Pablo Alborán: "Componer es un exorcismo total"

Confiesa Pablo Alborán que, desde hace unos meses, València tiene un sentido especial en su vida. En València, más concretamente entre las paredes del hospital La Fe, aprendió que la vida da segundas oportunidades y que siempre se puede partir de cero. La enfermedad, y la posterior recuperación de un familiar, cambió su forma de ver la vida como lo escribe en las canciones que forman parte de 'Kilómetro cero', el album que el 30 de mayo presentará en el Roig Arena.

A priori, “Kilómetro cero” suena a punto de partida, pero también a regreso. ¿Qué significa volver a ese lugar inicial después de tantos años de carrera?

Este disco tiene un sonido y un mensaje más honesto que los anteriores porque no soy el mismo. Hace un año en mi casa pasamos por un proceso de quimioterapia y una persona de mi familia se curó gracias al trasplante de médula. Eso hizo que mi vida, y la de toda mi familia, partiera de cero otra vez. La vida nos ha dado otra oportunidad y hacer un disco siempre es un kilómetro cero porque escribo las cosas que me pasan y siento.

¡Qué difícil es lidiar con lo inesperado y sentir lo vulnerables que somos!

Totalmente. Y también saber que somos más fuertes de lo que nos pensamos. La vida te sorprende para bien y para mal, pero te sorprende. En mi caso, superamos el bache y escribí con alegría. Ahora siento las cosas de una manera más pura. No sé cómo explicarlo pero todo tiene otro sentido, amor, relaciones, trabajo, fama, dinero... Hacer un disco desde ahí ha sido muy especial, porque ha sido como una segunda oportunidad.

¿Siente, por esa pureza, que ahora está más cerca del Pablo que empezó que del que vivía en la burbuja del éxito?

Siempre he intentado darme cuenta aunque reconozco que no siempre me ha pasado. He luchado mucho por ser consciente de lo que me pasaba, pero sí que es verdad que, al menos de lo fundamental, ahora disfruto las cosas mucho más y eso me hace sentir vivo y más lejos de lo banal y superficial. En la industria y en la exposición hay mucho de eso que yo ahora me tomo como un juego y me divierte, pero lo que realmente me importa, está presente en mis canciones.

¿Es más disfrutón?

Sí, ahora devoro la vida.

Pablo Alborán actúa el 30 de mayo en el Roig Arena / Levante-EMV

¿Los conciertos también los disfruta más?

Cambié de equipo, de management y de otras muchas cosas que ya no coincidían con mi manera de pensar, sentir y con el concepto de lo que quería. Quería y quiero tener una actitud diferente frente a las cosas y lo he conseguido con un equipazo con una actitud buenísima con el que disfrutamos mucho de lo que nos pasa,

En el regreso a ese kilómetro cero, cuando se escuchas o ve al Pablo Alborán de hace cinco años, ¿se reconoce?

Sí, pero ahora soy más consciente de las cosas y más presente. Creo que es importante en la vida tener un mensaje y mi mensaje me ha llegado por lo que, desgraciadamente o afortunadamente, hemos pasado en casa. Todos hemos cambiado mucho y ahora tengo una actitud frente a la vida más vitalista. No nos hemos vuelto ninguno Mister Wonderful, pero sí hemos redescubierto que la vida es muy bonita. A veces nos dejamos arrastrar por las preocupaciones, por el querer cumplir, el querer contentar, el querer exigirnos demasiado y nos olvidados de lo que realmente vale la pena que es vivir y disfrutar. He aprendido que hay que vivir al cien por cien el presente.

¿Entonces podríamos decir que este disco y esta gira es una celebración?

Este es un disco que celebra la vida y una gira que celebra todo lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Conseguir estar aqui, 16 años después, ha sido durísimo y lo quiero celebrar con el público que me ha estado acompañando y me hace sentir vivo. En este disco, además, le hago un homenaje a la sanidad pública.

¿Su familiar se trató en València?

Sí, València lo era y ya es superespecial para mi, además, no sé qué pasa, todo recae en València últimamente. La serie, mi primera serie (Respira), se ha grabado en València y está inspirada en el Hospital La Fe. Además, mi cumpleaños (31 de mayo), lo voy a pasar en València.

Celebrar en València o donde sea está bien.

En València la gente sabe celebrar y vivir, y eso es precioso.

¿Le sigue sorprendiendo la reacción del público ante canciones como 'Solamente tú', 'Saturno' o 'Tabú'?

Me sorprende porque yo nunca lo doy nada por hecho. Cada vez que me subo a un escenario y veo que la gente sigue estando ahí me emociona. Además, como estoy también un poco más sensible, es como que me dejo llevar por la emoción y lo gozo y lo agradezco mucho más. Todo lo valoro muchísimo.

En una industria que devora las canciones tan rápido, ¿qué significa para usted mantener la autenticidad?

Ahora la autenticidad la persigo más que nunca en mis letras y en mi manera de cantar e interpretar porque vivimos un momento donde la inteligencia artificial pisa fuerte.

Pablo Alborán actuará el día 30 de mayo en el Roig Arena / Levante-EMV

Hasta ahora era muy reservado con su vida privada, pero muy generoso emocionalmente en sus canciones. ¿Dónde pone hoy el límite entre contar y exponerse?

Cuando compongo no pienso en la exposición que va a tener esa cancióm porque, si lo pensara, no escribiría desde la sinceridad. Si alguien me quiere conocer de verdad, mi intimidad más grande está en mis canciones, porque soy yo al cien por cien.

Es curioso, escribe desnudando sus sentimientos pero sus fans se sienten identificados en sus letras. ¿cómo lo consigue?

Porque soy una persona normal y corriente y me pasan las mismas cosas que a los demás. Al escribir me desahogo, me rompo, me reconcilio, me enamoro, me desenamoro.. hago de todo. Una canción es un exorcismo total. Cuando publico deseo que quien la escuche sienta o poder acompañar en lo bueno o en lo malo. Lo mismo que la música hace para mí, espero hacerlo. Se lo debo a la música. Creo que debo honrar a la suerte de poder dedicarme a esto porque la música tiene algo mágico que uno no puede controlar. Cuando voy a un concierto a ver a un artista me gusta que me lleve a un lugar que jamás pensé que me iba a llevar y, a la inversa, es lo que yo intento.

¿Qué ha aprendido de su público en estos años que antes no entendía?

Respeto mucho más el esfuerzo gigante que se hace por ver un artista. Hay gente que hace kilómetros y kilómetros por ver un concierto y pensar que alguien ha hecho todo eso porque representas algo en su vida es una responsabilidad muy grande, pero a la vez, un regalo muy bonito que tú tienes que devolver afinando en tu concierto y sacrificando muchas cosas de tu vida para poder dar el 100% en el escenario. Los años de guitarra debajo del brazo cantando por bares tiene ahora, cuando lleno un espacio, todo su sentido y eso hace dar el triple en cada concierto.

¿Hay alguna canción que todavía le cueste cantar porque le remueva demasiado?

'Planta 7' es un homenaje a la planta siete del Hospital La Fe de València y un homenaje a la sanidad pública y a todo aquel que cuida o esté pasando por una aventura como un trasplante de médula. El otro día una chica me dijo que, tras siete meses en la UCI, mi concierto fue su primera salida y eso me emocionó muchísimo.

¿Qué significa en su vida la interpretación?

Es algo que me ha fascinado desde pequeño pero explotó lo de la música y me dediqué a ello. Un día me llamó Antonio Rubial, que es mi representante de Interpretación y me sugirió que me formara. No me lo pensé y lo hice durante cuatro o cinco años. De pronto llegó un casting. Lo hice, no me cogieron, hice otro casting, me cogieron pero no lo pude hacer porque tenía gira. Luego me cogieron para 'Respira' y empecé a trabajar. En los rodajes me divierto y aprendo mucho. En esta nueva temporada me han dado una oportunidad muy grande y estoy feliz y lo gozo.

Hemos hablado de dos kilómetros cero, el de la música y el del cine. ¿Habrá un tercer kilómetro cero?

Bueno, de momento es suficiente. Para septiembre llega otro reto musical muy grande pero que no puedo contar todavía. Ese va a ser mi siguiente paso.