El Roig Arena acoge el 13 de junio un homenaje a la mítica sala Arena Auditorium de València

La sala Auditorio Roig Arena acogerá el 13 de junio el homenaje al mítico espacio Arena Auditorium, una de las salas fundamentales de la historia musical reciente de València que situó a la ciudad dentro del circuito nacional e internacional de la música en directo durante las décadas de los 80 y los 90.

Este homenaje -previsto inicialmente en la Plaza de Toros y que ahora ha cambiado de ubicación- recupera el espíritu del espacio y lo traslada al presente con una programación que conecta con la identidad musical que definió aquella etapa. Immaculate Fools encabeza un cartel que también contará con el reencuentro de dos nombres fundamentales de la escena valenciana, como Comité Cisne y Glamour. El carácter festivo que siempre tuvo la sala estará representado por Los Inhumanos, que ofrecerán su concierto especial “30 Hombres Solos”, mientras que Neon Collective aportará una lectura contemporánea de aquel legado sonoro. La jornada se completará con las sesiones de los DJs José Coll y Luis Bonias.

Así era Arena Auditorium

Si el valor cultural de una ciudad pudiera medirse por la magnitud y la calidad de su agenda de conciertos, València fue de primerísima división durante casi dos décadas. Entre 1983 y 1999, Arena Auditorium —y su sala anexa Garage, situada en la planta superior— convirtieron la ciudad en parada obligatoria de las grandes giras nacionales e internacionales del pop y el rock.

Prácticamente nadie relevante en las escenas musicales del momento dejó de pasar por su escenario. En las votaciones anuales de las revistas musicales especializadas, Arena Auditorium figuraba con frecuencia entre las salas preferidas del público. Acogió presentaciones memorables y visitas de artistas que estaban a punto de convertirse en leyendas.

Por su escenario desfilaron nombres como Ramones, Nick Cave, Iggy Pop, Depeche Mode, Radiohead o The Pretenders, entre muchos otros. En el ámbito nacional, Arena Auditorium fue escenario de actuaciones históricas de Radio Futura —que grabó allí su célebre directo, Loquillo y los Troglotitas, Seguridad Social o Alaska y Dinarama. El último concierto celebrado en Arena Auditorium fue el de Maná el 11 de noviembre de 1999, cerrando una etapa irrepetible que aún hoy permanece viva en la memoria colectiva de la ciudad.

Las entradas para el homenaje a la sala valenciana Arena Auditorium ya están a la venta en la web www.roigarena.com .

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Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.