Enrique Sanisidro presenta su abstracción inspirada en Kandinski en Riba-Roja

Líneas, puntos, formas geométricas y mucho color. Idiosincrasia de la pintura abstracta que Vasili Kandinski popularizó y que ha influenciado a miles de artistas. Enrique Sanisidro, pintor valenciano, es uno de ellos. Su predilección por las formas geométricas, llenas de colores que contrastan calidez con frialdad, la mezcla de líneas horizontales y verticales y la necesidad de emocionar sin utilizar palabras será expuesta en el 'Espai d'Art Contemporani El Castell' de Riba-Roja a partir del jueves 14 de mayo hasta el 20 de septiembre.

El artista mostrará los últimos 40 años de su obra en una exposición que mostrará las tres etapas por las que ha pasado su arte: 'Perfilum', 'Herbarium' y 'Tempus Fugit'. 50 cuadros de exposición, varios de ellos de gran tamaño, en los que el artista mostrará sus versiones abstractas de la figura humana, la naturaleza y el paso del tiempo a través de las formas geométricas y utilizando constantemente la sinestesia, pretendiendo transmitir emociones a través de sus pinturas.

Enrique Sanisidro pintando en un patio interior / Enrique Sanisidro

Sus tres etapas

La primera de las etapas de Sanisidro, 'Perfilum', trata principalmente sobre la figura humana y los paisajes geométricos, ilustraciones con las que realizó la transición de lo figurado a la abstracción y que más adelante se convirtieron en dos de las piezas más frecuentes de su trayectoria. La base del dibujo, la geometría y la variedad cromática la adquiere durante esta primera etapa para ya nunca soltarla a lo largo de su trayectoria artística. Durante esta etapa, también deja de lado los paisajes urbanos de estilo cubista para abrirle la puerta a "un microcosmos paisajístico interior" en el que la mesa de trabajo se vuelve "objeto, universo y paisaje arquitectónico" y es representada siempre desde una perspectiva cenital.

Mesa de Enrique Sanisidro representada desde una perspectiva cenital / Enrique Sanisidro

'Herbarium' muestra otra de las constantes de la pintura de Sanisidro. Una colección botánica, presentada generalmente en forma de libro, se abre camino a base de las hojas, cañas, ramas, árboles y frutos que encuentra en su jardín y en los alrededores del paisaje del 'Camp del Túria'. El artista da un lenguaje propio a la naturaleza y trata de engañar al espectador, que cree que está ante una abstracción cuando realmente se encuentra delante de una forma. El uso de colores cálidos e intensos, fuera de lo normal para representar la naturaleza, favorece al engaño y pretende evocar emociones diferentes a las comunes.

En su última etapa, 'Tempus Fugit', busca representar lo efímero del tiempo y la imposibilidad de volver. Un movimiento fuera de lo que acostumbraba en sus etapas anteriores, donde las figuras parecían ser estáticas. Sanisidro conecta el movimiento mediante relojes y formas circulares a los que se unen las líneas y el color. El junte de líneas, planos y color forma un conjunto cargado de sinestesia que "genera sensaciones capaces de atraer y conmover al espectador".

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Cuadro de Enrique Sanisidro / Enrique Sanisidro

La obra del pintor, ya expuesta en 2015 en el mismo lugar, estará disponible hasta el próximo 20 de septiembre, fecha límite para disfrutar del arte abstracto que pretende evocar emociones, movimiento y espiritualidad a través de colores, líneas y planos.