira. Por un lado, Sónsoles Ónega, que ha congregado a sus fieles para hablar y recibir la firma en 'Llevará tu nombre', a la que quien se acerque “se va a encontrar a Mada Riva, una mujer que se ve obligada a empezar de cero, a reconstruir una vida destruida y se va a enfrentar a su propia vocación y al conflicto entre seguir la vocación o el amor de un hombre”. Ónega ha explicado que “quería honrar a aquellas mujeres que no pudieron firmar con su nombre a finales del siglo XIX”.

Por su parte, Helena Resano ha presentado 'Las rutas del silencio', cuya idea le vino “gracias a un contacto de instagram, Jean-François Resano, que compartía el mismo apellido que yo y que me estaba pidiendo el árbol genealógico de la familia y que me contó su historia. Y esa historia que se quedó ahí resonando me sirvió un poco de estructura para hacer 'Las rutas del silencio'. En el libro Resano cuenta “una historia de superación, una historia en la que los silencios van a marcar la vida de las dos protagonistas y en la que a través de esas rutas por encontrar y saber quiénes son van a descubrir una verdad ocultada durante muchos años".

Sonsoles Ónega, Helena Resano, Zülfu Livanelli... la Fira del Llibre de València abre tras las lluvias de esta mañana / Eduardo Ripoll

También mediático, sobre todo por su trabajo, Martín Llade, “el locutor del concierto de Año Nuevo”, ha presentado 'El último concierto de Viena', en el que cuenta la vida de Klemens Krauss, “el creador del famoso concierto, que, sorprendentemente, a pesar de ser el favorito de Hitler, salvó judíos durante el holocausto”. Llade se ha decidido por el formato de thriller para contar una historia que conoce bien “y que he disfrutado mucho escribiendo”, ha dicho.

La 'guerra bruta' contra Oltra

La Fira del Llibre también ha sido el escenario escogido por Mari Carmen González Vidal para presentar 'Lawfare, la guerra bruta judicial contra Mónica Oltra', con la presencia de la propia Oltra. “Mari Carmen estaba haciendo el máster en Derechos Humanos y contactó conmigo para ir directamente a la fuente, claro”, ha explicado la dirigente de Compromís, “y tras concluir el trabajo, decidió convertirlo en un libro, y aquí estamos”. González Vidal es contundente al explicar lo que ha ocurrido: “lo que ha pasado con Mónica Oltra es algo orquestado, tiene que ver con poderes económicos que se movilizaron cuando se quisieron revertir los hospitales privatizados del modelo Alzira, y se puso en marcha una maquinaria a través de las denuncias de Vox, uno de los agentes fundamentales”, ha señalado, “lo judicial, lo político y lo mediático se unen a lo económico para ir contra ella”.

A pesar de la cancelación de la presentación por la lluvia, la autora de cómics Raquel Riba Rossy, más conocida como Lola Vendetta, ha acudido a firmar su último trabajo, 'Lola Vendetta, Katanazo al amor romántico 2'. Una historia “con un alto nivel de gore, aviso de antemano, no enseñéis este libro a los niños pequeños”, ha reído Raquel, “pero sobre todo hay mensajes de sororidad, de hacer redes, de trabajar en equipo y de feminismo”. El cómic tiene un estilo visual “más cinematográfico, por influencia de Leticia Dolera, con la que hice un cómic” y está coloreado su habitual gama de grises, blanco, negro y feroces rojos marca de la casa.

Otras firmas

Por su parte, en la Fira también ha estado Antonio Ayuso, ingeniero aeroespacial de primer nivel que ha trabajado en proyectos de la Agencia Espacial Europea y que disfruta de la entusiasta recomendación de Rosa Montero, con la que ha colaborado como asesor científico. Su 'Una apacible turbulencia' es un ensayo que le escribe a su hijo “que acaba de empezar a sentir que en un momento dado existe la muerte” concreta Ayuso, “el libro funciona con la intención de brindarle un consuelo o por lo menos de apañarle un poco la existencia”. Con un estilo ágil, de capítulos cortos y muy didácticos, Ayuso se adentra sin complejos por la física de fluidos, la mecánica cuántica, la divulgación espacial y la filosofía, con un estilo tan libre “que estoy teniendo problemas para que lo clasifiquen en las librerías”.

Del mismo modo, en 'El accidente', Blanca Lacasa ha querido narrar vertiginosamente algo que “viene de un destello y además cuenta la historia de un destello, de un enamoramiento”, ha explicado, “siempre he reflexionado mucho sobre eso, sobre ese momento, ese estallido... no lo que pasa después, sino lo que pasa en ese momento, y está en este libro”.

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El periodista Jesús Bastante también ha firmado su 'El aprendiz de Gaudí', una novela matrioska, “en la que cuento la construcción de un amor dentro de la construcción de una ciudad, en el Eixample, dentro de la construcción de una basílica, dentro de la construcción o de la destrucción de un mundo que se está quebrando: La España que deja de ser un imperio y se convierte en otra cosa”. Una historia llegada a esta Fira que surgió del enamoramiento de Bastante por la Torre de San Bernabé, de Gaudí, fascinado por el semiabandono en el que estaba entonces, y por la figura de la sobrina del arquitecto, Roseta.