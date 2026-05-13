DocsValencia cumple diez años con 281 documentales, 433 proyecciones y 35.000 espectadores

DocsValencia. Espai de No Ficció se celebrará del 15 al 23 de mayo en una decena de espacios culturales de la València y el área metropolitana. Se ofrecerán 46 películas seleccionadas (su programación más amplia hasta la fecha), 78 proyecciones, 10 sedes y más de 37.500 euros en premios. La programación abarca desde el largometraje valenciano hasta el cortometraje nacional, pasando por una mirada internacional que conecta territorios tan distintos como Canadá, Brasil y Perú.

Talento valenciano en el centro

Mirades, dedicada al largometraje documental valenciano, alcanza esta edición su mayor volumen competitivo con 12 títulos que reflejan la madurez y diversidad del actual tejido audiovisual de la Comunitat. La dana, la memoria, la identidad y la salud mental atraviesan una selección que incluye obras como 'El Blasco', de Nacho Sánchez; 'Fang i vidre', de Alberto Martínez; 'Irregular. Sobrevivir a la dana sin papeles', de Víctor Suárez Ballesteros; 'Choriza May. El discurs de la reina', de Dani Fabra; o 'Un arbre és un arbre', de Carlos Marqués-Marcet y Aleix Plademunt, entre otros.

Panorama, dedicada al largometraje nacional, reúne cinco títulos que abordan el cuerpo, la identidad y los relatos personales: 'Cada día es un regalo', de Vicent Peris; 'Este cuerpo mío', de Afioco Gnecco y Carolina Yuste; 'Miss Jobson', de Amanda Sans Pantling; 'Valkyries', de Carmen Torner; e 'Yrupẽ', de Candela Sotos.

La mirada internacional llega con Global Docs, que presenta tres propuestas de Canadá, Brasil y Perú: '¿A dónde vamos, coyote?', de Jonah Malak; 'Amora', de Ana Petta; y 'Runa simi', de Augusto Zegarra.

Fragments, presentada por la Fundación SGAE y con sede en el Centre del Carme Cultura Contemporània, incorpora el cortometraje documental nacional junto al valenciano. 17 títulos competirán en una maratón de fin de semana de acceso libre, con los directores y directoras presentes en cada sesión. Los premios ascienden a 1.000 euros para el mejor corto valenciano y 1.000 euros para el mejor corto nacional.

El festival abrirá el viernes 15 de mayo a las 18:30 horas en el Teatre El Musical con la proyección de 'La Pietà', de Rafa Molés y Pepe Andreu (quien estuvo presente en la presentación), una coproducción europea que tuvo sus primeros pasos en el propio DocsLab en 2023 y que llega a València tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Documentales de Tesalónica. «Quiero felicitar al festival y a toda la gente que trabaja en él por lograr crear un oasis de cultura, un espacio de encuentro entre profesionales y público donde, sobre todo, se disfruta de las películas», apuntó el codirector.

La clausura correrá a cargo de 'El Santo', de Carlo D'Ursi, reciente ganador del Premio Goya 2026 al mejor cortometraje documental, que se proyectará en La Mutant.

El Premio DocsValencia al cineasta, periodista y productor sueco Fredrik Gertten, una de las voces más comprometidas del documental contemporáneo, conocido mundialmente por títulos como 'Push', 'Bikes vs Cars' o 'Big Boys Gone Bananas!', trabajos que han abordado desde la crisis global de la vivienda hasta el deterioro del contrato social. Gertten, que aprovechará su estancia en Valencia para rodar imágenes de un nuevo proyecto en desarrollo, impartirá además la clase magistral 'Shifting the Focus' el lunes 18 de mayo a las 19:00 horas en el Col·legi Major Rector Peset. La Filmoteca acogerá una retrospectiva de cuatro de sus obras del 16 al 20 de mayo.

DocsLab: la industria como eje estratégico

El área de industria del festival, DocsLab – Plataforma VLC, alcanza en esta edición su mayor dimensión con 82 propuestas inscritas, la cifra más alta de su historia, y 37 proyectos seleccionados distribuidos en cuatro espacios de trabajo. Por primera vez, el festival incorpora 'Cartografía de un proyecto', un nuevo taller de asesoría colectiva diseñado para proyectos en fase inicial, que incluye acceso a la clase magistral de Fredrik Gertten y a un estudio de caso de la serie 'Els 11 del Raval'.

Los talleres 'Incubadora' y 'A un paso de la internacionalización' estarán dirigidos por el cineasta uruguayo Emiliano Mazza y la productora mexicana Martha Orozco respectivamente, mientras que el Docs in Progress estará moderado por Inti Cordera, fundador de DocsMX. La edición alcanza además la paridad de género entre sus participantes.

El panel de expertos internacionales reúne nombres de referencia en el documentalismo global: Isabel Arrate, directora artística del IDFA; Bruni Burres, asesora principal del Sundance Institute; Carlos A. Gutiérrez, cofundador de Cinema Tropical; Sergio Zúñiga, de EFD Studios; Lucila Moctezuma, del Points North Institute; David Bassa, director del Departamento de Documentales de Televisió de Catalunya; y Orianna Paz, subdirectora de Programación de la Cineteca Nacional de México, entre otros.

El valor de este trabajo se evidencia en un dato simbólico: cinco de las películas en competición en esta edición, incluida la inaugural 'La Pietà', dieron sus primeros pasos en ediciones anteriores del DocsLab. Entre los premios que se otorgarán en el área de industria destacan el Premio EFD Studios, el galardón más cuantioso, consistente en un mes de equipo de cámara y óptica valorado en 20.000 euros; el Premio BBO, valorado en 4.000 euros para la preparación de deliveries de traducción y subtitulado para ventas e internacionalización; el Premio DocsMX, valorado en 3.000 euros en acreditación, viaje y alojamiento para participar en la sección de industria del festival mexicano, un premio que acompaña al certamen desde sus diez ediciones; el Premio Kaleidoskopik, valorado en 2.000 euros en asesoría estratégica de coproducción; y el Premio DocsLab Fundación SGAE, dotado con 1.000 euros.

Nuevas sedes y una exposición conmemorativa

La décima edición amplía su red de espacios con la incorporación de los Cines Babel de Valencia y los Cines MN4 de Alfafar. En los Cines Babel se inaugurará además la exposición ‘DocsValencia: una década de historias que merecen ser contadas’, que reúne los carteles de las diez ediciones diseñados por Kike Correcher, del estudio Filmac.

La Academia Valenciana de l’Audiovisual presentó la creación del primer Arxiu Fotogràfic de Rodatges de la Comunitat Valenciana, un proyecto fundacional que nace para preservar la mirada, el oficio y el talento de los equipos profesionales que hacen posible el cine y el audiovisual valenciano. La primera exposición del archivo, titulada ‘Darrere de la càmera’, con fotografías de Javi Belda, se inaugurará el sábado 16 de mayo a las 18:30 horas en los Cines Babel.

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El palmarés de esta edición incluye 2.500 euros para el mejor largometraje valenciano (Mirades), 2.000 euros para el mejor largometraje nacional (Panorama), los premios de Fragments dotados por la Fundación SGAE, el Premio del Público Jameson (500 euros) y, como novedad, el Premio El Águila – DocsVLC (500 euros).