Balance de la Fira del Llibre: más librerías, menos ventas por la lluvia y un modelo en el que confiar

La Fira del Llibre de València cerró este domingo una edición “positiva” tanto en visitantes como en ventas, aunque marcada por la lluvia en dos jornadas clave. Su director, Pau Pertegaz, ha hecho un balance satisfactorio de su primer año al frente del certamen, que ha superado los 500.000 visitantes y ha mantenido las ventas en torno al millón de euros, si bien no ha podido hablar de récord por el impacto del mal tiempo.

“Ha ido muy bien, la verdad”, resume Pertegaz, aunque matiza que esta edición no puede compararse con otras en las que se batieron cifras. La Fira sufrió tres días de lluvia, dos de ellos especialmente importantes: el 1 de mayo, tradicionalmente la jornada de mayor afluencia, y el pasado sábado por la mañana, cuando la organización decidió cancelar la actividad. “Las ventas han funcionado muy bien, pero no se han podido superar las del año pasado por esta circunstancia”, explica.

Llenazo en la Fira del Llibre en su última jornada en València / José Manuel López / JM López

Siete nuevas librerías

Pese a ello, la Fira ha vuelto a crecer en participación. Este año ha contado con 105 expositores, un 10% más que en la edición anterior, y por primera vez ha superado el centenar. Pertegaz subraya especialmente la incorporación de siete librerías independientes valencianas que participaban por primera vez: Arribada, Terramar, La Madriguera, La Llibreria de Campanar, Durindaina, Pueblo Lector y Contexto Queer.

Para el director, esta entrada es “una gran noticia” porque confirma la expansión de un modelo de librería de barrio, de proximidad y con personalidad propia, más allá del centro de la ciudad. “No es la librería típica del centro; las librerías se están expandiendo por los barrios de València”, destaca.

El crecimiento, sin embargo, vuelve a situar sobre la mesa el debate sobre los límites físicos de la Fira en los Jardines de Viveros. Pertegaz reconoce que, con la configuración actual, el certamen se acerca al máximo de participantes que permite el espacio. Aun así, evita hablar de techo definitivo. Recuerda que en los últimos cuatro años el crecimiento ha sido constante y que este año todas las nuevas solicitudes han podido entrar. “Si hubiera más, tendríamos un problema, pero aún tenemos algo de capacidad. Siempre encontraremos soluciones”, sostiene.

Sonsoles Ónega, Helena Resano, Zülfu Livanelli... la Fira del Llibre de València abre tras las lluvias de esta mañana / Eduardo Ripoll

Responder a la lluvia

Uno de los retos pendientes, admite, es cómo responder mejor a la lluvia, especialmente cuando obliga a suspender charlas, presentaciones o firmas. No obstante, Pertegaz insiste en que la vinculación de la Fira con Viveros forma parte de su identidad. “Todo el mundo identifica los Jardines del Real con la Fira del Llibre”, señala. Por eso ve difícil trasladar el certamen o encontrar una solución sencilla: “Tampoco tiene mucho sentido mantener la programación bajo la lluvia si las casetas no pueden abrir”.

En ese sentido, considera acertada la decisión de cancelar la actividad del sábado por la mañana. La organización dudó, pero finalmente optó por no abrir hasta la tarde. “Fue una buena decisión”, afirma. A las cinco, recuerda, la Fira volvió a llenarse: “La gente respondió fantásticamente”.

El "modelo" València

Pertegaz también reivindica el modelo propio de la Fira de València, impulsado por el Gremi de Llibrers y centrado en las librerías y las editoriales independientes. Defiende que se trata de un modelo observado con interés desde otros territorios, precisamente porque da protagonismo a “la parte más débil de la cadena del libro”. Frente al modelo de ferias como la de Madrid, donde los grandes grupos tienen mayor presencia directa, la Fira valenciana mantiene su apuesta por las librerías como espacio de venta.

Eso no impide, puntualiza, una relación estrecha con sellos como Planeta o Penguin Random House, con los que la organización trabaja durante meses para atraer autores y novedades literarias. “Tenemos muy buena relación con los grandes grupos”, afirma. La diferencia es que estos no tienen caseta propia: sus libros se venden a través de las librerías.

El continente mediterráneo

Otro de los aspectos positivos de esta edición ha sido la acogida de los invitados internacionales. Este año la Fira ha contado con Leïla Slimani, reconocida con el Premi Fira del Llibre Internacional, y con el escritor turco Zülfü Livaneli. Ambos tuvieron, según Pertegaz, una respuesta “muy buena” por parte del público, tanto en las presentaciones como en las firmas. La organización quiere mantener esta línea y profundizar en el perfil mediterráneo del certamen. De Livaneli, el director destaca una idea que quieren hacer suya: “La Mediterrània es el sexto continente”.

En el plano institucional, Pertegaz asegura que la Fira mantiene una relación fluida con el Ayuntamiento de València, la Generalitat y la Diputación. “Tenemos el apoyo total de las tres instituciones, sin el cual la Fira no sería posible”, señala.

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La edición de este año ha sido también la primera de Pertegaz como director, aunque él habla de un relevo “natural” porque ya el año pasado empezó a asumir parte de las funciones públicas y organizativas. La experiencia, dice, ha sido “muy satisfactoria” y espera repetir en 2027 “si ese es el deseo del gremio”.