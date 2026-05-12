A pesar del auge de las versiones originales entre los jóvenes, el doblaje domina el consumo audiovisual en España

El doblaje sigue dominando por encima de la versión original (V.O). La tendencia sigue siendo la misma que era: la preferencia por el doblaje al castellano en España es la preferida a la hora de ver una película o una serie que ha sido grabada en inglés, francés o alemán. Un 90 % de los usuarios de Netflix optan por una versión traducida a su idioma natal, una tendencia que demuestra la solidez de los ámbitos de consumo pese a la aparición de las plataformas de streaming que han revolucionado la manera de acceder al contenido.

La llegada de Netflix, HBO o Prime Video permite al cliente tener a su disposición una oferta mucho más amplia y variada. El espectador puede elegir qué contenidos ver, cuándo verlo y cómo hacerlo, ya sea en el formato doblado, en V.O o combinándolos mediante el uso de subtítulos. Una misma película puede aparecer doblada a infinidad de idiomas, con subtítulos en varios de ellos, permitiendo el acceso a contenidos internacionales y sin que exista la barrera del idioma.

Hombre en la sala de doblaje / L-EMV

El factor emocional

Ver series o películas en castellano favorece la asociación de voces de forma casi automática a un personaje. Ya no es solo un personaje físico, la voz forma parte de su identidad, el actor de doblaje hace que asociemos su voz a un personaje en concreto, incluso a algunas de las frases más icónicas de estos. No es lo mismo escuchar el "Qué hay de nuevo, viejo" de Bugs Bunny o el "Yo soy tu padre" de Darth Vader con la voz original, que con la voz doblada. Suena distinto, no recuerda al mismo personaje, porque la voz que se asocia es la del actor de doblaje español.

La voz no es un simple vehículo de traducción, es una parte reconocible del personaje. Para muchos espectadores, cambiar la voz de un personaje conocido equivale casi a cambiarle el rostro. El estudio de la revista Nature, la familiaridad de una voz puede hacer que se reconozca a una persona de inmediato, llegando a levantar el ánimo o generar recuerdos de forma casi inmediata. La primera sensación al escuchar la voz de un personaje o lo que supuso su película genera una huella afectiva dentro de la memoria emocional, haciendo que solo se reconozca esa voz como la original del personaje.

Clase de la escuela de doblaje en València / R

En versión joven

Es cierto que, en los últimos años, el interés por las versiones originales de las películas ha aumentando, especialmente entre la gente joven. Una encuesta realizada por Preply señala que hasta el 65 % entre los usuarios de 16 a 24 años prefieren ver las series y películas en V.O. Sin embargo, pese a la preferencia por la versión original entre la juventud, los datos de Netflix siguen mostrando que el 90% de españoles se siguen decantando por el doblaje al castellano a la hora de elegir.

El crecimiento del streaming también se ve reflejado entre la población joven. El 64% de las personas entre 18 y 24 años prefiere las plataformas frente a la televisión tradicional, siendo YouTube la plataforma favorita. Además, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), también les dedican más de 2 horas diarias al consumo de estas plataformas. A su vez, el 60 % de las familias utiliza estas plataformas y el 80 % de la población cuenta con, al menos, una suscripción de pago.

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El doblaje sigue siendo la opción preferida dentro de la población española, que sigue eligiendo poner una película en español cada vez que se sienta frente al televisor a ver una. Sin embargo, las versiones originales cada vez se encuentran más a la orden del día, ganan popularidad a ritmos escandalosos y son la tendencia entre los jóvenes. El doblaje sigue dominando, las preferencias de consumo son las mismas, pero el aumento del gusto por las V.O pone en jaque a la industria de los dobladores, que está amenazada por el creciente gusto por las versiones originales y una IA que acecha desde la sombra.