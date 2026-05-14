Por qué Bigsound no devuelve las entradas tras su traslado a Torrent

Bigsound no abrirá un periodo de devolución de entradas y abonos para las personas que no quieran acudir al Parc Central de Torrent tras el traslado del festival desde la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. La organización sostiene que el cambio de recinto no supone una modificación sustancial del evento porque se mantienen las fechas, los horarios, los artistas anunciados y la "esencia" del festival.

La decisión ya ha generado quejas en redes sociales de usuarios que habían comprado sus abonos pensando que el festival se celebraría en València y que ahora reclaman la posibilidad de recuperar el dinero si no quieren desplazarse a Torrent. Sin embargo, los promotores defienden que no existe obligación de reembolso al no haberse cancelado el evento ni haberse alterado su contenido principal.

“No existe opción de reembolso porque se mantienen fechas, artistas y la esencia del festival. De hecho, hemos añadido escenarios y ampliado los servicios. Si aun así no quieres venir, en nuestra web encontrarás la información sobre cambio de nombre y venta oficial fan to fan”, explican desde la organización a los compradores que han trasladado sus dudas.

El festival, que se celebrará los días 26 y 27 de junio de 2026, ha actualizado su web oficial para informar del nuevo recinto en el Parc Central de Torrent. En ese apartado, Bigsound señala que el cambio responde a la aplicación estricta de la normativa acústica en la Ciutat de les Arts, que impedía desarrollar los conciertos “en las condiciones técnicas necesarias” para ofrecer el evento previsto. También recalca que se mantienen los días, los horarios habituales y todos los artistas confirmados, con la incorporación de nuevas sorpresas.

El festival alega que no hay “modificación sustancial”

El principal argumento de Bigsound es jurídico y contractual. La organización sostiene que el festival no ha sido cancelado, sino trasladado por una circunstancia sobrevenida derivada de la resolución judicial contra el Ayuntamiento de València por las molestias de ruido a los vecinos del entorno de la Ciutat de les Arts.

En su comunicación oficial, el festival afirma que el traslado se produce “para poder celebrarse en las condiciones adecuadas sin modificaciones sustanciales”. Según esa misma explicación, al mantenerse los días, los artistas, los horarios anunciados y la esencia del evento, las entradas continúan siendo válidas para la nueva ubicación.

La organización insiste en que el cambio de recinto permite garantizar el producto que el público compró: un festival de gran formato con condiciones de sonido suficientes. En la Ciutat de les Arts, los promotores defendían que las limitaciones acústicas hacían inviable celebrar Bigsound con normalidad.

El argumento del Bigsound "Como consecuencia de una resolución judicial en contra del Ayuntamiento de Valencia, el festival no ha sido cancelado, sino trasladado para poder celebrarse en las condiciones adecuadas sin modificaciones sustanciales. Al mantener los días, los artistas, los horarios anunciados y la esencia del festival, las entradas continúan siendo válidas para el evento".

Qué opciones tienen quienes no quieran ir a Torrent

Aunque Bigsound no contempla devoluciones generales, sí ha habilitado alternativas para quienes no puedan o no quieran acudir al nuevo recinto. La primera es el cambio de nombre gratuito hasta el 31 de mayo de 2026, lo que permite transferir la entrada a otra persona sin coste dentro de ese plazo.

La segunda opción es la venta a través de Rebel Tickets, presentada por el festival como el único canal oficial autorizado de reventa segura fan to fan. La organización advierte de que no se hace responsable de compras realizadas en plataformas de reventa no autorizadas.

Bigsound también intenta compensar el cambio de ubicación con medidas de movilidad. En su web anuncia Metrovalencia hasta las 3.30 horas, buses lanzadera desde la Ciutat de les Arts, buses oficiales, descuento de 10 euros por asistente para los taxis en Freenow y más de 4.000 plazas de aparcamiento gratuito junto al recinto.

Además, la organización subraya que el traslado permitirá ampliar el festival. El nuevo recinto incorporará hasta seis escenarios, food trucks y puntos de comida repartidos por el Parc Central de Torrent.

BSV OperacionTorrent CARTA ENTRADAS post / L-EMV

Malestar entre compradores en redes sociales

La negativa a devolver el dinero ha abierto un frente de malestar entre parte del público. En redes sociales, varios usuarios han cuestionado que un cambio de municipio no dé derecho a reembolso, especialmente entre quienes compraron sus entradas por la cercanía de la Ciutat de les Arts, por tener alojamiento en València o por no querer depender de transporte nocturno hasta Torrent.

La organización, por su parte, defiende que el traslado se ha producido por causas ajenas al festival y que la alternativa habría sido mantener el evento en unas condiciones acústicas que, según los promotores, no permitían garantizar la experiencia prevista. De ahí que Bigsound insista en que el cambio de ubicación no altera el núcleo del contrato: fechas, cartel, horarios y formato.

El precedente de Festival de les Arts

El debate sobre las devoluciones no afecta solo a Bigsound. El Festival de les Arts, que de momento sigue anunciándose en la Ciutat de les Arts i les Ciències para los días 5 y 6 de junio de 2026, también ha introducido cambios en sus condiciones generales de acceso y venta de entradas. Su propia web mantiene el recinto valenciano como ubicación anunciada.

Las nuevas condiciones, publicadas por la promotora del festival, acotan el concepto de “modificación sustancial”. El documento establece que una modificación sustancial incluye la cancelación total antes del inicio, el cambio de artistas principales, el cambio de fecha o el cambio de lugar fuera del municipio. Es decir, si el festival se trasladara a otro espacio dentro de València, esa redacción dificultaría que los compradores pudieran exigir automáticamente la devolución por el mero cambio de recinto.

El texto también abre la puerta a reubicar localidades dentro del recinto por motivos organizativos, técnicos o de seguridad. Incluso contempla que, si el recinto dispone de distintas configuraciones, como pista y grada, puedan reubicarse localidades originalmente adquiridas en pista a zonas de grada, siempre procurando mantener una experiencia “razonablemente equivalente”. La cláusula añade que esas reubicaciones no tendrán por sí mismas la consideración de modificación sustancial ni generarán un derecho automático a devolución.

Ese punto resulta significativo porque la Ciutat de les Arts i les Ciències no dispone de gradas como tal, mientras que otros recintos alternativos dentro de València sí podrían obligar a reorganizar al público entre pista y asientos.

Área para los festivales en el Parc Central de Torrent. / A. T.

Un conflicto que va más allá de Bigsound

La política de no reembolso de Bigsound se produce en pleno reajuste del calendario musical valenciano tras la sentencia por el ruido en la Ciutat de les Arts. El festival ha optado por trasladarse a Torrent para garantizar las condiciones técnicas del evento, mientras que Festival de les Arts continúa anunciando la Ciutat de les Arts, aunque con unas condiciones generales que ya prevén escenarios de reubicación.

La cuestión de fondo es hasta dónde puede llegar un cambio de recinto sin alterar de forma sustancial el producto contratado por el comprador. Bigsound defiende que, mientras se mantengan fechas, horarios, artistas y servicios principales, no existe derecho automático a devolución. Parte del público, en cambio, considera que pasar de València a Torrent sí cambia la experiencia de asistencia.

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Por ahora, la organización mantiene su posición: las entradas siguen siendo válidas, no habrá reembolso general y quienes no quieran acudir al Parc Central deberán recurrir al cambio de nombre gratuito o a la venta oficial fan to fan.