La dana se transforma en arte: 60 artistas afectados 'crean' para superar la catástrofe

Hace más de un año y medio, la dana del 29 de octubre tuvo un impacto devastador. De la noche a la mañana, negocios y viviendas se vieron anegados por el fango y el día a día de miles de personas se transformó. La cultura y el arte, junto a sus protagonistas, no fueron una excepción dentro de esas vidas golpeadas. Decenas de talleres y estudios ubicados en esas zonas vieron como el agua se llevaba por delante sus ilusiones y sus piezas. Sin embargo, casi 20 meses después de ese momento, ese fenómeno desastroso se va a convertir ahora en una nueva punta de lanza para la reflexión y la esperanza a través de las obras que 60 artistas -cuyos lugares de trabajo se encontraban en los municipios afectados- exhibirán desde el próximo viernes en 'Genealogies del Territori', la nueva exposición que abre sus puertas en el Centre del Carme.

Preparación de la exposición 'Genealogies del Territori' en el Centre del Carme / Levante-EMV

Como relata a este diario su comisario, Alejandro Villar, esta colección es un "punto y seguido" respecto a 'La Huella de la dana en la práctica artística', otra muestra -impulsada dentro del Plan de Asistencia de Artistas lanzado por el Consorci de Museus desde el "primer minuto" tras la tragedia y que en su momento sirvió para hacer un primer mapeado sobre el impacto de la catástrofe en este tejido productivo- que entre octubre del año pasado y este enero permitió visibilizar y dar voz a más de 40 creadores afectados por la riada.

Del medioambiente a la gestión emocional

Ahora, esa iniciativa da un paso más con esta exposición de obras -una de cada uno de los 60 artistas participantes, de distintas disciplinas- surgidas tras la dana que actúan conjuntamente -relata al respecto el responsable- como "un espacio para la reflexión en torno a temas que van desde el medioambiente a la gestión emocional" o las memorias colectivas dejadas por la catástrofe.

Preparación de la exposición 'Genealogies del Territori' en el Centre del Carme / Levante-EMV

Porque sea a través de las propias obras, sus instalaciones o los testimonios artísticos presentes, la Sala Ferreres en la que se ubica la muestra actúa como nexo de unión entre las piezas, "que dialogan unas con otras". "Todas ellas tienen una manera de relacionarse con el territorio que es común y están donde están por algo, no es algo casual", avanza Villar sobre una línea curatorial que es "muy potente", que "discurre de una manera casi poética" -con el agua, la tierra y los sedimentos como pilares discursivos- y que se dará a conocer por completo el próximo viernes durante su presentación oficial. De momento, la presentación de la muestra ya indica que este es un viaje que "transita de lo onírico a lo material y de lo físico a lo espiritual, partiendo de un recorrido fragmentado en distintas líneas discursivas: Tierra y sueño; Sedimentos de la memoria; Paisaje: una forma de habitar; La belleza que aún podemos soportar y La luz y el silencio".

Alejandro Villar, comisario de la exposición 'Genealogies del Territori', en el Centre del Carme. / Levante-EMV

Asimismo, en ese concepto, la palabra que preside la exhibición -"genealogía"- no es baladí. Porque a lo largo y ancho de esta sala ubicada en el antiguo monasterio de la Mare de Déu se podrá ver la huella artística de distintas generaciones de creadores dejada a través de una pluralidad de lenguajes. Todas ellas, añaden desde el Centre de Carme, "configuran un sistema vivo donde la naturaleza no se contempla, sino que actúa, desborda y redefine los límites entre lo humano y lo ambiental".

La "belleza que resurge"

Todo para que esta exhibición vuelva a ser "el apoyo que necesita el tejido artístico contemporáneo". No en vano, destaca Villar, la muestra da a los autores "una posibilidad de triunfo visual al ver sus piezas hablándonos de sentimientos y otras cuestiones que van más allá". Porque la dana, insiste, es un umbral doloroso pero que "da paso a la esperanza de esa belleza que resurge". 'Genealogies del Territori', que estará vigente hasta el 1 de julio en el Centre del Carme, servirá por tanto para complementar ese hilo de respaldo a estos profesionales que comenzó a tejerse expositivamente en el Espai D del enclave valenciano con 'La Huella de la dana en la práctica artística".

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Sobre ella, el director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, destacó que el proyecto -acompañado también de apoyo económico- constituía "una radiografía del sector de las artes visuales valencianas y una acción de acompañamiento" que permitía "detectar carencias, aprendizajes y estrategias de futuro", dando además "apoyo a los artistas, recogiendo sus testimonios y ofreciendo un espacio de visibilidad y reflexión". Del mismo modo, con esa muestra ya se abordaron asuntos que fueron desde la transformación material y conceptual de las obras a la invisibilidad de los espacios de producción o sus condiciones habitacionales, pasando por la importancia de los archivos, la resiliencia o las frágiles condiciones estructurales del sector del arte.