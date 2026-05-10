La Fira del Llibre homenajea a Josep Piera para cerrar una edición de éxito

Éxito. Esa puede ser la palabra que mejor defina como ha sido esta edición, la 61ª, de la Fira del Llibre de València que este domingo ha bajado la persiana con varias firmas destacadas y un homenaje al recientemente fallecido Josep Piera. Tras una semana y media de gran afluencia de visitantes en las casetas y expositores -que en esta ocasión han superado las 140-, esta última jornada vespertina no ha sido una excepción y el público ha respondido acudiendo con fuerza a los distintos espacios en los que los libros eran los protagonistas y apostando por hacer cola para llevarse un ejemplar firmado, entre otros, por Elsa Punset, Marina Sanmartín o Lucía Asué Mbomío.

Sin embargo, ha sido el homenaje a la memoria del gran poeta en lengua valenciana, Josep Piera, lo que ha marcado la jornada y el último acto oficial de la Fira que, en colaboración con la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, ha reunido a un grupo de poetas que han honrado la memoria del escritor de Beniopa. Los participantes han contado anécdotas relacionadas con el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes y han leído sus poemas. Entre los participantes para rendir tributo al que fuera reconocido también con el Premi Feria del Llibre el 2023, algunos como Marc Granell, Eduard J. Verger o Jaume Siles, que guardaban una larguísima relación con Piera, acompañados de colegas más jóvenes como Begonya Pozo, Pau Sif, Isabel García Canet o Eduard Marco.

De Elsa Punset a Marina Sanmartín

Más allá de homenajes, Elsa Punset ha sido una de las voces que ha estado presente este domingo en la Fira. Allí, ha reconocido que 'Alas para volar' es un libro que surgió de un momento de crisis personal y que le sirve para construir una guía de recuperación emocional. “Una guía para volver a empezar, porque es un libro que parte de una historia real que es la crianza de un pequeño gorrión, y todo lo que aprendí en base a esa crianza”, ha explicado sobre una obra que muestra "la capacidad de supervivencia" de esta ave, pero también "de los humanos, y las estrategias para superar una vida que no siempre es fácil”. “Es un libro diferente a mis libros más pedagógicos, más divulgativos”, ha añadido la autora, “este es un libro mucho más personal, más poético. Y es una mirada a lo que nos lleva a ser lo que somos a lo largo de la vida”.

Llenazo en la Fira del Llibre en su última jornada en València / José Manuel López / JM López

“Llevo muchos años escribiendo novela policiaca, pero además tengo una librería, y llevo desde 2005 trabajando como librera y cuando me enfrenté a este nuevo trabajo, decidí que quería unir mis dos grandes pasiones en un solo libro, que eran por un lado el crimen en la literatura y por otro las librerías”. Esas son las palabras que ha pronunciado Marina Sanmartín para presentar 'La doble desaparición de Abril del Pino', “una novela para pasárselo fenomenal, para divertirse, que homenajea a toda la ficción criminal de los años 20-30 del siglo pasado, de Agatha Christie, a Josephine Tey, una novela de enigma con un misterio que además transcurre en gran parte en València”.

Literaturas hispanoafricanas

Este último día también ha servido para dar visibilidad al 'VI encuentro de literaturas hispanoafricanas: Vida, periodismo y literatura', tras el que la escritora afroespañola Lucía Asué Mbomío Rubio ha firmado ejemplares de sus tres trabajos escritos hasta la fecha: 'Las que se atrevieron', 'Hija del camino' y, el más reciente, 'Tierra de la luz'. “Son historias escritas por una persona afroespañola, alcorconera”, ha manifestado Mbomío, "todas esas aristas de mi identidad figuran también en aquello que escribo. Yo escribo desde ahí, escribo desde el barrio, escribo desde el género, escribo desde la piel".

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Por último, el periodista de Levante-EMV, Diego Aitor San José, ha sido el encargado de presentar el libro 'Hogar, dulce negocio' publicado por el periodista -con amplia trayectoria en este periódico- Gonzalo Sánchez, una obra que es la última contribución de la Institució Alfons el Magnànim de la Diputación de Valencia como resultado de la Beca Josep Torrent de la Unió de Periodistes Valencians.