El festival Bigsound cambia su ubicación y confirma su traslado a Torrent

El festival Bigsound ha confirmado que su sexta edición se celebrará los días 26 y 27 de junio en Torrent tras la sentencia judicial que condena al Ayuntamiento de València por las molestias de ruido sufridas por vecinos del entorno de la Ciutat de les Arts i de les Ciències. Tal como ya adelantó Levante-EMV, el Parc Central de la capital de l’Horta Sud era el “plan b” de los promotores de este evento especializado en música urbana si las restricciones acústicas hacían “inviable” su celebración en el antiguo cauce del Túria. Por ahora, solo el Festival de les Arts mantiene y anuncia su celebración junto al Museu de les Ciències.

El traslado de Bigsound al Parc Central supone el movimiento más relevante hasta ahora en el tablero de los grandes eventos musicales afectados por la resolución. El fallo, dictado tras la demanda de vecinos de dos edificios próximos al complejo, declara vulnerados derechos fundamentales vinculados a la intimidad familiar y la integridad moral, obliga al consistorio a indemnizar a 46 residentes y ordena adoptar medidas para impedir que se repitan las afecciones acústicas, incluida la revocación de autorizaciones o la reubicación de eventos. En la práctica, la sentencia pone en cuestión el modelo de macrofestivales al aire libre en la Ciutat de les Arts.

Imagen del Parc Central de Torrent en el que se celebrará el BigSound. / L-EMV

Garantía imposible

La organización ha explicado en un comunicado que la nueva situación hacía imposible garantizar el festival en las condiciones sonoras que exige un evento de gran formato. Las limitaciones acústicas planteadas para el recinto original reducían el sonido a 85 decibelios, un umbral que los promotores consideran incompatible con la experiencia contratada por el público y con el trabajo de artistas, técnicos y proveedores. Según la dirección, el problema no era solo administrativo, sino de producto: mantener la cita en la Ciutat de les Arts bajo esas condiciones podía derivar en un festival sin la potencia necesaria para escucharse correctamente.

La decisión llega tras varias semanas de trabajo con el Ayuntamiento de Torrent adelantadas por este periódico, la Generalitat, técnicos y otros agentes implicados para cerrar una alternativa que permitiera conservar fechas, cartel y formato. Bigsound sostiene que la salida hacia Torrent no es una renuncia, sino una forma de asegurar la edición de 2026 con garantías. “No podíamos renunciar a ofrecer la experiencia que el público y los artistas esperan”, trasladan desde la dirección.

El Parc Central ofrece, según la promotora, más margen físico y logístico para una edición que aspira a crecer. El nuevo recinto contará con 40.000 metros cuadrados, más escenarios -seis, frente a los tres que tenía hasta ahora-, zonas verdes y espacios de descanso, áreas de sombra, puntos de agua, restauración y más baños. La organización presenta la mudanza como una oportunidad para mejorar la comodidad del público y reforzar la accesibilidad.

Miguel Angel Montesinos

Más metro y buses y descuento en los taxis

Uno de los puntos centrales del traslado será la movilidad. Para facilitar el desplazamiento de quienes ya tenían previsto acudir a la Ciutat de les Arts, Bigsound anuncia que habrá servicio de Metrovalencia hasta las 03.30 horas, buses lanzadera desde la Ciutat de les Arts i les Ciències, conexiones desde distintas poblaciones y más de 4.000 plazas de aparcamiento gratuito junto al recinto. Además, los asistentes tendrán un descuento de 10 euros en taxis a través de la aplicación Freenow by Lyft. Con estas medidas, la organización quiere garantizar que el público pueda llegar y regresar de Torrent con alternativas suficientes.

Las entradas y abonos ya adquiridos seguirán siendo válidos para el Parc Central sin necesidad de realizar ningún trámite. Según ha confirmado este periódico, la organización no abrirá un periodo general de devolución porque entiende que el traslado no constituye un cambio sustancial de las condiciones contratadas: se mantienen los días, los horarios y los artistas anunciados. El cambio de recinto, remarcan fuentes del festival, deriva de una imposición judicial y administrativa ajena a la voluntad de la promotora, y se adopta precisamente para poder ofrecer el producto que el público compró; es decir, un festival que pueda escucharse en condiciones y que cumpla los estándares técnicos de Bigsound. Sí se habilitarán facilidades complementarias, como el cambio gratuito de nombre hasta el 31 de mayo y un sistema oficial de reventa segura fan-to-fan a través de Rebel Tickets.

La reubicación de Bigsound no es un caso aislado dentro del mapa de conciertos previsto inicialmente en la Ciutat de les Arts. De momento, el único gran festival que sigue anunciándose en ese recinto es el Festival de les Arts, programado para los días 5 y 6 de junio. Por el contrario, Love the 90s y I Love Reggaeton ya comunicaron su traslado al estadio Ciutat de València, mientras que anteriormente el ciclo FAR reprogramó el concierto de Jean-Michel Jarre, previsto para el 8 de julio, en la Marina Nord. La sentencia ha acelerado así una reorganización del calendario musical valenciano.

El BigSound, celebrándose en la Ciutat de les Arts i les Ciències. / Levante-EMV

20 millones de impacto económico

Para Torrent, la llegada de Bigsound implica también un impacto económico y cultural de primer orden. El festival calcula que la edición de 2026 puede generar cerca de 20 millones de euros en la ciudad y subraya que el evento ha acumulado más de 300.000 asistentes en sus anteriores ediciones, con una importante presencia de público procedente de fuera de València y de otros países.

Como gesto hacia la ciudad anfitriona, Bigsound trabajará con el Ayuntamiento de Torrent y con el Espai Labora Torrent para impulsar procesos de selección dirigidos prioritariamente a personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo del municipio. También se pondrá en marcha una promoción especial para empadronados en Torrent, con un 20% de descuento en abonos generales y Front, limitada a 500 entradas y a un máximo de dos por DNI.

El cartel se mantiene íntegro. La edición contará con David Bisbal,que ofrecerá su única actuación en la Comunitat Valenciana en 2026, y con las únicas fechas en la autonomía de Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso con CLUB GRASA (DJ set), Rusowsky y Yami Safdie. También figuran Ana Mena, Barry B, Despistaos, Dollar Selmouni, Hens, Juan Magán, King África, Lia Kali, Lucho RK, Maldita Nerea, Mayo, Metrika, Rigoberta Bandini, Samuraï y Selecta.