València a través de 118 obras: Rambleta acoge la exposición retrospectiva 'València se ilustra'

Una exposición retrospectiva ha terminado por convertirse en un paseo por la ciudad de València y su entorno a través de la mirada artística de 120 artistas. En 'València se ilustra' se celebra este año el décimo aniversario de la iniciativa promovida por Rambleta, que cada año ha reunido a una docena de ilustradores y diseñadores para que representaran aquello que más les seduce de la ciudad. En esta muestra, que reúne obras de las diez convocatorias, el resultado es una exposición estimulante sobre una ciudad que ha cambiado en este tiempo tanto o más como los artistas que la han pintado.

Rambleta abre su galería para colgar las 118 obras que han participado en estas convocatorias que comenzaron con la exdirectora Lorena Palau y bajo la curatoría de Cristina Chumillas. Ahora, con la actual dirección de Rocío Huet, se cumplen diez años y lo hacen con esta exposición donde cuelgan las obras de artistas como África Pitarch, Ausias Pérez, Cachetejack, Inma Carpena, Juanjo Gasull, Luis Galbis, María Rodilla o Víctor Visa, entre muchos otros como Martín Forés, Ada Sinache y Luis Demano que han asistido a la presentación de esta mañana.

Joana Alonso, Rocío Huet y Cristina Chumillas. / Rambleta

Las temáticas y las problemáticas (o no) representadas han dependido siempre de cada uno de ellos. En el caso de Forés, con ‘Il Campanile de San Marcelino’ (2020-2021), quiso destacar la importancia de los campanarios en barrios que antes fueron pueblos. El campanario, reconvertido en cohete, convive con la huerta y las aves de paso que un día caracterizaron a este barrio valenciano, como sucede en ‘Plaza del Negrito’ (2020-2021), de Ada Sinache, que reconoce que ilustró la terraza del mítico bar del barrio del Carmen "como la recordaba, con gente local, no como es ahora". En el caso de Luis Demano, alicantino residente en València desde hace más de 20 años, decidió mostrar València representándola a través de ‘La casa del oso’ (Sede de Cabanyal Horta) (2018-2019), un centro social autogestionado que sorteó la legalidad a golpe de libertad creativa.

Martín Forés, Luis Demano y Ada Sinache. / Rambleta

Como ellos, el resto de obras esconden una historia y una percepción de la ciudad propia de cada artista. Esa fue la clave para que Cervezas Alhambra patrocinara este festival desde el principio, como ha reconocido la brand manager de la marca, Joana Alonso, para quien estas convocatorias anuales buscaban darle voz a esos artistas consolidados o emergentes, pero todos ellos con capacidad "de transformar lo ordinario en algo brillante, reinterpretando la ciudad a través de sus ojos".

Una exposición "esencial"

La comisaria Cristina Chumillas ha destacado el valor de esta muestra precisamente por la cantidad de talentos que reúne. La iniciativa tenía -y tiene- como objetivo la difusión, visibilización y promoción de la ciudad y sus valores a través de los creativos que en ella viven. De ahí, cada uno, ha mostrado lo que ha querido. Como la propia Chumillas explica, hay reivindicación en ilustraciones que muestran Benimaclet o el Cabanyal, pero también hay ilustraciones más técnicas que radiografían edificios que son emblemas de la arquitectura como Espai Verd o Santa María Micaela.

"Se muestra seriedad e ingenio con variedad de estilos, técnicas y lenguajes", ha señalado, y ha añadido que la exposición establece un diálogo en la forma en la que se ha dispuesto, que no está organizada por años de convocatoria sino por simbología.

Elias Taño, Lirios Bou y Judit Balbastre. / Rambleta

En este sentido, Huet ha señalado que la idea era mostrar en primer lugar los barrios para pasar a los espacios más emblemáticos como el Jardí del Túria, el Botànic o el Gulliver, para después pasar a los elementos patrimoniales más representativos como las Torres de Serranos, las de Quart o la Lonja. Después, se puede pasear a través de edificios históricos como la Casa Judía o el edificio Iturbi, mientras que también están ilustrados lugares como los teatros o bares más emblemáticos. También hay comercios y costumbres para terminar en espacios periféricos como la huerta y l'Albufera, con sus barracas ya destruidas, o espacios directamente desaparecidos como los cines ABC Martí.

Tal como han explicado las responsables, el festival comenzó buscando reinterpretar la ciudad a través de estos artistas, pero con el paso de los años evolucionó a planteamientos más abiertos y conceptuales, dando lugar a relatos visuales que cuestionan y celebran la ciudad. En las dos últimas ediciones, la iniciativa también se ha abierto a artistas emergentes estudiantes de la EASD y Barreira.

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La exposición se podrá visitar en la cuarta planta de Rambleta hasta el 31 de julio.