Sole Giménez: "A los artistas nos tiene que mover la curiosidad. Es un motor en la vida"

'Ser humano', el nuevo disco de Sole Giménez, es un canto a lo personal y lo real "en este momento en el que la tecnología nos está engullendo". Casi una década después de su último trabajo con música inédita, la cantante reconoce que esta era una ocasión para "sacarlo todo" y alegrarse por "esas cosas que pasan en mi vida y en la de todos y no nos damos cuenta". Giménez, que arrancará además el próximo 5 de junio en Les Arts la gira por esta nueva etapa artística, también se encuentra participando en 'Tu cara me suena', una experiencia de imitación entre "divertida y también un reto" con la que "aprendes mucho".

‘Solo las máquinas’ y ‘Ser Humano’, que fueron los dos primeros avances de este nuevo disco, ponen a la humanidad al frente. ¿Era momento de cantarle a lo personal frente a lo tecnológico?

Sí, era el momento. Estas canciones, que son de Pedro Guerra y de Pablo Cebrián, fueron las primeras que tuve en la mano hace tres años, cuando me ponía a hacer el 40 aniversario y no podía grabarlas. Pero son un poco el germen de este disco y tenía mucho sentido hacerlas. Y todavía creo que cobran más sentido en este momento en el que la tecnología nos está engullendo aún más y estamos empezando a ver los problemas que las redes sociales dejan en las cabezas de nuestros adolescentes y en las de muchos adultos. Es un momento todavía más urgente para hablar de estos temas.

En estos nuevos temas, además, apela a esa reflexión sobre lo que es real. ¿Se está perdiendo el ser humano y sus conexiones en ese entorno digital del que habla y en la acelerada rutina?

Sí que nos estamos perdiendo y por eso me parece muy urgente hacer esta reflexión porque veo que, no sé si a ti te pasará, que cuesta más comunicar, que la gente levante la vista del móvil. Cuesta más interactuar, sentir la empatía de la gente hacia cosas horribles que están pasando en este momento. Por ejemplo las guerras, que parece que nos preocupe más el precio de la gasolina que la gente que está muriendo. Entonces, sinceramente, es un momento para reflexionar sobre todas estas cosas y tomar conciencia.

Además, está en contra de esa visión del amor y de la bondad como algo que debilita. ¿Cómo se reivindica algo que parece cada vez más alejado en esta época de guerras y de polarización?

Haciendo un poquito de historia, el ser humano ha llegado hasta aquí gracias a la bondad, a la empatía, a la socialización, a la comunicación. No gracias a las guerras. Con las guerras se habrán conquistado territorios, pero la mayoría han destrozado la humanidad. La tribu se sostenía a base de colaboración y de empatía. El cerebro humano funciona así, además. Entonces, yo que soy una activista del amor, pienso que es gracias al amor que el mundo sigue sobreviviendo

La cantante Sole Giménez. / Víctor Cucart

Volviendo ya más a la idiosincrasia del disco, ha hecho desde una bossa nova con toques de jazz a un tema más pop emocional. ¿Se ha planteado esa variedad de estilos como forma de sacar de dentro todo lo que tiene?

La música tiene que servir para expresar aquello que te conmueve, que te importa, que te duele o que te alegra. Este es un momento interesante para sacarlo todo. Yo lo necesitaba como autora. Soy creadora de cuatro canciones. El resto lo ha hecho Víctor Manuel, El Kanka, Rozalén, Pedro [Guerra] y Pablo [Cebrián], pero en las mías sí que he intentado reflejar el pálpito que me mueve ahora mismo.

Ha hablado justamente de esos ‘cómplices’ como Víctor Manuel o Rozalén. ¿Uno disfruta más cuando hace música con amigos para mostrar esa nueva etapa?.

Definitivamente sí. Son amigos, pero es que desde fuera realmente me están tomando la nota de que son un lujo. Son grandísimos autores y autoras y como no alegrarse y decir, ‘Madre mía, qué privilegio tengo’. Lo han puesto tan fácil que solo puedo estar agradecida.

Cosas que "había que cantarlas"

Llevaba casi diez años sin hacer un disco inédito nuevo. ¿Qué sentimientos había dentro de Sole Giménez cuando empiezan a surgir esas cuatro canciones que me ha dicho?

La necesidad de reflexionar sobre el momento que estamos viviendo y el poder alegrarme de cosas que pasan en mi vida y en la de todos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, la canción ‘Mi gente’ habla de la familia esa que nos rodea siempre, que nos aguanta nuestra vida. Y, sin embargo, parece que es la como la salud, que cuando la tenemos no le damos importancia, pero hay que dársela. Son cosas que me importan personalmente y que creo que había que cantarlas en este disco.

Tras más de 40 años de trayectoria. ¿Cómo mantiene un artista la ilusión y la inspiración para seguir creando y reinventándose?

Porque la creación, al final, no está ligada a la edad. Todo lo contrario. Vivimos cada día y nos preocupan determinadas cosas. El creador siempre va a estar con la ilusión o la necesidad de hacer, de comunicar, de cuestionarse. Y eso no depende de los años que estemos aquí. Simplemente has adquirido más experiencia, más sabiduría y a lo mejor haces las cosas desde otra perspectiva, con ese poso.

Volverá a Les Arts en junio para dar comienzo a su nueva gira por España. ¿Será algo especial después de grabar su disco ¡Celebración! en directo allí?

Sí, tras haber estado dos años y pico girando, es volver también a mi familia musical, que es la que viene a los conciertos. Estoy deseando dar vida a estas canciones delante de ellos y volvernos a encontrar. Es muy bonito. La verdad es que tengo mucha suerte en ese sentido porque empezamos a ser una familia real.

¿Siempre hay esas mariposas cuando uno se lanza con nueva música a la carretera?

Sí, porque nunca sabes cómo se lo va a tomar la gente, aunque creo que van a hacer suyas algunas de estas canciones y las disfrutaremos en los conciertos. Lo veo como una oportunidad preciosa.

La cantante Sole Giménez. / Víctor Cucart

La experiencia en 'Tu cara me suena'

Cambiando un poco de registro, se ha embarcado en la aventura de la imitación con ‘Tu cara me suena’ y ya ha ganado una gala como Édith Piaf. ¿Cómo está siendo esta experiencia?

Muy divertida y también un reto. Realmente es complicado que me olvide de mí misma cantando, pero está siendo muy chulo. Y a estas alturas de mi vida es muy ilusionante poder hacer algo así.

¿Qué descubre un artista poniéndose en el lugar de otros?

Tomar esa perspectiva diferente, ponerte a ver cómo trata la voz o cómo se mueve. Aprendes mucho de todo eso.

Un artista nunca deja de aprender.

Nos tiene que mover la curiosidad. Eso es un motor en la vida y toda ocasión te puede llevar a algo diferente y nuevo.

'La última generación', cantada junto a Andrés Suárez, habla de que "somos la última generación de artistas" en un momento de alza de la IA

Y hablando de imitaciones, estamos en plena revolución de la Inteligencia Artificial, con apps capaces de suplantar hasta la producción de canciones. ¿Le preocupa o le enfada?

'La última generación', que lo canto con Andrés Suárez [un single 'extra' que acompaña al lanzamiento del disco], habla precisamente de eso, de que somos la última generación de artistas. En esa canción defendemos la música artesanal. Hay un punto que dice, ‘No somos máquinas a ritmo de algoritmos, no somos fruto de una programación’. Nosotros defendemos la música creada por y para seres humanos. La música con alma.